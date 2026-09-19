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Pardubické béčko zvítězilo i v pátém utkání, neporažený je také Vsetín

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  20:35

Hokejisté Vsetína porazili Zlín | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Pardubické béčko vyhrálo ve 4. kole první hokejové ligy v Táboře 4:2, i v pátém utkání v sezoně byl stoprocentně úspěšný a vede tabulku o čtyři body před Vsetínem. Valaši zůstávají po domácím vítězství nad Litoměřicemi 5:2 také neporažení a mají oproti záložnímu týmu Dynama ještě zápas k dobru.

Pardubice B dostal v Táboře do vedení v čase 8:19 Tadeáš Kalužík, ale do konce úvodní části domácí stav otočili.

V oslabení vyrovnal Tomáš Chlubna a devět sekund před pauzou se prosadil také Pavel Novák. Ve druhé části ale nejdříve proměnil Kalužík trestné střílení a František Formánek poslal hosty do náskoku. V závěrečné power play zpečetil výhru Petr Hauser.

Vsetín v úvodním dějství dvakrát vedl a Litoměřice dokázaly vždy odpovědět. Na gól Matyáše Dědka zareagoval Ondřej Hrabík a po přesilovkové trefě Tomáše Šmerhy se sekundu před přestávkou prosadil také v početní výhodě Matěj Přibyl. Ve 24. minutě vrátil Valachům náskok Roman Půček, ve třetí třetině ještě využil přesilovku Pavel Klhůfek a poslední slovo měl Cale Costa.

Čtvrtou výhru v ročníku oslavil Kolín, který zvítězil ve Frýdku-Místku 5:3 a spravil si chuť po středeční domácí porážce s Pardubicemi B 0:3. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Petr Hašek. Frýdek-Místek ve třetím domácím utkání v ročníku poprvé neuspěl.

Pražská Slavia porazila doma Zlín 5:3 a připsala si teprve druhou výhru v pátém utkání. Berani neodčinili středeční vysokou porážku z valašského derby ve Vsetíně 1:7 a utrpěli třetí prohru z posledních čtyř duelů. Pražané sice ztratili vedení 3:1, ale v čase 51:09 rozhodl německý útočník Florian Elias a výsledek pojistil při power play do prázdné branky Daniel Kružík.

Přerov zdolal Třebíč 5:2 a i potřetí v ročníku uspěl doma. Dvěma trefami a přihrávkou k tomu přispěl Petr Mrázek a tři body za gól a dvě asistence si připsal také Daniel Ministr.

První body v ročníku získal Chomutov, který vyhrál v Jihlavě 4:2. Brankou a asistencí k tomu pomohli Martin Hanzl a Američan Cole Coskey. Na poslední místo se propadl nováček Havířov, jenž podlehl domácímu Sokolovu 1:2 a má na kontě ze čtyř utkání jediný bod.

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : SK Horácká Slavia Třebíč 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly:
03:35 Mrázek (M. Novák, Ministr)
09:39 Ministr (Černý, Mrázek)
28:10 Mrázek (Ministr, M. Novák)
52:22 Čechmánek (Vehovský)
57:07 Březina
Góly:
09:16 Bartejs (Rob, Kozlík)
24:46 Kozlík (Ošmera)
Sestavy:
Schnattinger (Honzík) – Černý, Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Šišák, Zbořil (A), Kašalevič – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Skuhrovec, Mácha – Hradil, Hanák, Březina – Vehovský, Čechmánek, D. Moravec.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Poledna, Tureček, Bartejs, Bukač, E. Mareš, Ošmera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – Jaša, Vodný, Jan Kučera.

Rozhodčí: Roman Mrkva, Viktor Schenel – Pavel Mikšík, Matěj Bartoň

Počet diváků: 908

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 15:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)
Góly:
00:45 Gricius (Gaspar)
07:56 Šťovíček (Elias, Gaspar)
19:44 Trunda (Kružík, Holý)
51:08 Elias (Trunda, M. Beran)
58:45 Kružík (Gricius)
Góly:
07:13 Paukku (Guévin, Říčka)
27:48 Válek (Guévin)
41:30 Říčka (Zavřel)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Havlín, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havránek, Kočí, Hrdinka – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Polák.
Sestavy:
Huf (Kantor) – Port, Šenkeřík, Škůrek, Ondračka, Guévin, Zavřel, Talafa – Číp, Holík, Jarůšek – Doktor, Heš, Válek – Říčka, Holba, Paukku – Köhler, P. Sedláček, Sadovikov – Vaculík.

Rozhodčí: Turhobr, Veselý – Landsmann, Maštalíř

Počet diváků: 1125

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:00
HC Tábor : HC Dynamo Pardubice B 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Góly:
18:15 Tomáš Chlubna
19:51 P. Novák (Tomáš Chlubna)
Góly:
08:19 Kalužík
27:50 Kalužík
31:35 Formánek (Kusý, Rákos)
59:20 Hauser (Nedbal, Kalužík)
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Nedelka – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Slavíček – P. Novák, Prokeš (A), Všetečka – Dančišin, Zadražil, Drančák – Babka.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Vápeník, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Chabada, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Kalužík – Hauser, Stránský, Pavlata – Štěpánek, Rolinek, Macek.

Rozhodčí: Petružálek, Domský – Sýkora, Hošťálek

Počet diváků: 1005

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : Piráti Chomutov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
30:19 Riedl (Cachnín, Menšík)
48:44 Harkabus (Cachnín)
Góly:
18:38 Boucher (Coskey, Žovinec)
31:05 Coskey (Kadeřávek, Hanzl)
35:20 Hanzl (O. Bláha)
58:38 Matyáš Svoboda (Šilar, Žovinec)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Srdínko, Riedl, Chvátal – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Sestavy:
Jekel (Málek) – Žovinec, Krutil, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek, Havel, Konvalinka – O. Bláha, Hanzl, Bareš – Boucher, Přikryl, Coskey – Redlich, Badinka, M. Tůma – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda.

Rozhodčí: Trnka, Čamra – Rakušan, Vašíček

Počet diváků: 3291

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : SC Retia Kolín 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)
Góly:
20:46 Ostřížek (Matiaško)
25:09 Zielinski (Střondala)
26:19 Macháček (Haas, Ižacký)
Góly:
29:11 Dlouhý (Křepelka)
31:41 P. Moravec (Kolmann)
46:47 P. Svoboda
48:46 Hašek (T. Moravec)
52:06 Pajer (Dlouhý)
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Aubrecht, Volas, M. Sedláček, M. Pospíšil, Prčík, Ročák, Zielinski – Ižacký, Indrst, Haas – Lednický, Macháček, Matiaško – Rybnikár, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Vojáček, Střondala, Gerych – Hrbas (A), Průšek, R. Švančara.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Hampl, Kolmann (C), Křepelka, T. Moravec, Vlasák, Piegl – Dlouhý (A), Adamec, Hašek – Chalupa, P. Moravec, Ouřada – Pajer, P. Svoboda, Šimek – Závora, Zvagulis, Malínek.

Rozhodčí: Zavřel, Micka – Tvrdý, Kapitanov

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Stadion Litoměřice 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Góly:
7:37 Dědek (Plos)
17:30 Šmerha (Slováček, Klhůfek)
23:01 Půček (Jandus)
53:36 Klhůfek (Slováček, Suchý)
59:33 Costa (Plos)
Góly:
8:46 Hrabík (Pšenička)
19:59 Přibyl
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček (C), Stejskal, Kříženecký, Šalda, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Jandus, Suchý, Půček – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Plos, Dědek, Costa – L. Adámek, Š. Bláha, E. Pospíšil.
Sestavy:
Volevecký (Škorpík) – Pavlák, Suhrada (A), Smetana (C), Koštoval, J. Tůma, Samson, Tomov – J. Pospíšil, Hrabík, Pšenička – Lang, Ton, Kern (A) – Daníček, Přibyl, Sklenář – Jelínek, Fiala, Holčák – R. Chlán.

Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Otáhal, Komínek

Počet diváků: 2030

Maxa liga
4. kolo 19. 9. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : AZ Havířov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
25:44 M. Adámek (J. Müller)
41:05 Osmík (Perčič, Šik)
Góly:
46:00 Ševčík (Teper)
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, Dorot, J. Müller – Vracovský, Kverka (A), Dalecký (A) – Šik, Osmík, Csamangó – Dommers, Jan Kučera, Šiler – Šlechta, M. Adámek, Janata – Lučkin.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Kubíček, Teper, Ševčík, Bilčík – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Zaťovič (A), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Kordule, Koudelný, Tvrdý.

Rozhodčí: Jechoutek, Hucl – Baxa, Bertlík

Počet diváků: 401

Tabulka:

1.Pardubice B5500017:615
2.Vsetín4310019:511
3.Kolín5220118:1510
4.Přerov5300212:119
5.Tábor5210212:118
6.Sokolov5202117:188
7.Třebíč5201210:137
8.Zlín5201216:207
9.Litoměřice5111214:166
10.Frýdek-Místek5111214:176
11.Slavia Praha5200311:156
12.Jihlava5110313:185
13.Chomutov5100412:163
14.Havířov400136:101
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St. Louis vs. DallasHokej - - 20. 9. 2026:St. Louis vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
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Edmonton vs. WinnipegHokej - - 20. 9. 2026:Edmonton vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
20. 9. 02:00
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  • 4.78
  • 5.11
Seattle vs. VancouverHokej - - 20. 9. 2026:Seattle vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
20. 9. 03:00
  • 2.38
  • 4.20
  • 2.38
Program a výsledky
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