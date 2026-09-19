Pardubické béčko zvítězilo i v pátém utkání, neporažený je také Vsetín

Pardubice B dostal v Táboře do vedení v čase 8:19 Tadeáš Kalužík, ale do konce úvodní části domácí stav otočili.
V oslabení vyrovnal Tomáš Chlubna a devět sekund před pauzou se prosadil také Pavel Novák. Ve druhé části ale nejdříve proměnil Kalužík trestné střílení a František Formánek poslal hosty do náskoku. V závěrečné power play zpečetil výhru Petr Hauser.
Vsetín v úvodním dějství dvakrát vedl a Litoměřice dokázaly vždy odpovědět. Na gól Matyáše Dědka zareagoval Ondřej Hrabík a po přesilovkové trefě Tomáše Šmerhy se sekundu před přestávkou prosadil také v početní výhodě Matěj Přibyl. Ve 24. minutě vrátil Valachům náskok Roman Půček, ve třetí třetině ještě využil přesilovku Pavel Klhůfek a poslední slovo měl Cale Costa.
Čtvrtou výhru v ročníku oslavil Kolín, který zvítězil ve Frýdku-Místku 5:3 a spravil si chuť po středeční domácí porážce s Pardubicemi B 0:3. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Petr Hašek. Frýdek-Místek ve třetím domácím utkání v ročníku poprvé neuspěl.
Pražská Slavia porazila doma Zlín 5:3 a připsala si teprve druhou výhru v pátém utkání. Berani neodčinili středeční vysokou porážku z valašského derby ve Vsetíně 1:7 a utrpěli třetí prohru z posledních čtyř duelů. Pražané sice ztratili vedení 3:1, ale v čase 51:09 rozhodl německý útočník Florian Elias a výsledek pojistil při power play do prázdné branky Daniel Kružík.
Přerov zdolal Třebíč 5:2 a i potřetí v ročníku uspěl doma. Dvěma trefami a přihrávkou k tomu přispěl Petr Mrázek a tři body za gól a dvě asistence si připsal také Daniel Ministr.
První body v ročníku získal Chomutov, který vyhrál v Jihlavě 4:2. Brankou a asistencí k tomu pomohli Martin Hanzl a Američan Cole Coskey. Na poslední místo se propadl nováček Havířov, jenž podlehl domácímu Sokolovu 1:2 a má na kontě ze čtyř utkání jediný bod.
03:35 Mrázek (M. Novák, Ministr)
09:39 Ministr (Černý, Mrázek)
28:10 Mrázek (Ministr, M. Novák)
52:22 Čechmánek (Vehovský)
57:07 Březina
09:16 Bartejs (Rob, Kozlík)
24:46 Kozlík (Ošmera)
Schnattinger (Honzík) – Černý, Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Šišák, Zbořil (A), Kašalevič – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Skuhrovec, Mácha – Hradil, Hanák, Březina – Vehovský, Čechmánek, D. Moravec.
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Poledna, Tureček, Bartejs, Bukač, E. Mareš, Ošmera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – Jaša, Vodný, Jan Kučera.
Rozhodčí: Roman Mrkva, Viktor Schenel – Pavel Mikšík, Matěj Bartoň
Počet diváků: 908
00:45 Gricius (Gaspar)
07:56 Šťovíček (Elias, Gaspar)
19:44 Trunda (Kružík, Holý)
51:08 Elias (Trunda, M. Beran)
58:45 Kružík (Gricius)
07:13 Paukku (Guévin, Říčka)
27:48 Válek (Guévin)
41:30 Říčka (Zavřel)
Pavelka (Ebenstreit) – Havlín, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havránek, Kočí, Hrdinka – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Polák.
Huf (Kantor) – Port, Šenkeřík, Škůrek, Ondračka, Guévin, Zavřel, Talafa – Číp, Holík, Jarůšek – Doktor, Heš, Válek – Říčka, Holba, Paukku – Köhler, P. Sedláček, Sadovikov – Vaculík.
Rozhodčí: Turhobr, Veselý – Landsmann, Maštalíř
Počet diváků: 1125
18:15 Tomáš Chlubna
19:51 P. Novák (Tomáš Chlubna)
08:19 Kalužík
27:50 Kalužík
31:35 Formánek (Kusý, Rákos)
59:20 Hauser (Nedbal, Kalužík)
Mařík (F. Novotný) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Nedelka – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Slavíček – P. Novák, Prokeš (A), Všetečka – Dančišin, Zadražil, Drančák – Babka.
Vondraš (Matěcha) – Vápeník, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Chabada, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Kalužík – Hauser, Stránský, Pavlata – Štěpánek, Rolinek, Macek.
Rozhodčí: Petružálek, Domský – Sýkora, Hošťálek
Počet diváků: 1005
30:19 Riedl (Cachnín, Menšík)
48:44 Harkabus (Cachnín)
18:38 Boucher (Coskey, Žovinec)
31:05 Coskey (Kadeřávek, Hanzl)
35:20 Hanzl (O. Bláha)
58:38 Matyáš Svoboda (Šilar, Žovinec)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Srdínko, Riedl, Chvátal – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Jekel (Málek) – Žovinec, Krutil, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek, Havel, Konvalinka – O. Bláha, Hanzl, Bareš – Boucher, Přikryl, Coskey – Redlich, Badinka, M. Tůma – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda.
Rozhodčí: Trnka, Čamra – Rakušan, Vašíček
Počet diváků: 3291
20:46 Ostřížek (Matiaško)
25:09 Zielinski (Střondala)
26:19 Macháček (Haas, Ižacký)
29:11 Dlouhý (Křepelka)
31:41 P. Moravec (Kolmann)
46:47 P. Svoboda
48:46 Hašek (T. Moravec)
52:06 Pajer (Dlouhý)
Dolejš (Forst) – Aubrecht, Volas, M. Sedláček, M. Pospíšil, Prčík, Ročák, Zielinski – Ižacký, Indrst, Haas – Lednický, Macháček, Matiaško – Rybnikár, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Vojáček, Střondala, Gerych – Hrbas (A), Průšek, R. Švančara.
Soukup (Kasal) – Černohorský, Hampl, Kolmann (C), Křepelka, T. Moravec, Vlasák, Piegl – Dlouhý (A), Adamec, Hašek – Chalupa, P. Moravec, Ouřada – Pajer, P. Svoboda, Šimek – Závora, Zvagulis, Malínek.
Rozhodčí: Zavřel, Micka – Tvrdý, Kapitanov
7:37 Dědek (Plos)
17:30 Šmerha (Slováček, Klhůfek)
23:01 Půček (Jandus)
53:36 Klhůfek (Slováček, Suchý)
59:33 Costa (Plos)
8:46 Hrabík (Pšenička)
19:59 Přibyl
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček (C), Stejskal, Kříženecký, Šalda, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Jandus, Suchý, Půček – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Plos, Dědek, Costa – L. Adámek, Š. Bláha, E. Pospíšil.
Volevecký (Škorpík) – Pavlák, Suhrada (A), Smetana (C), Koštoval, J. Tůma, Samson, Tomov – J. Pospíšil, Hrabík, Pšenička – Lang, Ton, Kern (A) – Daníček, Přibyl, Sklenář – Jelínek, Fiala, Holčák – R. Chlán.
Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Otáhal, Komínek
Počet diváků: 2030
25:44 M. Adámek (J. Müller)
41:05 Osmík (Perčič, Šik)
46:00 Ševčík (Teper)
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Vogel, Dorot, J. Müller – Vracovský, Kverka (A), Dalecký (A) – Šik, Osmík, Csamangó – Dommers, Jan Kučera, Šiler – Šlechta, M. Adámek, Janata – Lučkin.
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Kubíček, Teper, Ševčík, Bilčík – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Zaťovič (A), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Kordule, Koudelný, Tvrdý.
Rozhodčí: Jechoutek, Hucl – Baxa, Bertlík
Počet diváků: 401
Tabulka:
|1.
|Pardubice B
|5
|5
|0
|0
|0
|17:6
|15
|2.
|Vsetín
|4
|3
|1
|0
|0
|19:5
|11
|3.
|Kolín
|5
|2
|2
|0
|1
|18:15
|10
|4.
|Přerov
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|5.
|Tábor
|5
|2
|1
|0
|2
|12:11
|8
|6.
|Sokolov
|5
|2
|0
|2
|1
|17:18
|8
|7.
|Třebíč
|5
|2
|0
|1
|2
|10:13
|7
|8.
|Zlín
|5
|2
|0
|1
|2
|16:20
|7
|9.
|Litoměřice
|5
|1
|1
|1
|2
|14:16
|6
|10.
|Frýdek-Místek
|5
|1
|1
|1
|2
|14:17
|6
|11.
|Slavia Praha
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|12.
|Jihlava
|5
|1
|1
|0
|3
|13:18
|5
|13.
|Chomutov
|5
|1
|0
|0
|4
|12:16
|3
|14.
|Havířov
|4
|0
|0
|1
|3
|6:10
|1