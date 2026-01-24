Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

Autor: ,
  20:39
Hokejisté pražské Slavie vyhráli ve 43. kole první ligy doma nad Frýdkem-Místkem 3:1 a v čele tabulky už mají devítibodový náskok. Na druhém místě vystřídal Jihlavu Kolín, který v Táboře zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech, zatímco Dukla prohrála 1:2 v Litoměřicích.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Slavia zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů, i když na střely na branku s Frýdkem-Místkem prohrála 21:38. Gólman Jaroslav Pavelka ale odolával až do poslední minuty, o nulu přišel teprve 22 sekund před koncem.

V dresu jihlavské Dukly se v Litoměřicích neprosadily čerstvé posily Ondřej Dlapa ani Albert Michnáč. Jedinou branku hostů vstřelil Daniel Krenželok, ten ale v 57. minutě jen snížil na konečných 1:2.

Kolín oslavil páté vítězství v řadě. V Táboře dal oba góly Středočechů Jan Veselý, nájezdy pak rozhodl Petr Moravec.

Nový trenér Třebíče David Havíř zastavil sérii osmi porážek, která stála místo jeho předchůdce Davida Dolníčka. Horácká Slavia porazila Sokolov 4:1, dvěma góly k tomu pomohl druhý nejlepší střelec ligy Martin Dočekal.

Zlín ještě v 57. minutě prohrával doma s pardubickým béčkem o dvě branky, nakonec ale v souboji o desáté místo zvítězil 3:2 v prodloužení.

Poruba vyhrála díky vydařené druhé třetině v Přerově 3:2 a opustila poslední místo, na které po domácím debaklu 2:7 se Vsetínem klesl Chomutov.

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly:
17:07 Čermák (Kružík, Přikryl)
25:10 Trunda (Berka, Tichý)
28:20 Průžek (J. Knotek)
Góly:
59:38 Ižacký (Kofroň, Ostřížek)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Hrdinka, Stejskal, Gaspar (A), Š. Havránek, V. Beran, Kříženecký – Kružík, Přikryl, Polák – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Průžek, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Tichý, Berka.
Sestavy:
Kacetl (Dolejš) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Haman, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Ižacký, Střondala, Kozlík – Svačina, Matiaško, Cedzo – Ramik, Tyczynski, Gerych.

Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Sýkora, Malý

Počet diváků: 1116

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : Poruba 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Góly:
04:22 Süss (Hradil, Pechanec)
46:34 J. Hanák (Hradil, Pěnčík)
Góly:
29:14 Šoustal (Marosz, Toman)
31:43 Kotala (Younan, Žůrek)
38:15 Toman (Roman, Kotala)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – D. Moravec, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, Nášel – David Dobša, Zembol, L. Adámek – Mácha.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Žůrek, Nilsson, Ježek (A), Prčík, Bialy, Bartko, Younan – Gegeris, Marosz, Razgals – Šoustal, Vachovec (A), Gřeš – Kotala, Roman (C), Toman – Sloboda, Mikyska, Přibyl – Lundgren.

Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Zídek, Brož

Počet diváků: 940

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly:
23:39 Špilka
24:07 Kuťák (Costa, Jiří Pospíšil)
Góly:
56:26 Krenželok (Burkov)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada (A), Smetana, J. Tůma, Pavlák, Tomov, Koštoval – Costa, Kuťák (C), Jiří Pospíšil – Plos, Kern, Lang – Hrabík, Eberle, Jelínek – R. Chlán, Špilka, S. Fiala – Hujer.
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek.

Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Maštalíř, Roischel

Počet diváků: 1314

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Baník Sokolov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
30:05 Dočekal (Psota)
31:40 Kuba (Kučera)
44:33 Dočekal (Vodný, Stehlík)
47:54 Michálek (Tomáš Svoboda)
Góly:
48:24 Šedivý (Vracovský, Číp)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Ondráček, Kuba, V. Brož.
Sestavy:
Habal (48. Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, M. Váňa, T. Knotek – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Frais, Rakušan

Počet diváků: 512

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:30
Piráti Chomutov : VHK ROBE Vsetín 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)
Góly:
06:58 Coskey (Jenáček, Kratochvíl)
53:16 P. Chlán (Hlaváček, Coskey)
Góly:
15:55 Jonák (Klhůfek, Rob)
22:41 Marcel (Š. Bláha, Matějček)
41:05 Rob (Klhůfek)
43:23 Rob (Klhůfek)
49:34 Slováček (Prokeš)
49:55 Šmerha (Prokeš)
53:48 Jonák (Rob, Klhůfek)
Sestavy:
Jekel (Vay) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Havel, Jenáček – P. Chlán (A), Eret, Coskey (A) – M. Tůma (C), Forsblom, Badinka – Sklenář, Hlaváček, Kratochvíl – T. Žižka, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Slováček, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – M. Novák, Prokeš, Šmerha – Straka, Dědek, Jandus – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – E. Pospíšil.

Rozhodčí: Horák, Micka – Juránek, Pěkný

Počet diváků: 1911

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dynamo Pardubice B 3:2P (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Góly:
56:28 Zavřel (Šlahař, Válek)
57:28 Rachůnek (A. Salonen, Z. Doležal)
60:23 Kordule (Paukku)
Góly:
03:37 Lučan (Nedbal, Rákos)
29:02 Lučan (Nedbal, Kalužík)
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Ondračka, Veber, Čáp, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Hamrla – Rachůnek, L. Chludil, Jarůšek – Šlahař (A), Čechmánek, Válek – Kordule, Sadovikov, Z. Doležal – Köhler (C), Sedláček (A), Paukku – Říčka.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Švec, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Chabada – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Žálčík, Urban, Formánek – Kalužík, Stránský, A. Fiala – Pochobradský, Rouha, Pavlata.

Rozhodčí: Šudoma, Zeliska – Komínek, Peluha

Počet diváků: 2586

Maxa liga
43. kolo 24. 1. 2026 17:00
HC Tábor : SC Marimex Kolín 2:3N (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
29:11 Valský (Červený, Bernad)
56:41 Matai (Červený, Hubata)
Góly:
20:49 Veselý (Musil, Štohanzl)
47:36 Veselý (Štohanzl)
P. Moravec
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C) – Matai (A), Červený, Hruška – Valský, Mertl, Karabáček – Všetečka, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal – Handl.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Musil (A) – Haas, P. Moravec, Gardoň – Pokorný, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, P. Král.

Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Jindra, Polák

Tabulka:

1.Slavia Praha42273210131:8689
2.Kolín42233511112:8780
3.Jihlava41215510121:8978
4.Litoměřice42213315129:11972
5.Vsetín42159513122:10868
6.Přerov4315712098:11660
7.Tábor42136716109:11658
8.Třebíč4214481699:11458
9.Sokolov42128517107:12557
10.Zlín4315361990:10957
11.Pardubice B43136420116:11955
12.Poruba42135321118:12952
13.Frýdek-Místek4113361999:10951
14.Chomutov43141622101:12650
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
NY Islanders vs. BuffaloHokej - - 24. 1. 2026:NY Islanders vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 800.00
  • 300.00
  • -
Nashville vs. UtahHokej - - 24. 1. 2026:Nashville vs. Utah //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 8.50
  • 3.70
  • 1.48
Winnipeg vs. DetroitHokej - - 25. 1. 2026:Winnipeg vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
25. 1. 01:00
  • 2.33
  • 4.04
  • 2.72
Columbus vs. TampaHokej - - 25. 1. 2026:Columbus vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
25. 1. 01:00
  • 2.71
  • 4.09
  • 2.32
Ottawa vs. CarolinaHokej - - 25. 1. 2026:Ottawa vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
25. 1. 01:00
  • 2.83
  • 4.08
  • 2.24
Boston vs. MontrealHokej - - 25. 1. 2026:Boston vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
25. 1. 01:00
  • 2.46
  • 4.16
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Hokejisté pražské Slavie vyhráli ve 43. kole první ligy doma nad Frýdkem-Místkem 3:1 a v čele tabulky už mají devítibodový náskok. Na druhém místě vystřídal Jihlavu Kolín, který v Táboře zvítězil 3:2...

24. ledna 2026  20:39

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Nečas mírnil debakl Colorada, Chytil se vrátil do sestavy Vancouveru

Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.

Páteční program hokejové NHL opět potvrdil, že po novém roce již lídr soutěže z Colorada není nejjistější. Podruhé v krátké době doma propadl 3:7. Naposledy s Philadelphií, proti které dvěma...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  8:50

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:23

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Mohl pokračovat v zahraničí, jít do extraligy. Hokejový brankář Miroslav Svoboda se ale po konci ve finském Vaasan Sport, v němž v aktuální sezoně odchytal jen dvě utkání, vrátil po 13 letech do...

23. ledna 2026  9:19

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

David Pastrňák sleduje puk.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL uspěli těsně 4:3 nad Vegas. Dvěma asistencemi a hlavně rozdílovou brankou se o to zasloužil hvězdný forvard David Pastrňák. Za hosty se mezi střelce zapsal i Tomáš...

23. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.