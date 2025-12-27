Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, Zlín udolal Chomutov

  17:52
Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem do valašského klubu vedl slávistické juniory, tak s mužstvem poprvé neuspěl.

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem Štěpánem Havránkem. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Slavii ve 4. minutě dostal v oslabení do vedení americký útočník Jake Gricius. V další přesilovce Vsetín vyrovnal, ale početní výhodu pak za pouhých deset sekund využili i domácí hráči, ve 20. minutě se střelou bez přípravy trefil Vojtěch Polák. V závěrečné třetině výhru po pohledné kombinační akci pojistil Fabien Kočí.

Slavia vede tabulku o sedm bodů před Jihlavou, která dnes hraje s třetím Kolínem.

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 15:00
HC Slavia Praha : VHK ROBE Vsetín 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly:
03:58 Gricius (Holý)
19:20 Polák
49:47 F. Kočí (Průžek, Trunda)
Góly:
13:12 Dujsík (Straka, Matějček)
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, Polák, Kružík – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Berka – Slavíček, Tichý, Čermák.
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Marcel, Černý, Hryciow, Ďurkáč, Krajčík, Dujsík, Zedek (A) – E. Pospíšil, Jonák (C), Jandus – Valtonen, Novák, Šmerha – Straka, Matějček, L. Adámek – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – Koláček (A).

Rozhodčí: Wagner, Turhobr – Černohlávek, Jindra

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 17:00
zápas probíhá
HC Baník Sokolov : HC Dynamo Pardubice B 1:0 (1:0, 0:0, -:-)
Góly:
07:10 Číp (Krežolek, T. Knotek)
Góly:
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán, Šedivý, Vogel – Krežolek, Dalecký, Číp – Kupčo, T. Knotek, Sapoušek – Vrhel, M. Váňa, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Janata – Zembol.
Sestavy:
Vondraš (Vomáčka) – Kolář, Chabada, Lučan, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Rákos, Herčík – Urban, Fiala, Žálčík – Pavlata, Rouha, Kalužík – Macek.
Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 17:00
zápas probíhá
SK Horácká Slavia Třebíč : HC ZUBR Přerov 2:4 (1:0, 1:3, -:-)
Góly:
13:54 Tomáš Svoboda (Malý, Stehlík)
29:29 Dočekal (Bittner)
Góly:
28:26 Březina (Pechanec)
28:42 Hradil (J. Hanák)
31:47 Šišák (Nášel)
40:35 M. Tomeček (Rob, Krisl)
Sestavy:
Jan Brož (32. Mičán) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Malý – Tecl, Vodný (A), Kučera – Jaša, Kuba, V. Brož – Bednařík.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Zubíček, Pohanka – Mácha, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan.

Rozhodčí: Hucl, Micka – Belko, Malý

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 17:00
zápas probíhá
HC Tábor : HC Frýdek-Místek 1:0 (1:0, 0:0, -:-)
Góly:
09:46 Eremiáš (Weinhold)
Góly:
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C), Cícha – Matai (A), Hruška, Dančišin – Valský, Červený, Jungwirth – Handl, Babka, T. Doležal – Vlček, Eremiáš, Prášek.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, L. Kovář, Volas, Urbanec, Teper (A), Kalkis, Průšek – Svačina, Ostřížek (A), Klimek (C) – Střondala, Tyczynski, Kofroň – Všetečka, Cedzo, Ižacký – Ramik, Matiaško, Kozlík – Gerych.

Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Dědek, Bertlík

Počet diváků: 2453

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 17:30
zápas probíhá
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : SC Marimex Kolín 1:0 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
26:28 Čachotský (Burkov)
Góly:
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bilčík, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Jáchym, Burkov – Rachůnek, Toman, Štefančík – Jiránek, R. Váňa.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Sýkora, T. Tůma, A. Adamec, Černohorský, Hampl, T. Moravec, A. Vlasák – Haas, Štohanzl, Gardoň – Vlach (A), P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa (C), Zvagulis – Pokorný, Pajer, Šimek – M. Vlasák.

Rozhodčí: Kosnar, Domský – Maňák, Frais

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 17:00
zápas probíhá
HC Stadion Litoměřice : Poruba 4:2 (0:1, 4:1, -:-)
Góly:
20:58 Hujer (Lang)
22:34 Lang (Vandas)
25:44 Costa (Kern, Lang)
26:58 Bernovský (Žovinec, Suhrada)
Góly:
04:18 Gegeris (Gutwald)
21:24 Lundgren (Gegeris)
Sestavy:
Kořenář (Michajlov) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Koštoval, Vandas, Dvořák – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – R. Chlán, Hujer, Jelínek – Stěpančuk, Žmola, Turek.
Sestavy:
O. Bláha (Sobol) – Gutwald, Younan, Jeřábek, Sedlák, Ježek (A), Žůrek, Prčík – Kotala, Roman (C), Lundgren – Razgals, Marosz, Gegeris – M. Vehovský, Vachovec (A), M. Svoboda – T. Vehovský, Mikyska, Zduba – Häring.

Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Brož, Landsmann

Maxa liga
35. kolo 27. 12. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : Piráti Chomutov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly:
50:21 Heš (Šlahař, Válek)
Góly:
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Čáp, Aubrecht, Ondračka, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Talafa – Říčka, Holík (C), Paukku – Šlahař, Heš, Válek – P. Svoboda, Gago, Kordule – Köhler, Sedláček (A), Mužík – Sadovikov.
Sestavy:
T. Král (Pešout) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Špilka, Eret, Káňa – Lehtonen, Forsblom, Badinka – Sklenář, P. Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.

Rozhodčí: Pavel Obadal, Luděk Pilný – Jan Rakušan, Aleš Roischel

Počet diváků: 2672

