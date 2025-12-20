Sokolov ukončil domácí sérii Jihlavy. Zlín zabral, Vsetín pod Janáčkem rovněž slaví

Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad Pardubicemi B, které klesly na poslední místo tabulky.

Zlínští hokejisté slaví gól v utkání se Vsetínem. | foto: Jan SalačMAFRA

Sokolov ukončil osmizápasovou domácí vítěznou sérii Dukly v nové Horácké aréně a zapsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů. O výhře Baníku rozhodl v první minutě prodloužení nově nejproduktivnější hráč soutěže Radek Číp.

Slavia zvítězila potřetí za sebou a poslala rezervu Pardubic na poslední místo tabulky. Ze dna se dostal díky výhře 2:0 nad Porubou Zlín. Čtvrtou nulu v sezoně zaznamenal Daniel Huf.

Vítěznou premiéru zažil po návratu na lavičku Vsetína jeho staronový trenér Luboš Janáček. Vítěz základní části z minulé sezony otočil zápas na ledě Třebíče v Moravských Budějovicích, v 59. minutě rozhodl o výhře 2:1 Petr Straka.

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Ještě později padl vítězný gól v Litoměřicích, kde v přímém souboji o třetí místo v tabulce vyhrál Kolín 3:2 po brance Oskara Haase v přesilovce pět sekund před třetí sirénou.

Táboru speciální vánoční dresy s charitativním podtextem štěstí nepřinesly, doma nováček podlehl 0:2 Přerovu. David Ostřížek se blýskl v Chomutově hattrickem, ale jeho Frýdek-Místek na ledě Pirátů prohrál 3:4.

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 15:00
HC Slavia Praha : HC Dynamo Pardubice B 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly:
02:53 Polák (Kružík, Šťovíček)
15:10 Gricius (F. Kočí, Matěj Beran)
21:59 Matěj Beran (Holý, Přikryl)
51:49 Gricius (Matěj Beran, Přikryl)
Góly:
22:53 Kolář
52:55 Rákos (Pochobradský, Žálčík)
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, Polák, Kružík – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Berka – Slavíček, Tichý, Čermák.
Sestavy:
Vomáčka (22. Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – Urban, T. Havránek, Pochobradský – Pavlata, Fiala, Rouha – Kalužík.

Rozhodčí: Kostourek, Hucl – Maňák, Bertlík

Počet diváků: 954

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 15:00
HC Tábor : HC ZUBR Přerov 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
12:38 Nášel (A. Zeman, David Dobša)
35:13 M. Hanák (Hradil, Pěnčík)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Benda, Piegl, Weinhold, Suchánek (A) – Červený, Pech (C), Machala – Jungwirth, Mertl, Valský – Dančišin, Hruška, Handl – T. Doležal, Zadražil, Babka – Vlček.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Petrovický, Zdráhal (A), Šišák, Zbořil, Pěnčík, Pala – Mácha, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Rob – Hradil, M. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan.

Rozhodčí: Zavřel, Domský – Hradil, Černohlávek

Počet diváků: 2182

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : Poruba 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
38:14 Köhler (Sedláček)
57:49 Aubrecht (Mužík, Köhler)
Góly:
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Čáp, Aubrecht, Ondračka, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Říčka, Holík (C), Paukku – Z. Doležal, Sadovikov, Válek – P. Svoboda, Gago, Kordule – Köhler, Sedláček (A), Mužík – Šlahař.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Younan, Ježek (A), Prčík, Žůrek, Sedlák, Němec, Jeřábek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec (A), Svoboda – Lundgren, Mikyska, Berisha.

Rozhodčí: Jiří Ondráček, Tomáš Micka – Milan Jindra, Ondřej Malý

Počet diváků: 2085

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : SC Marimex Kolín 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
14:56 Costa (Žovinec, Suhrada)
41:55 Jelínek (Pavlák, Costa)
Góly:
02:30 Kolmann (Pajer, Haas)
34:02 Vlach (P. Moravec, Černohorský)
59:55 Haas (M. Novák, A. Adamec)
Sestavy:
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada (A), Smetana, J. Tůma, Pavlák, Vandas, T. Žižka – Plos, Kuťák (C), Lisler – Costa, Kern, Lang – Chlán, Jelínek, Bernovský – Koštoval, Žmola, Stěpančuk.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl, T. Moravec, Černohorský – M. Novák (A), Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Haas – Pokorný, Pajer, Zvagulis.

Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Pěkný, Juránek

Počet diváků: 1037

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : VHK ROBE Vsetín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
04:19 Michálek (Malý, Tomáš Svoboda)
Góly:
24:18 Jonák (Klhůfek, Staněk)
58:10 Straka (Slováček, Š. Bláha)
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Jaša – Bednařík, Kuba, V. Brož.
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Dujsík, Slováček, Černý, Marcel – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, L. Adámek – Goiš, Dědek, Š. Bláha.

Rozhodčí: Horák, Bernat – Bohuněk, Brož

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Baník Sokolov 4:5P (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)
Góly:
18:16 Cachnín (Strejček, Čachotský)
26:08 Kuprijanov (Cachnín, Čachotský)
41:36 Burkov (Kuprijanov)
50:51 Cachnín (Strejček)
Góly:
10:54 Dalecký (Číp, Krežolek)
13:54 Krežolek (Číp, Dalecký)
25:43 Osmík
36:18 Vrhel (Varvařovský, M. Váňa)
60:53 Číp (Lindelöf, Dalecký)
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Menšík, Toman – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Vogel – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Kupčo, Osmík, T. Knotek – Vrhel, M. Váňa, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Janata.

Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Vašíček, Komínek

Maxa liga
33. kolo 20. 12. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Frýdek-Místek 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly:
04:39 Badinka (Ouřada, Chlán)
13:14 Káňa (Sklenář, Forsblom)
28:13 Chlán (Eret, Ouřada)
43:00 Káňa (Forsblom, Jenáček)
Góly:
33:35 Ostřížek (Kofroň, Tyczynski)
35:08 Ostřížek (L. Kovář, Haman)
59:23 Ostřížek (Kofroň, Urbanec)
Sestavy:
Vay (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Tadeáš Svoboda, Forsblom, Badinka – Sklenář, Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Špilka.
Sestavy:
Schnattinger (Čelko) – Haman, L. Kovář, Volas, Urbanec, Teper (A), Kalkis, Rašner, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Všetečka, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Matiaško.

Rozhodčí: Sýkora, Grygera – Kokrmen, Kráľ

Počet diváků: 1684

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha322031897:6367
2.Jihlava311833792:6463
3.Kolín321814985:7160
4.Litoměřice32162311100:9455
5.Vsetín329941085:8149
6.Třebíč3212451182:8449
7.Přerov3212511470:7747
8.Chomutov3213061384:8845
9.Sokolov338841383:9944
10.Frýdek-Místek3211251485:8942
11.Tábor329451482:9240
12.Poruba3210331689:9739
13.Zlín3310241770:9338
14.Pardubice B338531786:9837
Výsledky

