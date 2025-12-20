Sokolov ukončil domácí sérii Jihlavy. Zlín zabral, Vsetín pod Janáčkem rovněž slaví

Sokolov ukončil osmizápasovou domácí vítěznou sérii Dukly v nové Horácké aréně a zapsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů. O výhře Baníku rozhodl v první minutě prodloužení nově nejproduktivnější hráč soutěže Radek Číp.
Slavia zvítězila potřetí za sebou a poslala rezervu Pardubic na poslední místo tabulky. Ze dna se dostal díky výhře 2:0 nad Porubou Zlín. Čtvrtou nulu v sezoně zaznamenal Daniel Huf.
Vítěznou premiéru zažil po návratu na lavičku Vsetína jeho staronový trenér Luboš Janáček. Vítěz základní části z minulé sezony otočil zápas na ledě Třebíče v Moravských Budějovicích, v 59. minutě rozhodl o výhře 2:1 Petr Straka.
|
Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček
Ještě později padl vítězný gól v Litoměřicích, kde v přímém souboji o třetí místo v tabulce vyhrál Kolín 3:2 po brance Oskara Haase v přesilovce pět sekund před třetí sirénou.
Táboru speciální vánoční dresy s charitativním podtextem štěstí nepřinesly, doma nováček podlehl 0:2 Přerovu. David Ostřížek se blýskl v Chomutově hattrickem, ale jeho Frýdek-Místek na ledě Pirátů prohrál 3:4.
02:53 Polák (Kružík, Šťovíček)
15:10 Gricius (F. Kočí, Matěj Beran)
21:59 Matěj Beran (Holý, Přikryl)
51:49 Gricius (Matěj Beran, Přikryl)
22:53 Kolář
52:55 Rákos (Pochobradský, Žálčík)
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, Polák, Kružík – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Berka – Slavíček, Tichý, Čermák.
Vomáčka (22. Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – Urban, T. Havránek, Pochobradský – Pavlata, Fiala, Rouha – Kalužík.
Rozhodčí: Kostourek, Hucl – Maňák, Bertlík
Počet diváků: 954
12:38 Nášel (A. Zeman, David Dobša)
35:13 M. Hanák (Hradil, Pěnčík)
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Benda, Piegl, Weinhold, Suchánek (A) – Červený, Pech (C), Machala – Jungwirth, Mertl, Valský – Dančišin, Hruška, Handl – T. Doležal, Zadražil, Babka – Vlček.
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Petrovický, Zdráhal (A), Šišák, Zbořil, Pěnčík, Pala – Mácha, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Rob – Hradil, M. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan.
Rozhodčí: Zavřel, Domský – Hradil, Černohlávek
Počet diváků: 2182
38:14 Köhler (Sedláček)
57:49 Aubrecht (Mužík, Köhler)
Huf (Čiliak) – Čáp, Aubrecht, Ondračka, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Říčka, Holík (C), Paukku – Z. Doležal, Sadovikov, Válek – P. Svoboda, Gago, Kordule – Köhler, Sedláček (A), Mužík – Šlahař.
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Younan, Ježek (A), Prčík, Žůrek, Sedlák, Němec, Jeřábek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec (A), Svoboda – Lundgren, Mikyska, Berisha.
Rozhodčí: Jiří Ondráček, Tomáš Micka – Milan Jindra, Ondřej Malý
Počet diváků: 2085
14:56 Costa (Žovinec, Suhrada)
41:55 Jelínek (Pavlák, Costa)
02:30 Kolmann (Pajer, Haas)
34:02 Vlach (P. Moravec, Černohorský)
59:55 Haas (M. Novák, A. Adamec)
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada (A), Smetana, J. Tůma, Pavlák, Vandas, T. Žižka – Plos, Kuťák (C), Lisler – Costa, Kern, Lang – Chlán, Jelínek, Bernovský – Koštoval, Žmola, Stěpančuk.
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl, T. Moravec, Černohorský – M. Novák (A), Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Haas – Pokorný, Pajer, Zvagulis.
Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Pěkný, Juránek
Počet diváků: 1037
04:19 Michálek (Malý, Tomáš Svoboda)
24:18 Jonák (Klhůfek, Staněk)
58:10 Straka (Slováček, Š. Bláha)
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Jaša – Bednařík, Kuba, V. Brož.
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Dujsík, Slováček, Černý, Marcel – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, L. Adámek – Goiš, Dědek, Š. Bláha.
Rozhodčí: Horák, Bernat – Bohuněk, Brož
18:16 Cachnín (Strejček, Čachotský)
26:08 Kuprijanov (Cachnín, Čachotský)
41:36 Burkov (Kuprijanov)
50:51 Cachnín (Strejček)
10:54 Dalecký (Číp, Krežolek)
13:54 Krežolek (Číp, Dalecký)
25:43 Osmík
36:18 Vrhel (Varvařovský, M. Váňa)
60:53 Číp (Lindelöf, Dalecký)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Menšík, Toman – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Vogel – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Kupčo, Osmík, T. Knotek – Vrhel, M. Váňa, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Vašíček, Komínek
04:39 Badinka (Ouřada, Chlán)
13:14 Káňa (Sklenář, Forsblom)
28:13 Chlán (Eret, Ouřada)
43:00 Káňa (Forsblom, Jenáček)
33:35 Ostřížek (Kofroň, Tyczynski)
35:08 Ostřížek (L. Kovář, Haman)
59:23 Ostřížek (Kofroň, Urbanec)
Vay (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Tadeáš Svoboda, Forsblom, Badinka – Sklenář, Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Špilka.
Schnattinger (Čelko) – Haman, L. Kovář, Volas, Urbanec, Teper (A), Kalkis, Rašner, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Všetečka, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Matiaško.
Rozhodčí: Sýkora, Grygera – Kokrmen, Kráľ
Počet diváků: 1684
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|32
|20
|3
|1
|8
|97:63
|67
|2.
|Jihlava
|31
|18
|3
|3
|7
|92:64
|63
|3.
|Kolín
|32
|18
|1
|4
|9
|85:71
|60
|4.
|Litoměřice
|32
|16
|2
|3
|11
|100:94
|55
|5.
|Vsetín
|32
|9
|9
|4
|10
|85:81
|49
|6.
|Třebíč
|32
|12
|4
|5
|11
|82:84
|49
|7.
|Přerov
|32
|12
|5
|1
|14
|70:77
|47
|8.
|Chomutov
|32
|13
|0
|6
|13
|84:88
|45
|9.
|Sokolov
|33
|8
|8
|4
|13
|83:99
|44
|10.
|Frýdek-Místek
|32
|11
|2
|5
|14
|85:89
|42
|11.
|Tábor
|32
|9
|4
|5
|14
|82:92
|40
|12.
|Poruba
|32
|10
|3
|3
|16
|89:97
|39
|13.
|Zlín
|33
|10
|2
|4
|17
|70:93
|38
|14.
|Pardubice B
|33
|8
|5
|3
|17
|86:98
|37