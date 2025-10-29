Jihlava na novém stadionu opět padla, Slavia prodlužuje vítěznou sérii

Jihlava se ujala vedení už v 6. minutě zásluhou Tomáše Harkabuse. V úvodu druhé třetiny vyrovnal Kryštof Lang a dalšího gólu se 3472 diváků v Horácké aréně už v základní hrací době nedočkalo. Prodloužení ukončil na konci druhé minuty Petr Ton. O premiérovou domácí výhru se jihlavští hokejisté pokusí v sobotu, kdy přijede lídr soutěže Slavia.
Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí
Pražané ve středu porazili 4:3 po samostatných nájezdech Frýdek-Místek, přidali šesté vítězství za sebou a vedou tabulku stále se sedmibodovým náskokem. Hosté v pětigólové druhé třetině otočili během necelých čtyř minut skóre z 0:2, ale v čase 57:54 v přesilovce poslal zápas druhou brankou do prodloužení Matěj Beran. Rozhodl až rozstřel, jediným úspěšným aktérem byl Daniel Kružík.
Třetí Přerov napravil úterní jasnou porážku ve Vsetíně (2:6), zvítězil doma po obratu 2:1 nad Porubou a za Litoměřicemi zaostává už jen o dva body.
13:13 Matai (Bernad)
19:09 Kubíček (Valský, Mertl)
28:25 Chlubna
56:37 Kvasnička (Matai)
58:35 Valský (Jungwirth)
32:33 Veselý (Z. Král, Kolmann)
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Bernad, Suchánek (A), Kvasnička, Plášil (A), Piegl – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Dančišin, Chlubna – Vimmer, Doležal, Weinhold.
Soukup (Kasal) – A. Adamec, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Z. Král, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Berger – Duchan, Hora, Pajer – Vlasák.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Jindra, Landsmann
Počet diváků: 2092
22:04 Tomáš Svoboda (Malý, Doudera)
29:40 Tomáš Svoboda (Malý, Michálek)
59:50 Dočekal (Doudera)
Mičán (J. Brož) – Stehlík, Matějíček, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera, Böhm – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Malý, A. Zeman, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Šprynar – Handl.
D. Král (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký, Malát – V. Tomeček (A), Osmík, Krežolek – Váňa, T. Knotek, Šlechta – Zembol, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.
Rozhodčí: Veselý, Schenel – Maňák, Černohlávek
Počet diváků: 362
05:04 Harkabus (Strejček, Čachotský)
26:49 Lang (Kern)
61:52 Ton (Kern, J. Tůma)
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Strejček (A), Ozols, Bukač, Krenželok, Bilčík – Burkov, Kulda, Rachůnek – T. Havránek, Kuprijanov, Harkabus – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Pořízek, Jáchym, Jiránek.
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana (A), J. Tůma, Aubrecht, Koštoval – Klepiš (A), Kuťák (C), P. Svoboda – Jiří Pospíšil, Hujer, Ton – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Plos, Lisler – Jelínek.
Rozhodčí: Tomáš Horák, Jan Jaroš – Roman Zídek, Ondřej Malý
Počet diváků: 3472
22:03 M. Beran (Přikryl, Trunda)
23:31 Stejskal (Průžek, Gricius)
57:54 M. Beran (Přikryl, Holý)
Kružík
31:18 Matiaško (Kubiesa)
34:02 Tyczynski (Zielinski, Kubiesa)
35:06 Šilar (Spěváček, Konečný)
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Teper (A), Urbanec, Zielinski, Kalkis, Průšek, Volas – Klimek (C), Tyczynski, Svačina (A) – Ramik, Střondala, Kubiesa – Cedzo, Matiaško, Gerych – Spěváček, Šilar, Konečný.
Rozhodčí: Zavřel, Kostra – Kokrment, Baxa
29:32 Zbořil (D. Moravec)
44:16 Nášel (M. Tomeček, Fronk)
10:47 Razgals
Švančara (Sejpal) – Zbořil, Černý (A), Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Nášel – Březina (A), Pechanec, Indrák (C) – Boltvan, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Hradil.
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Younan, Ježek, Gutwald, Bartko, Sedlák – Gřeš, Vachovec, Kotala – Šik, Mikyska, Lundgren – Razgals, Roman, Mrázek – Gegeris, Haas, Vehovský – Koudelný.
Rozhodčí: Mejzlík, Vrba – Polák, Bartoň
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|17
|12
|2
|1
|2
|58:30
|41
|2.
|Litoměřice
|17
|10
|1
|2
|4
|58:41
|34
|3.
|Přerov
|17
|9
|2
|1
|5
|46:41
|32
|4.
|Vsetín
|17
|5
|5
|2
|5
|52:47
|27
|5.
|Jihlava
|16
|8
|1
|1
|6
|35:36
|27
|6.
|Třebíč
|17
|7
|2
|2
|6
|43:46
|27
|7.
|Zlín
|16
|7
|2
|1
|6
|47:41
|26
|8.
|Kolín
|17
|7
|1
|3
|6
|43:41
|26
|9.
|Poruba
|17
|7
|1
|2
|7
|48:45
|25
|10.
|Frýdek-Místek
|17
|5
|1
|4
|7
|49:53
|21
|11.
|Tábor
|17
|5
|1
|3
|8
|46:52
|20
|12.
|Sokolov
|16
|1
|7
|1
|7
|36:48
|18
|13.
|Chomutov
|17
|4
|0
|4
|9
|40:55
|16
|14.
|Pardubice B
|16
|1
|3
|2
|10
|32:57
|11