Jihlava na novém stadionu opět padla, Slavia prodlužuje vítěznou sérii

  22:12
Hokejisté Jihlavy ani ve třetím domácím utkání v nové hale nedokázali v první lize zvítězit, byť tentokrát získali v duelu s Litoměřicemi alespoň bod za porážku 1:2 v prodloužení. Stadion tak i druhý duel s Duklou v sezoně vyhrál, zápas byl ale mnohem vyrovnanější, než při zářijovém drtivém výsledku 7:0.

Hokejisté pražské Slavie se radí. | foto: Veronika Mašátová / HC Slavia Praha

Jihlava se ujala vedení už v 6. minutě zásluhou Tomáše Harkabuse. V úvodu druhé třetiny vyrovnal Kryštof Lang a dalšího gólu se 3472 diváků v Horácké aréně už v základní hrací době nedočkalo. Prodloužení ukončil na konci druhé minuty Petr Ton. O premiérovou domácí výhru se jihlavští hokejisté pokusí v sobotu, kdy přijede lídr soutěže Slavia.

Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí

Pražané ve středu porazili 4:3 po samostatných nájezdech Frýdek-Místek, přidali šesté vítězství za sebou a vedou tabulku stále se sedmibodovým náskokem. Hosté v pětigólové druhé třetině otočili během necelých čtyř minut skóre z 0:2, ale v čase 57:54 v přesilovce poslal zápas druhou brankou do prodloužení Matěj Beran. Rozhodl až rozstřel, jediným úspěšným aktérem byl Daniel Kružík.

Třetí Přerov napravil úterní jasnou porážku ve Vsetíně (2:6), zvítězil doma po obratu 2:1 nad Porubou a za Litoměřicemi zaostává už jen o dva body.

Maxa liga
17. kolo 29. 10. 2025 18:00
HC Tábor : SC Marimex Kolín 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly:
13:13 Matai (Bernad)
19:09 Kubíček (Valský, Mertl)
28:25 Chlubna
56:37 Kvasnička (Matai)
58:35 Valský (Jungwirth)
Góly:
32:33 Veselý (Z. Král, Kolmann)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Bernad, Suchánek (A), Kvasnička, Plášil (A), Piegl – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Dančišin, Chlubna – Vimmer, Doležal, Weinhold.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – A. Adamec, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Z. Král, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Berger – Duchan, Hora, Pajer – Vlasák.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Jindra, Landsmann

Počet diváků: 2092

Maxa liga
17. kolo 29. 10. 2025 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Baník Sokolov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
22:04 Tomáš Svoboda (Malý, Doudera)
29:40 Tomáš Svoboda (Malý, Michálek)
59:50 Dočekal (Doudera)
Góly:
Sestavy:
Mičán (J. Brož) – Stehlík, Matějíček, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera, Böhm – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Malý, A. Zeman, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Šprynar – Handl.
Sestavy:
D. Král (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký, Malát – V. Tomeček (A), Osmík, Krežolek – Váňa, T. Knotek, Šlechta – Zembol, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Veselý, Schenel – Maňák, Černohlávek

Počet diváků: 362

Maxa liga
17. kolo 29. 10. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
05:04 Harkabus (Strejček, Čachotský)
Góly:
26:49 Lang (Kern)
61:52 Ton (Kern, J. Tůma)
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Strejček (A), Ozols, Bukač, Krenželok, Bilčík – Burkov, Kulda, Rachůnek – T. Havránek, Kuprijanov, Harkabus – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Pořízek, Jáchym, Jiránek.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana (A), J. Tůma, Aubrecht, Koštoval – Klepiš (A), Kuťák (C), P. Svoboda – Jiří Pospíšil, Hujer, Ton – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Plos, Lisler – Jelínek.

Rozhodčí: Tomáš Horák, Jan Jaroš – Roman Zídek, Ondřej Malý

Počet diváků: 3472

Maxa liga
17. kolo 29. 10. 2025 18:00
HC Slavia Praha : HC Frýdek-Místek 4:3N (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
22:03 M. Beran (Přikryl, Trunda)
23:31 Stejskal (Průžek, Gricius)
57:54 M. Beran (Přikryl, Holý)
Kružík
Góly:
31:18 Matiaško (Kubiesa)
34:02 Tyczynski (Zielinski, Kubiesa)
35:06 Šilar (Spěváček, Konečný)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Teper (A), Urbanec, Zielinski, Kalkis, Průšek, Volas – Klimek (C), Tyczynski, Svačina (A) – Ramik, Střondala, Kubiesa – Cedzo, Matiaško, Gerych – Spěváček, Šilar, Konečný.

Rozhodčí: Zavřel, Kostra – Kokrment, Baxa

Maxa liga
17. kolo 29. 10. 2025 16:30
HC ZUBR Přerov : Poruba 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly:
29:32 Zbořil (D. Moravec)
44:16 Nášel (M. Tomeček, Fronk)
Góly:
10:47 Razgals
Sestavy:
Švančara (Sejpal) – Zbořil, Černý (A), Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Nášel – Březina (A), Pechanec, Indrák (C) – Boltvan, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Hradil.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Younan, Ježek, Gutwald, Bartko, Sedlák – Gřeš, Vachovec, Kotala – Šik, Mikyska, Lundgren – Razgals, Roman, Mrázek – Gegeris, Haas, Vehovský – Koudelný.

Rozhodčí: Mejzlík, Vrba – Polák, Bartoň

Tabulka:

1.Slavia Praha171221258:3041
2.Litoměřice171012458:4134
3.Přerov17921546:4132
4.Vsetín17552552:4727
5.Jihlava16811635:3627
6.Třebíč17722643:4627
7.Zlín16721647:4126
8.Kolín17713643:4126
9.Poruba17712748:4525
10.Frýdek-Místek17514749:5321
11.Tábor17513846:5220
12.Sokolov16171736:4818
13.Chomutov17404940:5516
14.Pardubice B161321032:5711
Výsledky

Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

Zápas pro pamětníky. Vyšponované bitvy nesmiřitelných o prvoligový grál a postup do extraligy plnily zimní stadiony Ústeckých Lvů a Chomutova k prasknutí, brzy si jejich aktéři dají repete. Lednový...

29. října 2025  10:17

První starty, první body. To si budeme pamatovat navždy, věří junioři Dynama

Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane v paměti alespoň někomu. Jediný gól Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu...

29. října 2025  8:14

