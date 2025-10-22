Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Litoměřice porazily Horáckou Slavii v prvním kole těsně 4:3. Ve středu jim úvodní třetina vůbec nevyšla, ale ztrátu začaly stahovat a do třetí třetiny nastupovaly za stavu 2:3. Vyrovnání se dočkaly při risku bez brankáře v čase 57:11 po gólu Přemysla Svobody. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech zajistil Třebíči bod navíc Martin Matějíček.
Jihlava porazila jednoznačně 4:0 Tábor. Jihočeši nedokázali zopakovat senzační vítězství nad Duklou v prvním kole a drží se na předposledním místě tabulky. Naopak Dukla se posunula na čtvrté místo se stejným počtem bodů jako třetí Přerov, na který má ještě zápas k dobru.
Slavističtí hokejisté odskočili na čele první ligy. V předehrávce porazili Zlín
Zubři po středeční prohře s Jihlavou a sobotní porážce v Sokolově tentokrát dokázali zvítězit 2:1 nad Pardubicemi B. Východočeši prohráli devátý z minulých deseti zápasů a v tabulce jsou poslední.
Sokolov, který na domácí utkání proti Chomutovu oblékl speciální retro dresy oslavující 80 let Baníku, zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech. Přestože domácí většinu zápasu vedli, Chomutov vždy dokázal zareagovat a nakonec rozhodly až nájezdy, ten klíčový proměnil domácí Martin Osmík. Západočeši tak navázali na sobotní překvapivé vítězství proti Přerovu, naopak Piráti protáhli šňůru bez výhry už na šest zápasů.
Překvapení se zrodilo ve Frýdku-Místku, kde domácí porazili 4:1 Vsetín.
21:57 Kern (Costa, Lang)
25:38 Costa (Pavlák)
57:11 P. Svoboda (Kuťák, Suhrada)
03:44 Michálek (Vodný, Kučera)
15:01 Bittner (Psota, Dočekal)
16:10 Bittner (Psota, Vodný)
Matějíček
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana, T. Žižka, Pavlák, J. Tůma, Benda – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Lisler, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Ton – Hujer.
J. Brož (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – V. Brož, Malý, Tomáš Svoboda – Handl, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Rakušan, Otáhal
Počet diváků: 818
13:54 Střondala (Svačina, Urbanec)
14:20 Haman (Cedzo)
35:54 Kofroň (Kubiesa)
58:56 Klimek
23:19 Jonák (Valtonen, Klhůfek)
Dolejš (Schnattinger) – Zielinski, Urbanec (A), Haman, Byrtus, Volas, Kalkis, M. Pospíšil, Průšek – Svačina (A), Klimek (C), Cedzo – Kubiesa, Střondala, Kofroň – Šilar, Matiaško, Gerych – Ramik, Spěváček.
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Krajčík, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Hryciow, Srdínko – Valtonen, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Matějček, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka (A) – Jandus, Š. Bláha, Hořanský.
Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Mikšík, Vašíček
Počet diváků: 1008
38:04 Černohorský (Pajer)
42:01 Černohorský (Sýkora)
44:40 Skořepa (Kolmann)
45:10 P. Král (A. Adamec)
59:59 Veselý
28:47 Šik (Jeřábek, Lundgren)
56:43 Lundgren (Younan, Mikyska)
Kasal (Soukup) – Křepelka, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Gardoň, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – P. Král, Pajer, Vlasák.
O. Bláha (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Žůrek – Vehovský, Vachovec (A), Berisha – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Kotala – Razgals, Koudelný, Gegeris – Haas.
Rozhodčí: Wagner, Valenta – Maňák, Malý
15:32 Burkov (Kulda, Bukač)
23:03 Cachnín (Bukač, Čachotský)
32:31 Menšík (Kulda, Rachůnek)
41:41 Menšík (Cachnín)
Žajdlík (Málek) – Cícha, Kvasnička, Suchánek (A), Zahradníček, Bernad, Plášil (A), Kubeš – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Prášek, Dančišin, Matai – Hubata, Doležal, Weinhold.
Žukov (A. Beran) – Ozols, Krenželok, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bukač, Chvátal – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Toman, Pořízek.
Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Pěkný, Teršíp
Počet diváků: 2145
14:46 Stránský (Urban, Nedbal)
26:32 Indrák (Zbořil)
32:00 Zdráhal (M. Tomeček, Fronk)
Vomáčka (Matěcha) – Lučan, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Chaloupka – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Urban, Stránský – Herčík, Fiala, Formánek – Pavlata, Rouha, Pochobradský – Štěpánek.
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Nášel.
Rozhodčí: Mrkva, Micka – Brož, Tvrdý
Počet diváků: 145
18:08 Csamango (Krežolek, Rohan)
38:04 Dorot (Dalecký)
Osmík
28:06 Ouřada (Eliáš, Eret)
54:23 Eliáš (Baláž)
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Dorot, Pulpán (C), Vogel, Nedelka – Číp, Dalecký, Malát – V. Tomeček (A), T. Knotek, Váňa – Csamango, Osmík, Krežolek – Zembol, M. Adámek, Šlechta.
Vay (Štěrba) – Krutil, Jenáček, Baláž, Eliáš (A), Hejda, Havel, Vodička – Coskey (C), Forsblom, Badinka – Tadeáš Svoboda, Eret, Sklenář – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Rozhodčí: Josef Barek, Jiří Ondráček – Ondřej Bohuněk, Kristýna Hájková
Počet diváků: 750
|1.
|Slavia Praha
|14
|10
|1
|1
|2
|43:21
|33
|2.
|Litoměřice
|14
|9
|0
|2
|3
|46:29
|29
|3.
|Přerov
|14
|7
|2
|1
|4
|38:33
|26
|4.
|Jihlava
|13
|8
|1
|0
|4
|33:30
|26
|5.
|Kolín
|14
|6
|1
|3
|4
|39:31
|23
|6.
|Vsetín
|15
|4
|5
|1
|5
|44:42
|23
|7.
|Zlín
|14
|6
|1
|1
|6
|41:38
|21
|8.
|Třebíč
|14
|5
|2
|2
|5
|34:39
|21
|9.
|Poruba
|14
|6
|0
|2
|6
|40:39
|20
|10.
|Frýdek-Místek
|14
|5
|1
|3
|5
|38:37
|20
|11.
|Sokolov
|13
|1
|6
|0
|6
|28:37
|15
|12.
|Chomutov
|15
|4
|0
|3
|8
|36:49
|15
|13.
|Tábor
|14
|4
|0
|2
|8
|34:44
|14
|14.
|Pardubice B
|14
|1
|2
|1
|10
|26:51
|8