Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Autor: ,
  22:05
Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3. Obrat mu však hosté nedovolili. Slávisté hráli už v neděli, v předehrávce porazili Zlín 3:2.

Hokejisté Stadionu Litoměřice. | foto: Barbora Tanciková/HC Stadion Litoměřice

Litoměřice porazily Horáckou Slavii v prvním kole těsně 4:3. Ve středu jim úvodní třetina vůbec nevyšla, ale ztrátu začaly stahovat a do třetí třetiny nastupovaly za stavu 2:3. Vyrovnání se dočkaly při risku bez brankáře v čase 57:11 po gólu Přemysla Svobody. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech zajistil Třebíči bod navíc Martin Matějíček.

Jihlava porazila jednoznačně 4:0 Tábor. Jihočeši nedokázali zopakovat senzační vítězství nad Duklou v prvním kole a drží se na předposledním místě tabulky. Naopak Dukla se posunula na čtvrté místo se stejným počtem bodů jako třetí Přerov, na který má ještě zápas k dobru.

Slavističtí hokejisté odskočili na čele první ligy. V předehrávce porazili Zlín

Zubři po středeční prohře s Jihlavou a sobotní porážce v Sokolově tentokrát dokázali zvítězit 2:1 nad Pardubicemi B. Východočeši prohráli devátý z minulých deseti zápasů a v tabulce jsou poslední.

Sokolov, který na domácí utkání proti Chomutovu oblékl speciální retro dresy oslavující 80 let Baníku, zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech. Přestože domácí většinu zápasu vedli, Chomutov vždy dokázal zareagovat a nakonec rozhodly až nájezdy, ten klíčový proměnil domácí Martin Osmík. Západočeši tak navázali na sobotní překvapivé vítězství proti Přerovu, naopak Piráti protáhli šňůru bez výhry už na šest zápasů.

Překvapení se zrodilo ve Frýdku-Místku, kde domácí porazili 4:1 Vsetín.

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 18:00
HC Stadion Litoměřice : SK Horácká Slavia Třebíč 3:4N (0:3, 2:0, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
21:57 Kern (Costa, Lang)
25:38 Costa (Pavlák)
57:11 P. Svoboda (Kuťák, Suhrada)
Góly:
03:44 Michálek (Vodný, Kučera)
15:01 Bittner (Psota, Dočekal)
16:10 Bittner (Psota, Vodný)
Matějíček
Sestavy:
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana, T. Žižka, Pavlák, J. Tůma, Benda – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Lisler, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Ton – Hujer.
Sestavy:
J. Brož (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – V. Brož, Malý, Tomáš Svoboda – Handl, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Rakušan, Otáhal

Počet diváků: 818

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : VHK ROBE Vsetín 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
13:54 Střondala (Svačina, Urbanec)
14:20 Haman (Cedzo)
35:54 Kofroň (Kubiesa)
58:56 Klimek
Góly:
23:19 Jonák (Valtonen, Klhůfek)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Zielinski, Urbanec (A), Haman, Byrtus, Volas, Kalkis, M. Pospíšil, Průšek – Svačina (A), Klimek (C), Cedzo – Kubiesa, Střondala, Kofroň – Šilar, Matiaško, Gerych – Ramik, Spěváček.
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Krajčík, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Hryciow, Srdínko – Valtonen, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Matějček, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka (A) – Jandus, Š. Bláha, Hořanský.

Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Mikšík, Vašíček

Počet diváků: 1008

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 18:00
SC Marimex Kolín : Poruba 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Góly:
38:04 Černohorský (Pajer)
42:01 Černohorský (Sýkora)
44:40 Skořepa (Kolmann)
45:10 P. Král (A. Adamec)
59:59 Veselý
Góly:
28:47 Šik (Jeřábek, Lundgren)
56:43 Lundgren (Younan, Mikyska)
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Křepelka, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Gardoň, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – P. Král, Pajer, Vlasák.
Sestavy:
O. Bláha (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Žůrek – Vehovský, Vachovec (A), Berisha – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Kotala – Razgals, Koudelný, Gegeris – Haas.

Rozhodčí: Wagner, Valenta – Maňák, Malý

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 18:00
HC Tábor : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
15:32 Burkov (Kulda, Bukač)
23:03 Cachnín (Bukač, Čachotský)
32:31 Menšík (Kulda, Rachůnek)
41:41 Menšík (Cachnín)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Kvasnička, Suchánek (A), Zahradníček, Bernad, Plášil (A), Kubeš – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Prášek, Dančišin, Matai – Hubata, Doležal, Weinhold.
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Ozols, Krenželok, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bukač, Chvátal – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Toman, Pořízek.

Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Pěkný, Teršíp

Počet diváků: 2145

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC ZUBR Přerov 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly:
14:46 Stránský (Urban, Nedbal)
Góly:
26:32 Indrák (Zbořil)
32:00 Zdráhal (M. Tomeček, Fronk)
Sestavy:
Vomáčka (Matěcha) – Lučan, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Chaloupka – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Urban, Stránský – Herčík, Fiala, Formánek – Pavlata, Rouha, Pochobradský – Štěpánek.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Nášel.

Rozhodčí: Mrkva, Micka – Brož, Tvrdý

Počet diváků: 145

Maxa liga
14. kolo 22. 10. 2025 16:30
HC Baník Sokolov : Piráti Chomutov 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.3:1
Góly:
18:08 Csamango (Krežolek, Rohan)
38:04 Dorot (Dalecký)
Osmík
Góly:
28:06 Ouřada (Eliáš, Eret)
54:23 Eliáš (Baláž)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Dorot, Pulpán (C), Vogel, Nedelka – Číp, Dalecký, Malát – V. Tomeček (A), T. Knotek, Váňa – Csamango, Osmík, Krežolek – Zembol, M. Adámek, Šlechta.
Sestavy:
Vay (Štěrba) – Krutil, Jenáček, Baláž, Eliáš (A), Hejda, Havel, Vodička – Coskey (C), Forsblom, Badinka – Tadeáš Svoboda, Eret, Sklenář – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.

Rozhodčí: Josef Barek, Jiří Ondráček – Ondřej Bohuněk, Kristýna Hájková

Počet diváků: 750

Tabulka 1. hokejové ligy
1.Slavia Praha141011243:2133
2.Litoměřice14902346:2929
3.Přerov14721438:3326
4.Jihlava13810433:3026
5.Kolín14613439:3123
6.Vsetín15451544:4223
7.Zlín14611641:3821
8.Třebíč14522534:3921
9.Poruba14602640:3920
10.Frýdek-Místek14513538:3720
11.Sokolov13160628:3715
12.Chomutov15403836:4915
13.Tábor14402834:4414
14.Pardubice B141211026:518
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
New Jersey vs. MinnesotaHokej - - 23. 10. 2025:New Jersey vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.36
  • 4.09
  • 2.67
Buffalo vs. DetroitHokej - - 23. 10. 2025:Buffalo vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:30
  • 2.41
  • 4.16
  • 2.57
Calgary vs. MontrealHokej - - 23. 10. 2025:Calgary vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
23. 10. 02:30
  • 2.57
  • 4.14
  • 2.42
Pardubice vs. Č. BudějoviceHokej - 17. kolo - 23. 10. 2025:Pardubice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.67
  • 4.55
  • 4.13
NY Rangers vs. San JoseHokej - - 24. 10. 2025:NY Rangers vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 3.94
NY Islanders vs. DetroitHokej - - 24. 10. 2025:NY Islanders vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík

Aktualizujeme

Nakonec se mohli radovat z vítězství, sparťanští hokejisté k němu ovšem v předehrávce 45. kola extraligy zvolili pořádně kostrbatou cestu. Proti Vítkovicím trestuhodně promrhali vedení 4:0, hosté se...

22. října 2025  21:28,  aktualizováno  21:59

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...

22. října 2025  7:26

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.