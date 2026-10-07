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Litoměřice v první lize zdolaly béčko Pardubic, v tabulce jsou těsně za ním

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  21:40

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Litoměřice slaví gól, který dal Dominik Sklenář. Objímá ho Vasyl Špilka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litoměřice zvítězily v 10. kole první hokejové ligy 6:3 na ledě pardubického B-týmu a posunuly se v tabulce na třetí místo se ztrátou jediného bodu na druhé Východočechy. O výsledku rozhodla třetí třetina, ve které hráči Stadionu vstřelili pět branek.

Pardubická rezerva utrpěla druhou porážku za sebou a třetí v sezoně. V utkání vedla 2:1 a ještě v 44. minutě 3:2. Hostům se ale povedl obrat, poslední dva góly vstřelili do prázdné branky a skóre uzavřel Petr Ton, který se s osmi brankami osamostatnil v čele tabulky kanonýrů. Na výhře se podílelo šest různých střelců, útočník Matěj Přibyl si připsal ve třetí třetině tři asistence.

Kolín zvítězil na ledě posledního Zlína až v prodloužení 3:2 a kvůli ztrátě bodu zůstali Středočeši vinou horšího skóre čtvrtí. Domácí Berani dvakrát vyrovnali, ale o jejich osmé porážce v řadě rozhodl v čase 62:54 v přesilovce obránce Petr Kolmann.

Havířov nedokázal navázat na nedělní senzační vítězství nad vedoucím Vsetínem a prohrál 3:4 v prodloužení v Třebíči. Domácí ztratili dokonce třikrát vedení, výhru jim zajistil až osm sekund před koncem nastavené pětiminutovky sedmým gólem v sezoně Martin Dočekal.

Pátou porážku v řadě inkasoval Přerov, který prohrál 2:5 ve Frýdku-Místku. Dvěma góly se na vítězství Slezanů podílel devatenáctiletý Robin Švančara, který zaznamenal první trefy v seniorském hokeji.

Slavia v Edenu vedla po první třetině nad Sokolovem 3:0, ale nakonec získala jen bod po porážce 3:4 po samostatných nájezdech. Rozstřel rozhodl Otakar Šik. Západočeši přerušili sérii pěti porážek a posunuli se o skóre před předposlední Pražany, kteří prohráli počtvrté za sebou.

Maxa liga
10. kolo 7. 10. 2026 17:30
HC Dynamo Pardubice B : HC Stadion Litoměřice 3:6 (0:0, 2:1, 1:5)
Góly:
24:31 Kaplan (Kolář, Hrníčko)
26:50 Formánek
44:11 Pekař (Voženílek)
Góly:
22:05 Hujer (Lang)
40:58 Přibyl (Tomov, Kern)
50:57 Bjakov (Hujer)
51:36 Suhrada (Přibyl)
57:37 Malát
59:59 Tomov
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Tvrdík, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Lučan, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Pekař, Hrníčko, Kaplan – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pavlata, Stránský, Macek – Štěpánek.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Bjakov, Tomov, Koštoval, Samson – Daníček, Kuťák (C), Špilka – Ton, Kern (A), Přibyl – Hujer, Hrabík, Lang – Holčák, Jelínek, Sklenář – Malát.

Rozhodčí: Horák, Zavřel – Dědek, Juránek

Maxa liga
10. kolo 7. 10. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : SC Retia Kolín 2:3P (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
30:00 Vaculík (Talafa, Holba)
59:38 Válek (Holík)
Góly:
17:03 Šimek (Dlouhý)
51:52 Pokorný (Dlouhý)
62:53 Kolmann
Sestavy:
Huf (Kantor) – Šenkeřík, Port, Ondračka, Škůrek (A), Talafa, Guévin, Zavřel – Jarůšek (A), Heš, Číp – Válek, Holík, Doktor – Vaculík, Holba, Říčka – Köhler, P. Sedláček (C), Dubrava.
Sestavy:
Soukup (Wajtr) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – P. Svoboda, P. Moravec, Adamec – Pajer, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Šimek.

Rozhodčí: Cabák, Schenel – Rakušan, Otáhal

Počet diváků: 3421

Maxa liga
10. kolo 7. 10. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC ZUBR Přerov 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly:
05:51 Hrbas (Kofroň, Ostřížek)
11:52 Ostřížek (Kofroň, Prčík)
21:03 Lednický (Průšek, Střondala)
23:09 R. Švančara
42:13 R. Švančara (Haas)
Góly:
06:32 Mácha (Tomeček)
43:33 M. Novák (Krisl, Mrázek)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Průšek, Rašner, Prčík, Aubrecht, Zielinski – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Střondala, P. Chlán, Lednický – Ižacký, Macháček, Lazovský – R. Švančara, Spěváček, Haas.
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Černý, Šišák, Pěnčík, Krisl (C), Sedlák, Zbořil (A), Mozr – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Tomeček, Mácha – Chludil, Hanák, Vehovský – Čechmánek, Pechanec, Hradil – Skuhrovec.

Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, F. Kapitanov

Počet diváků: 669

Maxa liga
10. kolo 7. 10. 2026 18:00
HC Slavia Praha : HC Baník Sokolov 3:4N (3:0, 0:2, 0:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
09:51 Berka (Varvařovský, Holý)
11:44 M. Beran (Průžek, Holý)
18:18 Gricius (Průžek, Hrdinka)
Góly:
22:42 Šik (Kverka, Perčič)
34:42 Šiler (Klejna, Janata)
49:34 Osmík (Csamangó, Pulpán)
Šik
Sestavy:
Hamalčík (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Havlín, Havránek, Piskáček, Hrdinka, Mack – Průžek, Gricius, Elias – Šťovíček, Trunda, Židlický – M. Beran, Polák, Kružík – Varvařovský, Tichý, Berka.
Sestavy:
D. Král (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Rulík, J. Müller, Dlapa – Osmík, Kverka (A), Šik – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šiler, M. Adámek, Janata – Šlechta, Lučkin, Dommers – Jan Kučera.

Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Roischel, Hájková

Počet diváků: 568

Maxa liga
10. kolo 7. 10. 2026 17:30
SK Horácká Slavia Třebíč : AZ Havířov 4:3P (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Góly:
19:02 Jan Kučera (Vodný, V. Brož)
31:37 Ferda (Malý)
39:03 Psota (Bittner, Vodný)
64:52 Dočekal (Bartejs, Malý)
Góly:
20:52 Bednář (Šuhaj, O. Šedivý)
32:03 Razgals (Mrva)
53:54 Süss (Razgals)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Tureček, Bukač, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Teper, Bilčík, Ševčík, Majkowski – Mrva, Süss, Razgals – Kordule, Zaťovič (C), Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Glas, Koudelný, Tvrdý.

Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Jindra, Teršíp

Počet diváků: 1004

Tabulka

1.Vsetín10721042:1426
2.Pardubice B11620336:3022
3.Litoměřice11611343:2921
4.Kolín11441232:2821
5.Tábor10610327:1920
6.Třebíč11513229:2620
7.Frýdek-Místek11421435:3317
8.Jihlava10322323:2715
9.Havířov11223427:2813
10.Přerov11400724:4012
11.Chomutov10301625:3310
12.Sokolov11212628:3910
13.Slavia Praha11212628:4010
14.Zlín11202727:408
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