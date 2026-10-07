Pardubická rezerva utrpěla druhou porážku za sebou a třetí v sezoně. V utkání vedla 2:1 a ještě v 44. minutě 3:2. Hostům se ale povedl obrat, poslední dva góly vstřelili do prázdné branky a skóre uzavřel Petr Ton, který se s osmi brankami osamostatnil v čele tabulky kanonýrů. Na výhře se podílelo šest různých střelců, útočník Matěj Přibyl si připsal ve třetí třetině tři asistence.
Kolín zvítězil na ledě posledního Zlína až v prodloužení 3:2 a kvůli ztrátě bodu zůstali Středočeši vinou horšího skóre čtvrtí. Domácí Berani dvakrát vyrovnali, ale o jejich osmé porážce v řadě rozhodl v čase 62:54 v přesilovce obránce Petr Kolmann.
Havířov nedokázal navázat na nedělní senzační vítězství nad vedoucím Vsetínem a prohrál 3:4 v prodloužení v Třebíči. Domácí ztratili dokonce třikrát vedení, výhru jim zajistil až osm sekund před koncem nastavené pětiminutovky sedmým gólem v sezoně Martin Dočekal.
Pátou porážku v řadě inkasoval Přerov, který prohrál 2:5 ve Frýdku-Místku. Dvěma góly se na vítězství Slezanů podílel devatenáctiletý Robin Švančara, který zaznamenal první trefy v seniorském hokeji.
Slavia v Edenu vedla po první třetině nad Sokolovem 3:0, ale nakonec získala jen bod po porážce 3:4 po samostatných nájezdech. Rozstřel rozhodl Otakar Šik. Západočeši přerušili sérii pěti porážek a posunuli se o skóre před předposlední Pražany, kteří prohráli počtvrté za sebou.
24:31 Kaplan (Kolář, Hrníčko)
26:50 Formánek
44:11 Pekař (Voženílek)
22:05 Hujer (Lang)
40:58 Přibyl (Tomov, Kern)
50:57 Bjakov (Hujer)
51:36 Suhrada (Přibyl)
57:37 Malát
59:59 Tomov
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Tvrdík, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Lučan, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Pekař, Hrníčko, Kaplan – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pavlata, Stránský, Macek – Štěpánek.
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Bjakov, Tomov, Koštoval, Samson – Daníček, Kuťák (C), Špilka – Ton, Kern (A), Přibyl – Hujer, Hrabík, Lang – Holčák, Jelínek, Sklenář – Malát.
Rozhodčí: Horák, Zavřel – Dědek, Juránek
30:00 Vaculík (Talafa, Holba)
59:38 Válek (Holík)
17:03 Šimek (Dlouhý)
51:52 Pokorný (Dlouhý)
62:53 Kolmann
Huf (Kantor) – Šenkeřík, Port, Ondračka, Škůrek (A), Talafa, Guévin, Zavřel – Jarůšek (A), Heš, Číp – Válek, Holík, Doktor – Vaculík, Holba, Říčka – Köhler, P. Sedláček (C), Dubrava.
Soukup (Wajtr) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – P. Svoboda, P. Moravec, Adamec – Pajer, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Šimek.
Rozhodčí: Cabák, Schenel – Rakušan, Otáhal
Počet diváků: 3421
05:51 Hrbas (Kofroň, Ostřížek)
11:52 Ostřížek (Kofroň, Prčík)
21:03 Lednický (Průšek, Střondala)
23:09 R. Švančara
42:13 R. Švančara (Haas)
06:32 Mácha (Tomeček)
43:33 M. Novák (Krisl, Mrázek)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Průšek, Rašner, Prčík, Aubrecht, Zielinski – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Střondala, P. Chlán, Lednický – Ižacký, Macháček, Lazovský – R. Švančara, Spěváček, Haas.
Honzík (Schnattinger) – Černý, Šišák, Pěnčík, Krisl (C), Sedlák, Zbořil (A), Mozr – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Tomeček, Mácha – Chludil, Hanák, Vehovský – Čechmánek, Pechanec, Hradil – Skuhrovec.
Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, F. Kapitanov
Počet diváků: 669
09:51 Berka (Varvařovský, Holý)
11:44 M. Beran (Průžek, Holý)
18:18 Gricius (Průžek, Hrdinka)
22:42 Šik (Kverka, Perčič)
34:42 Šiler (Klejna, Janata)
49:34 Osmík (Csamangó, Pulpán)
Šik
Hamalčík (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Havlín, Havránek, Piskáček, Hrdinka, Mack – Průžek, Gricius, Elias – Šťovíček, Trunda, Židlický – M. Beran, Polák, Kružík – Varvařovský, Tichý, Berka.
D. Král (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Rulík, J. Müller, Dlapa – Osmík, Kverka (A), Šik – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šiler, M. Adámek, Janata – Šlechta, Lučkin, Dommers – Jan Kučera.
Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Roischel, Hájková
Počet diváků: 568
19:02 Jan Kučera (Vodný, V. Brož)
31:37 Ferda (Malý)
39:03 Psota (Bittner, Vodný)
64:52 Dočekal (Bartejs, Malý)
20:52 Bednář (Šuhaj, O. Šedivý)
32:03 Razgals (Mrva)
53:54 Süss (Razgals)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Tureček, Bukač, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Žukov (Kořének) – Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Teper, Bilčík, Ševčík, Majkowski – Mrva, Süss, Razgals – Kordule, Zaťovič (C), Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Glas, Koudelný, Tvrdý.
Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Jindra, Teršíp
Počet diváků: 1004
Tabulka
|1.
|Vsetín
|10
|7
|2
|1
|0
|42:14
|26
|2.
|Pardubice B
|11
|6
|2
|0
|3
|36:30
|22
|3.
|Litoměřice
|11
|6
|1
|1
|3
|43:29
|21
|4.
|Kolín
|11
|4
|4
|1
|2
|32:28
|21
|5.
|Tábor
|10
|6
|1
|0
|3
|27:19
|20
|6.
|Třebíč
|11
|5
|1
|3
|2
|29:26
|20
|7.
|Frýdek-Místek
|11
|4
|2
|1
|4
|35:33
|17
|8.
|Jihlava
|10
|3
|2
|2
|3
|23:27
|15
|9.
|Havířov
|11
|2
|2
|3
|4
|27:28
|13
|10.
|Přerov
|11
|4
|0
|0
|7
|24:40
|12
|11.
|Chomutov
|10
|3
|0
|1
|6
|25:33
|10
|12.
|Sokolov
|11
|2
|1
|2
|6
|28:39
|10
|13.
|Slavia Praha
|11
|2
|1
|2
|6
|28:40
|10
|14.
|Zlín
|11
|2
|0
|2
|7
|27:40
|8