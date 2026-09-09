Jihlava slavila na úvod první ligy až v prodloužení. Vsetínu i Zlínu se dařilo

Jihlava je hlavním favoritem a bude bojovat o třetí triumf za sebou, navíc vyhlásila útok na extraligu. První zápas sezony však musela zachraňovat až v prodloužení, poté co ztratila vedení 3:1. Bod navíc týmu z Vysočiny vystřelil již po 20 sekundách Jan Strejček.
Vsetín porazil v Edenu Slavii vysoko 4:0. Dvakrát se prosadily nové posily - Kale Costa a Filip Suchý, který do Vsetína přišel po třech letech v extraligové Mladé Boleslavi. První čisté konto sezony si odvezl z Prahy gólman Miroslav Svoboda.
Nováček Havířov, jenž se do druhé nejvyšší soutěže vrátil po čtyřech letech, podlehl Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech. Kolínský Jakub Soukup dokázal vychytat všechny nájezdy hostů a bronzový celek z minulého ročníku tak zapsal první dva body.
04:51 Jarůšek (Štibingr, Heš)
06:39 Válek (Doktor, Štibingr)
25:43 Válek (Doktor)
32:46 Říčka (Válek, Guévin)
58:04 Číp (Jarůšek, Holík)
59:56 Paukku
10:58 Matějíček (Coskey, Boucher)
54:02 Bláha (Hanzl)
54:33 Vandas (Přikryl)
Huf (Kantor) – Štibingr, Port, Škůrek, Ondračka, Guévin, Zavřel, Talafa – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík (C), Válek – Vaculík, Sadovikov, Paukku – Říčka, Sedláček, Köhler – Holba.
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Žižka, Matějíček, Vandas, Kadeřávek – Boucher, Přikryl (A), Coskey – Bláha, Hanzl, Šprynar – Redlich, Badinka, Bareš – Matyáš Svoboda, Šilar, M. Tůma (A) – T. Svoboda.
Rozhodčí: Tomáš Veselý
Počet diváků: 2132
11:01 Harkabus
27:23 Cachnín (Strejček)
29:04 Kuprijanov (Harkabus)
60:20 Strejček
06:44 P. Chlán (Hrbas)
32:00 Rašner (Haas, Střondala)
35:45 Matiaško (Ostřížek, Ižacký)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Strejček (A), Bergmanis, Plutnar, Dundáček, Chvátal, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Lhoták.
Dolejš (Javorek) – Rašner, Prčík, Hrbas (A), Ročák, Průšek, Aubrecht, Volas, Zielinski – Lednický, P. Chlán, Střondala – Matiaško (A), Ostřížek (C), Ižacký – Haas, Macháček, Švančara – Vojáček, Rybnikár, Indrst.
Rozhodčí: Jan Grygera, Viktor Schenel – Jan Rakušan, Pavel Mikšík
Počet diváků: 2628
02:15 Costa (Hryciow, Slováček)
28:19 Suchý (Půček, Šmerha)
32:49 Suchý (Koláček, Straka)
34:06 Costa (Plos, Jenáček)
Vomáčka (Pavelka) – Holý (C), Havlín, Kočí, Piskáček, Havránek, Gaspar (A), Hrdinka – Kružík, Gricius, Průžek – Elias, Polák, Šťovíček – Berka, Trunda, M. Beran – Varvařovský, Knotek (A), Židlický – Tichý.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Šalda, Stejskal, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – Hořanský (A), Bláha, L. Adámek – Koláček.
Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Baxa, Jindra
Počet diváků: 1516
28:12 Bukač (Malý, Kozlík)
29:52 Psota (Dočekal)
45:37 Kvasnička (Jungwirth, Eichler)
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Poledna, Bartejs, Tureček, Bukač, E. Mareš, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Ferda – Kozlík, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jan Kučera.
Mařík (Novotný) – Plášil, Cícha, Eichler, Kvasnička, Haman, Benda, Kříž – Valský (A), Mertl (C), Chlubna – Koláček, Prokeš (A), Novák – Všetečka, Drančák, Jungwirth – Babka, Zadražil, Dančišin – Prášek.
Rozhodčí: Kostourek, Domský – Zídek, Teršíp
04:56 Kuťák (Suhrada)
21:57 Kuťák (Daníček)
36:39 Tomov (Přibyl, Hrabík)
59:00 Tomov (Špilka, Daníček)
Kern
01:01 Osmík (Dalecký, Dlapa)
02:35 Kverka (Vracovský, Štebih)
21:43 Šik (Klejna, Šiler)
25:58 Vracovský (Štebih, Dalecký)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, Smetana (A), J. Tůma, Tomov, Koštoval, Samson – Hrabík, Kuťák (C), Přibyl – Ton, Kern (A), Lang – Daníček, Hujer, Pospíšil – Holčák, Špilka, Jelínek – R. Chlán.
Habal (Matoušek) – Štebih, Perčič, Dlapa, Klejna, Pulpán (C), J. Müller – Vogel, Vracovský, Kverka (A) – Šiler, Šik, Osmík – Dalecký (A), Luchkin, Váňa – Csamangó, Šlechta, M. Adámek – Janata, Dommers.
Rozhodčí: Petružálek, Trnka – Juránek, Pluháček
Počet diváků: 813
19:11 Veselý (Ouřada)
37:34 Závora (P. Svoboda)
46:26 P. Moravec
Chalupa
00:11 Razgals (Kotala, Jáchym)
11:14 Šuhaj (Ševčík)
32:12 Šedivý (Zaťovič, Jáchym)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Adamec, Hampl, T. Moravec, Křepelka – Ouřada, P. Moravec, Veselý – Chalupa, Hašek, P. Svoboda – Pokorný, Zvagulis, Dlouhý (A) – Pajer, Hora, Šimek – Závora.
Žukov (Kořének) – Teper, Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Ševčík, Bilčík, Hromádka – Razgals, Jáchym, Kotala (C) – Kucsera, Süss, Zaťovič (A) – Kordule, Bednář, Šuhaj – Šedivý, Petr, Mrva – Koudelný.
Rozhodčí: Wagner – Zavřel, Roischel – Brož
Počet diváků: 885
12:32 Hauser (Rolinek, Rákos)
40:56 Hrníčko (Kalužík)
49:52 Kusý (Tvrdík, Formánek)
26:46 Novák (Mrázek, Rabčan)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, Hrníčko, Kalužík – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Rolinek, Jevtěchov, Sekanina – Teplý.
Rabčan (Schnattinger) – Zbořil (A), Černý, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Ďurkáč, Mozr – Mrázek, Novák (A), Březina – Indrák (C), Tomeček, Žálčík – Nášel, Hanák, Ministr – Vehovský, D. Moravec, Mácha – Skuhrovec.
Rozhodčí: Horák, Bernat – Sýkora, Hošťálek
Počet diváků: 205
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|Vsetín
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|Zlín
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|6:3
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|Pardubice B
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|0
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|3:1
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|4.
|Třebíč
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|0
|0
|2:1
|3
|5.
|Litoměřice
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|1
|0
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|5:4
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|6.
|Jihlava
|1
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|4:3
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|Sokolov
|1
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|0
|4:5
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|9.
|Frýdek-Místek
|1
|0
|0
|1
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|3:4
|1
|11.
|Tábor
|1
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|0
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|1
|1:2
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|Přerov
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|0
|0
|1
|1:3
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|13.
|Chomutov
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|0
|0
|1
|3:6
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|14.
|Slavia Praha
|1
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|0
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|1
|0:4
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