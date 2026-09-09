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Jihlava slavila na úvod první ligy až v prodloužení. Vsetínu i Zlínu se dařilo

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  21:33
Momentka z utkání Jihlava vs. Frýdek-Místek.

Momentka z utkání Jihlava vs. Frýdek-Místek. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Hokejisté Frýdku-Místku slaví gól proti Jihlavě.
Jihlavští obránci zastavují kapitána Davida Ostřížka z Frýdku-Místku.
Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje v zápase s Frýdkem-Místkem.
Jihlavský brankář Adam Beran rozehrává v zápase s Frýdkem-Místkem.
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Dukla Jihlava v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem-Místkem, ale dočkala se výsledku 4:3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně porazil 6:3 Chomutov.

Jihlava je hlavním favoritem a bude bojovat o třetí triumf za sebou, navíc vyhlásila útok na extraligu. První zápas sezony však musela zachraňovat až v prodloužení, poté co ztratila vedení 3:1. Bod navíc týmu z Vysočiny vystřelil již po 20 sekundách Jan Strejček.

Vsetín porazil v Edenu Slavii vysoko 4:0. Dvakrát se prosadily nové posily - Kale Costa a Filip Suchý, který do Vsetína přišel po třech letech v extraligové Mladé Boleslavi. První čisté konto sezony si odvezl z Prahy gólman Miroslav Svoboda.

Nováček Havířov, jenž se do druhé nejvyšší soutěže vrátil po čtyřech letech, podlehl Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech. Kolínský Jakub Soukup dokázal vychytat všechny nájezdy hostů a bronzový celek z minulého ročníku tak zapsal první dva body.

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : Piráti Chomutov 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly:
04:51 Jarůšek (Štibingr, Heš)
06:39 Válek (Doktor, Štibingr)
25:43 Válek (Doktor)
32:46 Říčka (Válek, Guévin)
58:04 Číp (Jarůšek, Holík)
59:56 Paukku
Góly:
10:58 Matějíček (Coskey, Boucher)
54:02 Bláha (Hanzl)
54:33 Vandas (Přikryl)
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Port, Škůrek, Ondračka, Guévin, Zavřel, Talafa – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík (C), Válek – Vaculík, Sadovikov, Paukku – Říčka, Sedláček, Köhler – Holba.
Sestavy:
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Žižka, Matějíček, Vandas, Kadeřávek – Boucher, Přikryl (A), Coskey – Bláha, Hanzl, Šprynar – Redlich, Badinka, Bareš – Matyáš Svoboda, Šilar, M. Tůma (A) – T. Svoboda.

Rozhodčí: Tomáš Veselý

Počet diváků: 2132

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 4:3P (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
11:01 Harkabus
27:23 Cachnín (Strejček)
29:04 Kuprijanov (Harkabus)
60:20 Strejček
Góly:
06:44 P. Chlán (Hrbas)
32:00 Rašner (Haas, Střondala)
35:45 Matiaško (Ostřížek, Ižacký)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Strejček (A), Bergmanis, Plutnar, Dundáček, Chvátal, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Lhoták.
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Rašner, Prčík, Hrbas (A), Ročák, Průšek, Aubrecht, Volas, Zielinski – Lednický, P. Chlán, Střondala – Matiaško (A), Ostřížek (C), Ižacký – Haas, Macháček, Švančara – Vojáček, Rybnikár, Indrst.

Rozhodčí: Jan Grygera, Viktor Schenel – Jan Rakušan, Pavel Mikšík

Počet diváků: 2628

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 18:00
HC Slavia Praha : VHK ROBE Vsetín 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Góly:
Góly:
02:15 Costa (Hryciow, Slováček)
28:19 Suchý (Půček, Šmerha)
32:49 Suchý (Koláček, Straka)
34:06 Costa (Plos, Jenáček)
Sestavy:
Vomáčka (Pavelka) – Holý (C), Havlín, Kočí, Piskáček, Havránek, Gaspar (A), Hrdinka – Kružík, Gricius, Průžek – Elias, Polák, Šťovíček – Berka, Trunda, M. Beran – Varvařovský, Knotek (A), Židlický – Tichý.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Šalda, Stejskal, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – Hořanský (A), Bláha, L. Adámek – Koláček.

Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Baxa, Jindra

Počet diváků: 1516

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 17:30
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Tábor 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly:
28:12 Bukač (Malý, Kozlík)
29:52 Psota (Dočekal)
Góly:
45:37 Kvasnička (Jungwirth, Eichler)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Poledna, Bartejs, Tureček, Bukač, E. Mareš, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Ferda – Kozlík, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jan Kučera.
Sestavy:
Mařík (Novotný) – Plášil, Cícha, Eichler, Kvasnička, Haman, Benda, Kříž – Valský (A), Mertl (C), Chlubna – Koláček, Prokeš (A), Novák – Všetečka, Drančák, Jungwirth – Babka, Zadražil, Dančišin – Prášek.

Rozhodčí: Kostourek, Domský – Zídek, Teršíp

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov 5:4N (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
04:56 Kuťák (Suhrada)
21:57 Kuťák (Daníček)
36:39 Tomov (Přibyl, Hrabík)
59:00 Tomov (Špilka, Daníček)
Kern
Góly:
01:01 Osmík (Dalecký, Dlapa)
02:35 Kverka (Vracovský, Štebih)
21:43 Šik (Klejna, Šiler)
25:58 Vracovský (Štebih, Dalecký)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, Smetana (A), J. Tůma, Tomov, Koštoval, Samson – Hrabík, Kuťák (C), Přibyl – Ton, Kern (A), Lang – Daníček, Hujer, Pospíšil – Holčák, Špilka, Jelínek – R. Chlán.
Sestavy:
Habal (Matoušek) – Štebih, Perčič, Dlapa, Klejna, Pulpán (C), J. Müller – Vogel, Vracovský, Kverka (A) – Šiler, Šik, Osmík – Dalecký (A), Luchkin, Váňa – Csamangó, Šlechta, M. Adámek – Janata, Dommers.

Rozhodčí: Petružálek, Trnka – Juránek, Pluháček

Počet diváků: 813

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 18:00
SC Retia Kolín : AZ Havířov 4:3N (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.3:0
Góly:
19:11 Veselý (Ouřada)
37:34 Závora (P. Svoboda)
46:26 P. Moravec
Chalupa
Góly:
00:11 Razgals (Kotala, Jáchym)
11:14 Šuhaj (Ševčík)
32:12 Šedivý (Zaťovič, Jáchym)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Adamec, Hampl, T. Moravec, Křepelka – Ouřada, P. Moravec, Veselý – Chalupa, Hašek, P. Svoboda – Pokorný, Zvagulis, Dlouhý (A) – Pajer, Hora, Šimek – Závora.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Teper, Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Ševčík, Bilčík, Hromádka – Razgals, Jáchym, Kotala (C) – Kucsera, Süss, Zaťovič (A) – Kordule, Bednář, Šuhaj – Šedivý, Petr, Mrva – Koudelný.

Rozhodčí: Wagner – Zavřel, Roischel – Brož

Počet diváků: 885

Maxa liga
1. kolo 9. 9. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC ZUBR Přerov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Góly:
12:32 Hauser (Rolinek, Rákos)
40:56 Hrníčko (Kalužík)
49:52 Kusý (Tvrdík, Formánek)
Góly:
26:46 Novák (Mrázek, Rabčan)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, Hrníčko, Kalužík – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Rolinek, Jevtěchov, Sekanina – Teplý.
Sestavy:
Rabčan (Schnattinger) – Zbořil (A), Černý, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Ďurkáč, Mozr – Mrázek, Novák (A), Březina – Indrák (C), Tomeček, Žálčík – Nášel, Hanák, Ministr – Vehovský, D. Moravec, Mácha – Skuhrovec.

Rozhodčí: Horák, Bernat – Sýkora, Hošťálek

Počet diváků: 205

KLUBZVVPPPPSB
1.Vsetín110004:03
2.Zlín110006:33
3.Pardubice B110003:13
4.Třebíč110002:13
5.Litoměřice101005:42
6.Jihlava101004:32
8.Sokolov100104:51
9.Frýdek-Místek100103:41
11.Tábor100011:20
12.Přerov100011:30
13.Chomutov100013:60
14.Slavia Praha100010:40
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karlovy Vary vs. SpartaHokej - - 10. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:00
  • 2.42
  • 4.32
  • 2.21
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 10. 9. 2026:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 2.31
  • 4.22
  • 2.34
Košice vs. MichalovceHokej - - 10. 9. 2026:Košice vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 1.86
  • 4.13
  • 3.14
SaiPa vs. PardubiceHokej - 3. kolo - 10. 9. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 3.30
  • 4.37
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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