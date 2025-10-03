Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

  20:29
Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

Hráči Chomutova slaví gól proti Zlínu. | foto: Jan SalačMAFRA

Už v polovině zápasu vedli domácí o dvě branky po gólech Talafy a Sadovikova, ale necelou minutu před koncem druhé třetiny se hostům podařilo vstřelit kontaktní branku. Třetí část pak patřila Chomutovu. Piráti ve 44. minutě v přesilovce vyrovnali a v čase 53:05 trefil v další početní výhodě rozhodující gól zápasu Kryštof Ouřada.

Do prázdné branky pak na konečných 4:2 zpečetil obrat Severočechů Cole Coskey, který vstřelil sedmý gól v sezoně a dotáhl se tak na první místo tabulky střelců na vsetínského Petra Straku.

Maxa liga
9. kolo 3. 10. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : Piráti Chomutov 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Góly:
12:23 Talafa (Kverka, S. Salonen)
26:38 Sadovikov (Válek)
Góly:
39:04 Badinka (Forsblom, Coskey)
43:05 Jenáček (Forsblom, Kordule)
53:05 Ouřada (Coskey, Eliáš)
59:23 Coskey (Eliáš, Badinka)
Sestavy:
Čiliak (41. Huf) – Riedl, A. Salonen (A), Čáp, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel – Kratochvíl, Sedláček (C), Heš – Šlahař (A), Holík, Paukku – Říčka, Kverka, S. Salonen – Vracovský, Sadovikov, Válek.
Sestavy:
Jekel (Petrásek) – Kadeřávek, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Vodička – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Mála, Tadeáš Svoboda, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.

Rozhodčí: Jaroš, Rapák – Polák Sýkora

Tabulka:

1.Litoměřice8701031:1222
2.Slavia Praha8511126:1218
3.Chomutov9402327:2314
4.Vsetín8240227:2414
Přerov8410327:2414
6.Jihlava7410217:1914
7.Zlín9401423:2713
8.Kolín8310422:1911
9.Poruba8302324:2511
10.Třebíč8211420:239
11.Tábor8202426:308
12.Frýdek-Místek7202317:218
13.Pardubice B8110613:315
14.Sokolov602049:194
Výsledky

3. října 2025  20:29

