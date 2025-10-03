Už v polovině zápasu vedli domácí o dvě branky po gólech Talafy a Sadovikova, ale necelou minutu před koncem druhé třetiny se hostům podařilo vstřelit kontaktní branku. Třetí část pak patřila Chomutovu. Piráti ve 44. minutě v přesilovce vyrovnali a v čase 53:05 trefil v další početní výhodě rozhodující gól zápasu Kryštof Ouřada.
Do prázdné branky pak na konečných 4:2 zpečetil obrat Severočechů Cole Coskey, který vstřelil sedmý gól v sezoně a dotáhl se tak na první místo tabulky střelců na vsetínského Petra Straku.
12:23 Talafa (Kverka, S. Salonen)
26:38 Sadovikov (Válek)
39:04 Badinka (Forsblom, Coskey)
43:05 Jenáček (Forsblom, Kordule)
53:05 Ouřada (Coskey, Eliáš)
59:23 Coskey (Eliáš, Badinka)
Čiliak (41. Huf) – Riedl, A. Salonen (A), Čáp, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel – Kratochvíl, Sedláček (C), Heš – Šlahař (A), Holík, Paukku – Říčka, Kverka, S. Salonen – Vracovský, Sadovikov, Válek.
Jekel (Petrásek) – Kadeřávek, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Vodička – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Mála, Tadeáš Svoboda, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Rozhodčí: Jaroš, Rapák – Polák Sýkora
Tabulka:
|1.
|Litoměřice
|8
|7
|0
|1
|0
|31:12
|22
|2.
|Slavia Praha
|8
|5
|1
|1
|1
|26:12
|18
|3.
|Chomutov
|9
|4
|0
|2
|3
|27:23
|14
|4.
|Vsetín
|8
|2
|4
|0
|2
|27:24
|14
|Přerov
|8
|4
|1
|0
|3
|27:24
|14
|6.
|Jihlava
|7
|4
|1
|0
|2
|17:19
|14
|7.
|Zlín
|9
|4
|0
|1
|4
|23:27
|13
|8.
|Kolín
|8
|3
|1
|0
|4
|22:19
|11
|9.
|Poruba
|8
|3
|0
|2
|3
|24:25
|11
|10.
|Třebíč
|8
|2
|1
|1
|4
|20:23
|9
|11.
|Tábor
|8
|2
|0
|2
|4
|26:30
|8
|12.
|Frýdek-Místek
|7
|2
|0
|2
|3
|17:21
|8
|13.
|Pardubice B
|8
|1
|1
|0
|6
|13:31
|5
|14.
|Sokolov
|6
|0
|2
|0
|4
|9:19
|4