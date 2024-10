Chceme vyhrát baráž, hlásí odhodlaně vsetínský talent Dědek

Aktuální sezonu už rozjel pevně usazený v základní sestavě Vsetína a přitom má v 19 letech pořád všechno před sebou.

„Za poslední rok jsem zaznamenal takový progres, jaký jsem popravdě ani nečekal,“ říká Dědek. „Vůbec by mě to nenapadlo. Jsem za to strašně rád. Sám cítím, že trenéři i kluci v šatně mi věří,“ říká.

Letos zatím dostává šanci jen pozvolna a se zápasovým ice timem na průměrné hodnotě 10:06 je nejméně vytěžovaným útočníkem týmu. O větší prostor na ledě si však hlasitě říká. Třeba středečním gólem proti Zlínu, jímž pomohl Vsetínu k bodu.

„To byla jednoduchá práce, Šmerhy (Tomáš Šmerha) mi to předložil v podstatě do prázdné brány a stačilo to uklidit,“ usmál se Dědek. „Derby je v první lize top zápas. Fanouškovsky i herně je to vypjaté, na ledě jsou často šarvátky a padají pěkné i špinavé góly. Pro diváky to jsou skvělá utkání, neztratila by se ani v extralize,“ je přesvědčený.

Mimochodem, právě nejvyšší soutěž může být další metou v kariéře mladého útočníka. Ve Vsetíně sice na konci loňského roku podepsal tříletý kontrakt, ale těžko čekat, že by extraligové lano odmítl.

„Každý by se samozřejmě chtěl dostat co nejdál a bylo by úžasné, pokud by nabídka přišla,“ netají. „Ale Vsetín je můj mateřský klub, vyrostl jsem tady a mám tu srdíčko. Jsem rád, že za něj hraji. A žádný kontakt z extraligy navíc zatím nebyl.“

Tajně přitom doufá, že extraligu si zahraje se svým mateřským klubem. Vsetín loni vyhrál první ligu, jenže v baráži tvrdě narazil, Kladno jej přejelo 4:0 na zápasy. Tým však přes léto posílil a Dědek a spol. nyní věří, že šance porvat se o postup je větší.

„Věřím, že letos to od nás bude stejné, ne-li ještě lepší než loni. Chceme baráž vyhrát,“ vyhlásil mladý centr. „Kladno se na nás dobře připravilo a trestalo každou naši chybu. Rozdíl mezi námi byl, ale nebyl tak velký, jak jsem si myslel předtím. Teď už víme, do čeho jdeme. Pravda je, že Kladno oproti loňsku zatím vypadá velmi dobře, ale pokud chceme postoupit, musíme jít nahoru přes kohokoliv.“

Svědčí o tom i začátek soutěže. „I přes prohru ve Zlíně můžeme být spokojení, ze šesti utkání jsme ani jednou neprohráli za tři body. Zatím je brzo dělat velké závěry, ale cítím, že tým máme dobrý. A taky dokážeme otáčet zápasy, což jsme ukázali ve Zlíně, kde jsme v závěru aspoň vyrovnali,“ připomněl Dědek.