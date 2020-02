Ve hře stále hledám detaily, jak se zlepšit, říká Venkrbec

„Profesně to bylo relativně rychlé. Jsem tady ze všeho nadšený,“ neskrývá 30letý forvard Matouš Venkrbec, který do Budějovic přestoupil z Prostějova.

„Jiné to už bylo z pohledu rodiny. V Olomouci máme své vazby, ale postupem času jsme si tady zvykli. Budějovice jsou podobné Olomouci, je to hodně prorodinné město. Takže, když říkám, že jedu domů, tak už do Budějovic,“ pousměje se. Přesto jako rodákovi z hanácké metropole a hlavně věřícímu člověku na jihu Čech určité věci scházely.

„Zejména je to o vztazích, to je jasné. Řekl bych, že v Olomouci máme větší možnost duchovního vyžití, což je pro naši rodinu důležité. Měli jsme tam zaběhlé věci, jako například docházení na naše farnosti,“ zmiňuje Venkrbec a dodává, že se svou rodinou na jihu navštěvuje kostel Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici.

Jak sám říká, když se daří celému týmu, daří se i hráči samotnému. jeho nevyjímaje. Venkrbec si na práci v Motoru našel ještě jedno velké plus. „Jsou tu trenéři, kteří umí ocenit mou práci. A to není samozřejmost. Nejsem ten, který rozhoduje zápasy, který je hodně vidět v přesilovkách, a tak dále. Málokterý trenér v této lize dokáže ocenit hráče a jeho černou práci. Jsem tedy moc rád, že Aleš s Vinnym (Aleš Totter a Václav Prospal, pozn. red.) přesně tohle umí,“ libuje si útočník, který má pochopení také pro náročnost hlavního kouče i jeho zvyšování hlasu na trénincích.

„Je potřeba to vidět s nadhledem. Zažil jsem trenéry, co tolik neřvali, ale hráče ponižovali. Ať se tu křičí, jak chce, tak naši trenéři jsou ale féroví a nebojí se říci cokoli každému do očí. Nejsou zákeřní a to je důležité. Člověk se chce přece posunout dál, slyšet svoje chyby a zvláště od takové persony, jako je Vinny,“ je Venkrbec přesvědčený. V lednu musel hráč, který okusil i pár extraligových zápasů v dresu Pardubic, pár utkání vynechat. Kvůli zdravotním potížím se srdcem.

O svém těle teď přemýšlí jinak

„Po Novém roce se mi objevila arytmie, takže zobu prášky a musím říci, že při zátěži se mi to uklidnilo. To je super, ale druhá věc je, co pak dál. Samozřejmě situaci řešíme, ale věřím, že to bude v pořádku,“ zmiňuje s tím, že nikdy v minulosti se podobnými problémy jako sportovec zabývat nemusel.

„Pak jsem se dozvěděl, že arytmie v rodině kdysi byla, tělo tak může reagovat i na stres či větší zátěž. Teď začínám pracovat na tom, abych přemýšlel trochu jinak. Vnímám to tak, že to je i odraz, jak se člověk stará o tělo, mysl, a já na to mám navíc i duchovní pohled,“ přemýšlí Venkrbec nad svým zdravím.

Každé zranění či nemoc bere zejména jako varování. Je dobré se pak zastavit a popřemýšlet, jestli všechno dělá správně. „Mám všechno dobře nastavené? Ptal jsem se sám sebe. Zejména u toho srdce. Přeci jen mám děti, nebudu tady věčně, takže je dobré se o sebe začít víc starat. Ani ne tak kvůli sobě, ale hlavně kvůli rodině,“ doplňuje.

Předtím, než Matouš Venkrbec přešel do budějovického Motoru, působil několik sezon jako kapitán Prostějova. Občas si stále s tamními hráči volá, není mu jedno, jak se jeho bývalému celku daří. „Snad předkolo play off uhrají, to bych jim přál,“ podotýká Venkrbec.

I když je v Budějovicích spokojený, pořád se věnuje tomu, aby bylo jeho působení v týmu lídra soutěže ještě úspěšnější. A opět, Venkrbec má na to svůj osobitý pohled.

„Beru to tak, že jsou tu věci, které moc neumím a nemůžu s tím konkurovat ostatním, protože tu máme nabitý kádr. Já třeba nikdy nebudu nejlepší střelec, nikdy nebudu mít nejlepší střelu z jedničky a podobně. Na druhou stranu se snažím více vnímat to, v čem já jsem dobrý. A to se snažím zlepšovat,“ myslí Venkrbec například práci s hokejkou či poziční hru. V tomto ohledu je důsledný podobně jako jeho trenér Prospal. Sám se druhý den dívá na celý zápas, ve kterém hrál, a pečlivě sleduje svou hru. Co udělal dobře, a co špatně.

„Bývalo to tak, že jsem v noci po zápase přišel domů a znovu si to pustil. Teď jsem už zvolnil, jak se objevily potíže se srdcem. Ale kromě tří zápasů jsem snad viděl všechny. Najdete tam pak malé detaily, které mohou člověka zlepšit,“ ví dobře Venkrbec, jenž by rád svým přístupem a hrou zaujal nejen vedení klubu a vysloužil si tak své místo v Motoru i pro příští sezonu.

Předvést se může opět při středečním utkání v Praze na Slavii. Doma se hokejisté Motoru představí v sobotu, kdy od 16 hodin začíná zápas se Vsetínem.