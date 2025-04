Jihlavský útočník Menšík: Zraněné rameno vše vyřešilo, baráž hrát nebudu

Jeho případný start v baráži byl opředený nejistotou. Celé play off – a vlastně i většinu letošní sezony – odehrál v dresu mateřské Dukly Jihlava, jenže prakticky je hráčem Olomouce.

On sám se zapeklitou otázkou odmítal zabývat, dokud nebude jisté, zda si Dukla právo účasti v baráži skutečně vybojuje. Od pátečního večera už jistotu má, ovšem situace nakonec dopadla tak, jak on sám si nejméně přál. Poslední finálové utkání se Zlínem sice minulý pátek v Pelhřimově dokončil a s týmem zažil i bezprostřední vítěznou euforii, jenže krátce poté musel na ošetření s poraněným ramenem.

„Stalo se mi to zhruba čtyři minuty před koncem. A bohužel je jasné, že baráž kvůli tomuhle zranění nestihnu,“ smutnil jednadvacetiletý talentovaný hokejista.

A víte aspoň, zda byste baráž hrát mohl, nebýt toho zranění?

No to jsem se právě vůbec nedozvěděl. Tím, že jsem se takhle nešťastně zranil, se to vlastně vyřešilo. Teď už je jasné, že hrát nebudu.

Vy jste po play off celkově dost poničení, znovu nehrál ani lídr týmu Tomáš Čachotský...

Je to tak, máme dost nakřáplých kluků, ale takové záležitosti k hokeji patří. Holt se aspoň někdo musí dát do středy do kupy.

Na sedmý finálový zápas nakonec nedošlo, nicméně na žádné oslavy po vítězství v celé Maxa lize ale asi ani tak čas nebyl. Nebo ano?

Absolvovali jsme jen takové lehké posezení a teď už jsme zase v plné přípravě na baráž. Tedy kluci jsou.

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k pátečnímu duelu. Po dvou třetinách to s vámi nevypadalo zrovna dobře, Zlín vedl 1:0. Co vás potom o přestávce tak nakoplo, že z toho byl konečný výsledek 4:1?

Už v prvních dvou třetinách jsme měli docela dost šancí, jenže jsme je nedokázali proměnit. A pak jsme si v kabině řekli, že už prostě do Zlína v neděli jet nechceme, že to musíme otočit. A povedlo se.

Rezonuje teď ve vás víc radost z úspěchu, nebo smutek, že si baráž nezahrajete?

Určitě jsem moc rád, že jsme získali prvoligový titul, ale zároveň mě hrozně mrzí, že teď už nemůžu klukům na ledě ani trochu pomoct.

Nicméně předpokládám, že baráž s nimi absolvujete aspoň v roli fanouška. Chystáte se na střídačku, nebo budete raději fandit z tribuny? Mimochodem, už sháníte vlajku, trubku...?

Samozřejmě, cokoliv se namane. A odkud budu fandit? Uvidíme, kam mě s tím pustí. (usmívá se)

Nakonec se celá baráž bude hrát na jednom místě – v Olomouci. Co tomuhle řešení říkáte?

Neměli jsme moc na výběr, takže to bylo ve finále asi nejlepší řešení. Bereme to tak, jak to je.

Spousta hokejistů říká, že olomoucký stadion není zrovna příznivý. Doslova o něm mluví jako o plechárně, v níž děsně fučí...

Je pravda, že ten stadion je specifický. Naštěstí teď už taková zima není, tak snad to nebude problém.

Jak velkou šanci podle vás Dukla v baráži má? Bez vlastního zázemí, po náročném play off...?

To nemůžeme ovlivnit, ale vím, že uděláme všechno, abychom uspěli.