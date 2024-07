Derby ženě nedoporučím, je vyhrocené. Stříteský se vrací do Vsetína jako veterán

Pamatujete si ještě extraligovou premiéru?

Vím, že jsem chodil na základku. Volal mi táta do školy, že mám jet na zápas s áčkem na Spartu. Myslel jsem si, že si ze mě dělá srandu. Byla zima, dorazili jsme do Prahy pozdě, Sparta šla z rozbruslení. Do utkání jsem nastoupil od druhé třetiny.

Co se vám z té doby vybaví?

Spousta velkých jmen nejen českého hokeje, Luboš Rob, Rosťa Vlach, Roman Stantien. Když jsem zmínil Spartu, hráli za ni Ton, Netík, nechci na nikoho zapomenout.

Vnímal jste úpadek vsetínského klubu, který za rok vyloučili z extraligy?

Byl jsem rád, že hraju. Kdyby nebyla taková situace, mladých hráčů by moc prostor nedostávalo. Všichni věděli, jakým směrem se to ubírá. Nějaké přísliby byly, ale s námi mladými se o tom nikdo nebavil. To věděli starší kluci, kterých se to týkalo více. Do týmu jsem přišel z dorostu. Stejně jako Erik Hrňa, se kterým jsme hráli spolu skoro celou mládež.

Co fanoušky tolik vzývaný návrat Vsetína do extraligy, myslíte na něj?

Svoje cíle prozrazovat nebudu. Když je řeknu, vypadá to vždycky jinak. Ale celý tým se bude snažit Vsetín dostat tam, kam si všichni přejí.

Matěj Stříteský během vsetínského tréninku

Loni moc nechybělo. Vsetín se dostal do extraligové baráže s Kladnem. Sledoval jste ji?

Jasně. Jednak pocházím ze Vsetína, a také mně to přišlo atraktivní. Škoda, že se nehrálo na Lapači. Chtěl jsem vidět srovnání proti Kladnu.

Co vám ukázalo?

Rozhodlo neproměňování šancí. Kluci si jich vytvořili spoustu a nadřeli se na každý gól, kdežto Kladno nemělo tolik příležitostí, přečíslení.

V produktivitě je mezi soutěžemi největší rozdíl?

Těžko se mi to hodnotí, protože jsem první ligu vůbec nesledoval. Ale když to řeknu zjednodušeně, v extralize jste v zakončení pod větším tlakem, máte pár šancí a musíte dát alespoň dva góly.

Většinu kariéry jste strávil daleko od Vsetína. Jak často jste se dostal domů?

Jednou za rok, někdy vůbec. Přestávek moc není, a když jsou, tak na dva tři dny a to je leda na otočku.

Rodinu ale ve Vsetíně pořád máte, ne?

Rodiče, babička, brácha tady žijí pořád. Manželka je z Karlových Varů a při stavu našich dálnic je cesta do Vsetína za trest.

Návrat jste plánoval?

Po konci ve Varech jsem měl nějaké nabídky, ale moc se mi nelíbily. Když se ozval Vsetín, byla to nejrozumnější varianta a já jsem po ní sáhl.

První liga bude pro vás novinkou. Co od soutěže čekáte?

Loni jsme hráli jeden přípravný zápas proti prvoligistovi. Co jsem četl články s hokejisty, kteří šli hrát první ligu, tak největší rozdíl oproti extralize je v systému, který se tolik nedodržuje. Není tak svázaná taktikou, je rozlítanější. Hrají ji mladší hráči. Hodně týmů je farmou extraligových klubů, chodí se tam rozehrávat, ukázat. Musím se přizpůsobit. Neberu ji za podřadnou soutěž.

Vsetín od vás hodně očekává. Měl byste být lídrem.

Ve všech týmech, kam jsem přišel, mě do téhle pozice stavěli. Vyhovuje mi to.

Jedním z trenérů je váš bývalý spoluhráč Luboš Rob. Zavzpomínali jste na vaše začátky?

Když jsem sem přijel, zasmáli jsme se tomu. Při úvodním pohovoru hned vytáhl, že jsme před sedmnácti lety seděli v kabině vedle sebe. Přijeli jsme na Kladno a se Stantienem si povídali, že mají stejně staré děti. Teď tady hraje i mladý Luboš Rob. Hráčů, kteří skončili a dali se na dráhu trenérů, je hodně. Jako trenéra ho zatím poznávám. V létě jsem měl individuální suchou přípravu. I kvůli stěhování. Manželka nás zabalila a přesunuli jsme se s celou rodinou sem, máme dvouletou holčičku, chtěli jsme být spolu.

Velkým magnetem je derby se Zlínem. Těšíte se?

Zažil jsem ho v juniorce, dokonce jsme hráli finále. Atmosféra byla krásná, na juniory přišlo tři a půl tisíce diváků. Paráda. Co jsem měl možnost o derby číst, je hodně třaskavé. Manželce asi nedoporučím, aby šla na zimák. (úsměv) Je to vyhrocené a nejen se Zlínem. Divočina je to i s jinými týmy.

Fanoušci ve městě vás poznávají?

Jsme tady druhý týden, moc možností neměli. Ale s kluky, se kterými jsem chodil do školy nebo hrál hokej, se pozdravíme.

Sledujete, jak se změnil Lapač?

Registroval jsem modernizaci zázemí, kabin, ale to už je delší dobu. Největší změnou je ledová plocha a mantinely. Je fajn, že se město do rekonstrukce pustilo.