Jihlavský útočník Pekr: Doufám, že konečně budu na té správné straně

Útočník Matěj Pekr by se dal označit za smolaře. Když totiž v sezoně 2016/2017 hájil barvy Kladna, Jihlava v semifinále zvítězila 4:3 na zápasy. O dva roky později, když už byl Pekr hráčem Jihlavy, radovalo se z postupu do baráže po výsledku 4:1 na zápasy naopak Kladno.

„To je blbá bilance, že? O tom jsem nevěděl, jsem za tu informaci rád,“ přiznal Pekr. „Doufám, že teď naopak budu štístko a konečně budu stát na správné straně, tedy na straně vítězného týmu.“

Věříte tomu? Podle řady lidí je jednoznačným favoritem série Kladno. To by pro vás mohla být určitá výhoda, že?

Určitě bude Kladno více pod tlakem. Oni chtějí, oni musí. My jsme vlastně utekli hrobníkovi z lopaty, před třemi týdny jsme s Litoměřicemi byli už víceméně vyřazení. Takže si troufám říct, že budeme psychicky trošku odolnější. Je otázka, jak moc velká výhoda to bude. A jak moc nám to v té sérii pomůže.

Kladno - Jihlava úvodní duel od 18 hodin online

Na začátek vás čekají dva duely na hřišti soupeře. Jak velká výhoda to pro Kladno, v době, kdy na zápasy nemohou přijít diváci, může být?

Abych pravdu řekl, já jsem nad tím hodně přemýšlel. Hráč si zvykne, že v základní části zas o tolik nejde. Zvykne si, že bez diváků se hraje všude. Ale pak přijde play off a ti lidé tomu opravdu chybí. Výkony jsou o dost nižší. Poloviční jsou i emoce. Přece jen, lidé vás dostanou do varu. Emoce jsou pak daleko větší, hráči i diváci si vše více užívají.

Takže nějaká výhoda domácího ledu se nyní smazává?

Určitě, to jsem právě chtěl říct. Teď nějaká výhoda domácího prostředí znát není. Troufám si říct, že kdyby při semifinále na Vsetíně byli diváci, neskončilo by to 4:0 na zápasy. Vsetín na tom hodně prodělal. Nemyslím finančně, ale co se týče výsledků. Protože tam je atmosféra neskutečná. Tím nechci říct, že v Jihlavě je špatná. Ale vsetínský stadion je stavěný tak, že metr, metr a půl za plexi už jsou diváci. A je to cítit.

Jak se naopak vám, bez přímé podpory fanoušků, hledala chuť a touha zkusit otočit čtvrtfinále s Litoměřicemi z 1:3 na 4:3?

Bylo to jiné, složitější. Dostat se hlavou zpátky ne do zápasu, ale do celé série. Protože my jsme byli dvě a půl minuty před koncem sezony. A najednou, když to řeknu blbě, jsme z ničeho vyrovnali a vyhráli v prodloužení. Je to strašně těžké a složitě se to popisuje, zvlášť člověku, který hokej nehrál. Nikdy předtím jsme to nezažili a doufám, že už to ani nikdy nezažijeme.

Naopak suverénní Kladno v play off proti Slavii Praha a Porubě zatím ztratilo jediný zápas. Jde z toho respekt?

My se na to tak nedíváme. Víme, že od začátku sezony mají ambice a jednoznačný cíl. My jim ho chceme překazit a postoupit. Respekt k soupeři máme, ale nějakých individuálních jmen se nebojíme. Taky jsme už ukázali svou sílu.

Nyní ale proti vám stojí tým, v němž hrají obrovské legendy: Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Ani těch se nebojíte?

Řeknu to takhle: pro mě není Kladno mančaft jen dvou jmen. Ano, jsou to určitě zkušení hráči. Ale není to jen o nich dvou.

V čem je tedy síla Kladna?

Určitě v přesilovkách, na které mají šikovné hráče. Silní jsou i při protiútocích a velmi dobře zvládají třetí třetiny. Tak bych to shrnul.

Naopak pozitiva Dukly? Kromě bojovnosti a psychické síly mě jako první napadá gólman Žukov.

Myslím, že on je asi náš základní stavební kámen. Protože nám strašně pomáhá, a troufám si říct, že kdyby neměl takovou formu, jakou má, tak bychom to s těmi Litoměřicemi měli ještě o něco těžší. Vážíme si, že nás drží. A pevně věřím, že si to převezme do finále. A že se na něj budeme moct spolehnout.

Bude letošní finále jiné, když víte, že vás jen čtyři vítězství dělí od extraligy? Žádná baráž, rovnou přímý postup.

Myslím si, že to bude jiné. Čtyřikrát vyhrajete, je konec sezony a máte postup. Teď se fakt není na co šetřit, veškeré menší zranění musí jít stranou. A už je potřeba opravdu všechno prodat v těchto zápasech. Není na co čekat. Říct si, že zítra bude nový zápas? To ne, teď každý zápas bude rozhodovat. Myslím si, že to bude ještě trochu fyzicky náročnější než čtvrtfinále a semifinále. A rozhodovat bude i psychika.

Vy osobně, chtěl byste si za Jihlavu ještě zahrát extraligu?

Kdo by nechtěl, že jo. (usmívá se) Určitě bych chtěl. Věřím tomu. A myslím, že budu mluvit za celý mančaft, že se o to určitě porveme. Budeme se snažit pro to udělat maximum. Na druhou stranu víme, že je to jenom sport. V dnešní době jsou daleko důležitější věci. Kdyby to náhodou nevyšlo, tak se nic nestane. Ale chtěl bych po té sérii vědět, že jsme pro to udělali maximum. Podívat se do zrcadla a říct si: dali jsme do toho sto procent. A můžeme být se sezonou spokojení. Ať už finále dopadne jakkoliv.