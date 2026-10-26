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Chalupa k těžkému období: Doping? Táta kvůli mně nespal, lidé názor přehodnotili

Aleš Kubelka
  10:45
Matěj Chalupa v dresu Kolína.

Matěj Chalupa v dresu Kolína. | foto: Profimedia.cz

Matěj Chalupa slaví gól proti Kladnu.
Matěj Chalupa (vlevo) v ostrém souboji s tehdy ještě kladenským Nicolasem...
Do Litvínova přichází útočník Matěj Chalupa.
Do Litvínova přichází útočník Matěj Chalupa.
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Kdyby se splnily jeho nejsmělejší sny, mohl nyní nastupovat po boku globálních hokejových hvězd Patricka Kanea nebo Connora Bedarda. Místo dresu s indiánem na hrudi však nyní obléká ten, jehož zdobí rozzuřený kozel. Útočník Kolína Matěj Chalupa, kterého si v roce 2020 vyhlédlo slovutné Chicago Blackhawks, však nesmutní. Ačkoliv mu štace v „předsálí“ NHL nevyšla podle představ a kariéru mu navíc později pošramotil pozitivní dopingový test, snaží se zarputile v polabském městě o restart kariéry.

„Nemá cenu se zabývat tím, co bylo nebo mohlo být. V Kolíně jsem teď spokojený,“ říká osmadvacetiletý Chalupa v rozhovoru pro iDNES.cz.

Po loňském nečekaném zisku bronzu v Maxa lize si Kolín nastavil laťku hodně vysoko. Start do nové sezony se vám ale celkem vydařil…
To ano, po úvodní čtvrtině základní části se držíme v horní polovině tabulky, takže v tomto ohledu panuje určitě spokojenost. Pár zápasů nám nevyšlo, ale jinak hrajeme stylem, kterým chceme. Věřím, že budeme tabulkou stoupat ještě výš.

Daří se i vám, však vedete i kanadské bodování Kolína. Čekal jste od sebe takový přísun branek a asistencí?
Z osobního hlediska to není špatné, ale vím, že je přede mnou ještě spousta práce, aby byl můj přínos pro tým ještě vyšší. Především musím stabilizovat výkony, aby se nestávalo, že jeden zápas mi vyjde, a další méně.

Proč jste se rozhodl po sezoně zůstat v Kolíně a přidat tak v dresu Kozlů už čtvrtou sezonu? Neměl jste i nabídky od extraligových týmů?
Ty jsem popravdě ani moc neřešil. Jednak jsem v minulé sezoně nemohl téměř vůbec hrát a zadruhé při mně Kolín v těchto těžkých časech vždy stál. Pro moji psychiku bylo lepší zůstat tady. Kolín je více méně „rodinný“ klub, kde všechno funguje spíše na kamarádské bázi a trenéři dokážou kabinu skvěle stmelovat.

Pojďme k méně příjemným otázkám. Loni v dubnu jste byl po utkání play off extraligy mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, za nějž jste tehdy nastupoval na střídavé starty, pozitivně testován na Sibutramin…
Předně chci říct, že celou svoji kariéru ctím pravidla fair play. Jako profesionální sportovec jsem se pravidelně podroboval antidopingovým kontrolám a vždy s negativním výsledkem. Ta zpráva mě proto šokovala. Zakázaná látka (Sibutramin je stimulant užívaný k hubnutí, pozn. red.). pocházela z doplňku stravy, který jsem užíval. Firma, od které jsem ho koupil, tuto látku neuvedla na obalu ani v příbalovém letáku a dodnes tvrdí, že se v produktu nenachází. Doplněk však nechala otestovat jak kriminální policie, tak odborník spolupracující s Antidopingovým výborem České republiky. Obě analýzy přítomnost zakázané látky potvrdily.

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U prvoinstančního Národního rozhodčího soudu pro sport jste obdržel dvouletý zákaz činnosti. Ten se v průběhu řízení zkrátil na devět měsíců a odložil se do doby, než se definitivně rozhodne o vašem odvolání, takže jste mohl nastoupit už v březnu za Kolín v průběhu semifinálové série. Jak psychicky náročný ten necelý rok byl?
Hodně; fanoušci umí být někdy opravdu krutí. Postupem času se ale začaly objevovat další informace o tom, o jakou látku šlo. Viděl jsem, že si někteří lidé zjistili více informací a svůj původní názor přehodnotili. To pro mě bylo důležité a pomohlo mi celé období zvládnout.

Kdo byl v jeho průběhu vaší největší oporou?
Přítelkyně a syn; neměli to se mnou jednoduché. Často jsem byl nepříjemný a odnášeli to bohužel právě oni, což mě dodnes mrzí. Velké poděkování patří také celé mé nejbližší rodině, tedy mamce a hlavně tátovi. Pro něj to bylo také velmi náročné období. Měl toho plnou hlavu, často kvůli tomu nespal a bojoval za mě od začátku až do konce. Bez jeho pomoci bych už možná profesionální hokej nehrál.

Matěj Chalupa v dresu Hradce Králové (2018).

A při podepisování smlouvy s Litvínovem (2021).

Kvůli trestu jste nemohl ani trénovat s jakýmkoliv klubem. Jak jste se fyzicky udržoval?
Nebylo to snadné. Na začátku jsem věřil, že se na led vrátím mnohem dřív. Připravoval jsem se především s tchánem Ivo Prorokem, kterému bych chtěl moc poděkovat. Když byl k dispozici led, šel jsem trénovat, následovala posilovna. Kromě toho jsem se snažil trávit co nejvíce času se synem Matějem, protože během standardní sezony na něj tolik prostoru nemám.

V roce 2020 jste coby velký talent podepsal smlouvu s Chicagem Blackhawks, nicméně jste si zahrál pouze na jeho farmě za Rockford IceHogs v nižší AHL. Proč tento „americký sen“ nevyšel?
Konkurence tam byla opravdu tvrdá. Na podzim 2021 jsem sice absolvoval s Chicagem přípravný kemp, ale trenéři mě pak chtěli poslat ještě o soutěž níž, než je AHL. Takže jsem usoudil, že bude lepší vrátit se zpět do Česka. Zkušenost to byla ale úžasná, zpětně jsem za ni velice vděčný.

Pomýšlíte ještě v koutku duše na extraligové nebo zahraniční angažmá?
Pokud se bude dařit…. (úsměv)

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