Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil a nastoupil v dresu prvoligového Kolína ke čtyřem duelům semifinálové série proti Zlínu. A to i přesto, že řízení s ním dál běží. Jak je to možné?
Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025, před pozitivním dopingovým nálezem | foto: ČTK

V Chalupově vzorku odebraném 7. dubna 2025, po třetím extraligovém semifinále jeho Hradce proti Pardubicím, našli při kontrole sibutramin. Zakázanou látku, která se dříve využívala k hubnutí, potlačuje chuť k jídlu a zároveň zvyšuje energetický výdej.

Přišlo pozastavení činnosti, které bývá podle daných antidopingových pravidel běžné, a Chalupa čekal na verdikt.

Chalupa o dopingu: Cítím se nevinen. Nikdy jsem vědomě zakázané látky nebral

„Cítím se nevinen a věřím, že se vše vysvětlí a své jméno očistím,“ vzkázal v prohlášení krátce po pozitivním testu. „Celou svoji sportovní kariéru ctím pravidla fair play. Jako profesionální sportovec se pravidelně podrobuji antidopingovým kontrolám, vždy s negativním výsledkem.“

U prvoinstančního Národního rozhodčího soudu pro sport obdržel zhruba před třemi měsíci dvouletý zákaz činnosti, jak pro iDNES.cz přiblížil ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek.

Nyní se ale hokejista vrátil zpět na led.

„Matěj ‚vyhrál‘ soudní řízení, protože se jednalo o kontaminovaný prostředek, takže se mu dvouletý zákaz zrušil,“ reagoval hradecký generální manažer Aleš Kmoníček na dotaz jednoho z fanoušků na klubovém webu v rámci rubriky „Ptejte se“.

Později vyjádření korigoval, že „podle informací, které jsem obdržel, byl Matěj úspěšný u soudního řízení, takže prozatím má trest odkladný účinek, a proto mohl hrát“.

„Není to tak, jak původně psal pan Kmoníček, že se Matěj Chalupa obhájil,“ vysvětlil Čížek. „On se odvolal proti rozhodnutí prvoinstančního soudu a nyní probíhá odvolací řízení. Odvolání samo o sobě nemá odkladný účinek, zákaz tedy platil dál. V průběhu řízení ale požádal o odkladný účinek a soud mu vyhověl. Výkon trestu se tak odložil. Pozastavil se mu do doby, než se rozhodne o odvolání.“

Aktuálně si tedy útočník odbyl deset měsíců (od předběžné suspendace po pozitivním testu) a čeká na verdikt. Odvolací soud posléze rozhodne, zda má splněno, trest se zruší, nebo poníží.

Dopingový nález v extralize. Pozitivně testovaný je Chalupa z Hradce

A proč měl Chalupa nárok na odklad?

„Řekl, že mu končí stávající smlouva s Kolínem a že by rád naskočil a ukázal, že hokej hrát umí, aby si mohl říct o novou smlouvu. To byl jeden z argumentů. Jeho obhajoba se skutečně týká kontaminace, tudíž si myslí, že trest by měl dostat nižší a že už ho tedy vykonal a měl by hrát. Proto poprosil soud o odklad a ten vyhověl. Zároveň ale dodal, že v žádném případě nelze předjímat finální rozhodnutí o odvolání,“ doplnil Čížek.

Hradec už problémy s dopingem řešil v květnu 2023, kdy všichni tři jeho hráči u prohlídky, konkrétně Martin Štohanzl, Graeme McCormack a Kevin Klíma, vyšli pozitivně. V září 2024 od Národního rozhodčího soudu pro sport dostali desetiměsíční tresty, klub navrch obdržel pokutu dva miliony korun od disciplinární komise.

Jak dopadne řízení s Chalupou, je stále nejasné.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Čeští hokejisté mávají fanouškům.

Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V...

30. března 2026  14:01

Velký zvrat a prvotřídní forma. Úplně jsme přepli, libuje si Zacha. Boston zvedly bitky

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

Pavel Zacha dál exceluje. Za uplynulý měsíc posbíral 21 bodů. Stejně jako McDavid, ještě o zápis víc než MacKinnon nebo kolega Pastrňák. Poslední tři příspěvky měly obzvlášť vysokou cenu. Přišly v...

30. března 2026  13:20

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu.

Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.

29. března 2026  23:38

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

29. března 2026  18:45

Nepiplat jen pro NHL. Chceme v mladých rozvíjet radost z hokeje, říká Schwarz

Brankář Marek Schwarz v dresu Znojma

Horácká aréna v Jihlavě hostila hokejový kemp zaměřený na brankářské naděje kategorie U15. Pod dohledem zkušených trenérů, mezi nimiž nechyběl ani bývalý reprezentant a gólman se zkušenostmi z NHL...

29. března 2026  16:23

Mohlo by Vás zajímat

