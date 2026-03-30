V Chalupově vzorku odebraném 7. dubna 2025, po třetím extraligovém semifinále jeho Hradce proti Pardubicím, našli při kontrole sibutramin. Zakázanou látku, která se dříve využívala k hubnutí, potlačuje chuť k jídlu a zároveň zvyšuje energetický výdej.
Přišlo pozastavení činnosti, které bývá podle daných antidopingových pravidel běžné, a Chalupa čekal na verdikt.
„Cítím se nevinen a věřím, že se vše vysvětlí a své jméno očistím,“ vzkázal v prohlášení krátce po pozitivním testu. „Celou svoji sportovní kariéru ctím pravidla fair play. Jako profesionální sportovec se pravidelně podrobuji antidopingovým kontrolám, vždy s negativním výsledkem.“
U prvoinstančního Národního rozhodčího soudu pro sport obdržel zhruba před třemi měsíci dvouletý zákaz činnosti, jak pro iDNES.cz přiblížil ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek.
Nyní se ale hokejista vrátil zpět na led.
„Matěj ‚vyhrál‘ soudní řízení, protože se jednalo o kontaminovaný prostředek, takže se mu dvouletý zákaz zrušil,“ reagoval hradecký generální manažer Aleš Kmoníček na dotaz jednoho z fanoušků na klubovém webu v rámci rubriky „Ptejte se“.
Později vyjádření korigoval, že „podle informací, které jsem obdržel, byl Matěj úspěšný u soudního řízení, takže prozatím má trest odkladný účinek, a proto mohl hrát“.
„Není to tak, jak původně psal pan Kmoníček, že se Matěj Chalupa obhájil,“ vysvětlil Čížek. „On se odvolal proti rozhodnutí prvoinstančního soudu a nyní probíhá odvolací řízení. Odvolání samo o sobě nemá odkladný účinek, zákaz tedy platil dál. V průběhu řízení ale požádal o odkladný účinek a soud mu vyhověl. Výkon trestu se tak odložil. Pozastavil se mu do doby, než se rozhodne o odvolání.“
Aktuálně si tedy útočník odbyl deset měsíců (od předběžné suspendace po pozitivním testu) a čeká na verdikt. Odvolací soud posléze rozhodne, zda má splněno, trest se zruší, nebo poníží.
A proč měl Chalupa nárok na odklad?
„Řekl, že mu končí stávající smlouva s Kolínem a že by rád naskočil a ukázal, že hokej hrát umí, aby si mohl říct o novou smlouvu. To byl jeden z argumentů. Jeho obhajoba se skutečně týká kontaminace, tudíž si myslí, že trest by měl dostat nižší a že už ho tedy vykonal a měl by hrát. Proto poprosil soud o odklad a ten vyhověl. Zároveň ale dodal, že v žádném případě nelze předjímat finální rozhodnutí o odvolání,“ doplnil Čížek.
Hradec už problémy s dopingem řešil v květnu 2023, kdy všichni tři jeho hráči u prohlídky, konkrétně Martin Štohanzl, Graeme McCormack a Kevin Klíma, vyšli pozitivně. V září 2024 od Národního rozhodčího soudu pro sport dostali desetiměsíční tresty, klub navrch obdržel pokutu dva miliony korun od disciplinární komise.
Jak dopadne řízení s Chalupou, je stále nejasné.