Matai znovu v Litvínově, místo hokeje řeší čerpadla: Profi scénu jsem opustil

„Střídavé starty jsou vyřízené, a kdyby nebylo zbytí a Piráti měli hodně zraněných, vezmu si volno a rád přijedu pomoct a zahrát si,“ vzkázal Matai fanouškům přes televizi chomutovského klubu.
V dresu s pirátskou lebkou na hrudi se hokejový univerzál představil už v přípravě na ledě Litvínova, naskočil v útoku. Jeho start byl snad až symbolický, neboť ve městě chemie působil v mládeži.
„Litvínov je velká historie. Ale taky shodou okolností teď každý den do Litvínova jezdím do práce. Můj šéf se na mě byl podívat,“ vyprávěl bývalý hráč popradského a pražského Lva v milionářské ruské soutěži. „Můj obor, kterému se věnuji, je stavebnictví a tepelná čerpadla. Na to konto jsem opustil profi hokej.“
V KHL má 59 startů, tři góly a čtyři asistence, v extralize si do statistik zanesl 90 zápasů za Olomouc, v nich osm branek a 14 přihrávek. Ještě v minulé sezoně naskakoval za Tábor v první lize, teď zacouval zase o patro níž. A vrátil se domů.
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„Kuba se již chtěl více věnovat rodině a rozhodl se nepokračovat v kariéře na úplně top profesionální úrovni,“ řekl na kadaňském webu trenér Roland Wágner. „Bylo by škoda, kdyby kariéru ukončil úplně. Proto jsme rádi, že jsme se domluvili a takto kvalitní a zkušený hráč posílí náš tým.“
A může posílit i sousední Chomutov, kde strávil druholigovou sezonu 2022/23. „Vždycky si vzpomenu na vypjatou sérii s Příbramí, bylo neskutečné, co se dělo okolo i mimo hokej. Bylo to srandovní,“ připomněl památné a ostré čtvrtfinále, v němž Piráti první zápas vyhráli 14:1, ale nakonec museli otáčet na 3:2 na zápasy. „Bohužel Znojmo pak bylo nad naše síly... Parádní rok, ačkoli to nevyšlo.“
Matai si zahrál i ve francouzském Nice či rumunském klubu Steaua Bukurešť, teď se usadil. „Nemůžu být na každém tréninku dopoledne, to se s prací tluče,“ vysvětlil volbu rodné Kadaně.