Zaťovič varuje: První liga je nejtěžší soutěž. Věří, že s Havířovem v ní obstojí

„V Havířově jsem začínal loni v listopadu a šel jsem tam s tím, že chceme postoupit,“ přiblížil Zaťovič. „A to byla motivace i pro mě, abych se vrátil k pořádnému hokeji.“
Připustil, že se měsíc dával dohromady jak fyzicky, tak herně. „Ale bavilo mě to, parta byla super. Hokej mě zase bavil, postoupili jsme.“
Takže to je důvod, že pokračujete i v první lize?
Jasně. Už před play off mi Roman Šimíček (sportovní manažer Havířova a nyní i trenér – pozn. red.) říkal, že by měl zájem, abych zůstal, pokud bychom postoupili.
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Co jste mu odpověděl?
Že je to ještě daleko, že to zatím nebudeme vůbec řešit, že nevím, co bude. A hlavně nebylo jasné, jak dopadne play off. A tak jsme si řekli, že se k tomu vrátíme po sezoně, pokud dobře dopadne.
Máte tři tituly, hrál jste v národním mužstvu. Připomíná vám to někdo v Havířově?
No, občas nějaká sranda přijde. Třeba když jsme s Havířovem získali pohár za vítězství ve druhé lize. Počítali mi ho jako další titul (smál se).
Jste rodák z Přerova, za který jste první ligu hrál. Proč jste z něj odešel do Havířova?
Vyhovuje mi ta dojezdová vzdálenost z Přerova... Do Havířova jezdili tři kluci, takže jsem se s nimi vozil. A nějak to tak zapadlo. Hlavní však bylo, že jsem chtěl ještě hrát. Díval jsem se po nějaké cizině, ale skrz děcka a rodinu jsem už nechtěl nikam odjíždět. A Havířov mi sedl. Řekl jsem si, že to zkusím, a vyšlo to.
Proč jste nezůstal v Přerově?
Tam jsem dohrál sezonu a rozešli jsme se. Neměli zájem, abych dál pokračoval, tak jsme spolupráci ukončili.
Bude havířovský tým na první ligu stačit?
Přišlo hodně nových kluků... Tvrdím, že první liga je nejtěžší soutěž, protože se v ní opravdu jenom bruslí a hokej je tam živelný, taktiky je málo. Na to se musíme připravit, ale kluci mají chuť. Postoupili jsme, přišly posily, které by měly naši hru zvednout. Uvidíme, až liga začne.
Určitě je ale přechod z druhé do první ligy velký skok.
Ano, bude to skok. Ale přípravu máme dobrou. Hráli jsme s týmy jak z první ligy, tak i s polskými, takže věřím, že budeme připravení. Víme, o čem to bude, a chystáme se na to.
Zmínil jste přípravu, ale tu jste nemohli vzhledem k protahující se rekonstrukci zimního stadionu v Havířově absolvovat v domácích podmínkách. Je to velká komplikace?
Je to složité, těžké, samozřejmě. Nemáme zázemí, jaké bychom potřebovali, nemáme všechno při jednom – regeneraci, posilovnu, to domácí prostředí. Ale bojujeme s tím a musí nás to posunout. Loni to bylo stejné a třeba i díky tomu jsme postoupili.
Úvodních šest kol budete muset odehrát na ledě soupeřů. Do své haly byste se měli vrátit 28. září v duelu s Jihlavou. Nebude to problém?
Bude to strašně těžké. Přitom začátek je vždy důležitý. Budeme muset sbírat body i venku (usmál se).
Co vás drží u hokeje i ve vašich jednačtyřiceti letech?
Pořád mě baví. Hlavně zápasy. To okolo, jako porady, videa, tréninky, je už trošku horší, to se musím přinutit. Ale baví mě na tom i to, že v Havířově jsou kluci, s nimiž jsem hrál i v extralize, rozumíme si na ledě i mimo něj, máme se o čem bavit.
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Koho máte na mysli?
Lukáše Kucseru, Ondru Šedivého, spolu vše hodně probíráme, ale i další kluky. Parta, která postoupila, je v podstatě stejná, takže je to dobré.
Co se dá čekat od Havířova v nadcházející sezoně?
V každém zápase musíme pracovat, bude to stát hodně sil. A uvidíme, jak se soutěž rozjede, jak na tom budou ostatní týmy. Zatím je to pro nás velká neznámá, ale my se budeme dívat na sebe, my musíme makat, abychom potěšili fanoušky, protože první liga se do města vrací po čtyřech letech. Doufám, že lidi budou chodit a my jim budeme dělat radost.
Havířov je hokejové město. Fanoušci za mužstvem vždycky stáli...
... I v play off druhé ligy to ukázali, začali chodit ve větším počtu, začalo je to bavit, takže my musíme hrát tak, aby měli radost.