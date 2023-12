Tři roky po aféře Stloukal opět trénuje Techniku: Hlídat slovník si nebudu

Pokud jste se v roce 2020 zajímali o hokej, těžko vás tahle kauza mohla minout. Vyhlášený bouřlivák mezi trenéry Martin Stloukal burácel v kabině dorostenců Techniky Brno tak, že by se ctihodné slečinky červenaly a zacpávaly si uši.

„Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch. Nebo pizzu, tak to ani náhodou, hošánci,“ ládoval Stloukal do hlav svých mladých svěřenců během interního motivačního proslovu, který však někdo bez jeho vědomí nahrál a pustil do světa.

Ukázku svérázného trenérského monologu najdete zde:

Tehdejší vedení hokejového svazu za to Stloukala pokutovalo, zastavilo mu činnost a na Techniku přitlačilo tak, že musela kouče propustit. Ač se trenérský rebel bránil vysvětlením, že šlo o nadsázku, hokejové hnutí ho prakticky „vyvrhlo“ ze svých řad.

O tři roky později je Stloukal zpět, a to kuriózně znovu v Technice, jen ne u mládeže, ale u mužů. Stal se trenérem nováčka druhé ligy, jehož cílem je záchrana třetí nejvyšší soutěže. V halách za Lužánkami, kde Technika sídlí, je tak opět k vidění jeho temperament.

„Na pusu si pozor nedávám,“ ujišťuje po svém návratu z vyhnanství dvaapadesátiletý kouč bez mrknutí oka. „Pro ostřejší výraz nechodím daleko, to je pravda. Neláteřím ale proto, že bych podlehl emocím, že bych se neovládal. Ta slova používám v nadsázce. Hráče nikdy neponižuju, neshazuju. Jestli si mě někdo znovu nahraje, tak ať, mně to nevadí,“ doplňuje vzápětí.

Bitka jako recept? Prý už ne

Zpátky v branži je Stloukal tak, jak ho hokejové prostředí dlouhé roky zná. Jede naplno. Po třech týdnech v nové práci má na kontě první výhru, v sobotu Techniku dovedl v Šumperku k ukončení série osmi porážek v řadě. Taky má z minulé středy za sebou bitkami protkané derby proti Vyškovu, v jehož závěru zůstalo týmům na obou stranách sotva pár jednotlivců. Zbytek byl v kabinách či na trestných lavicích.

Stloukalův celek prohrál 0:6.

„Zápas je hotový a já mám mančaft dobitý,“ prskal kouč vítězů Michal Konečný. Zvrhnutí duelu dával za vinu Stloukalovi, který boxerské vložky ze střídačky sledoval s kamenným výrazem v obličeji a pokerovou hru dohrál do konce při rozhovoru o utkání. „Vyškov hrál výborně, potvrdil roli favorita. Co si myslí o nás, mě nezajímá,“ vzkázal nakvašenému soupeři.

O den později Stloukal na témže místě naprosto v klidu a se zápalem sobě vlastním vysvětloval, že jeho cílem je Techniku zachránit ve druhé lize, takže se do mužstva snaží napumpovat kondici, bojovou morálku a lepší bruslení. „V těch rvačkách jsem se ale neangažoval. Vím, že se o mně říká, že je provokuju, ale není tomu tak. Bitky jsem měl jako taktiku v EBEL, kde mi ostatní mlátili kluky, jako byli Pláněk nebo Stehlík, což jsem si nemohl nechat líbit. Tady to nedělám,“ dušuje se. Konečnému vyjádřil respekt. „Ve druhé lize se pohybuje dlouho, zná ji. Bavili jsme se spolu a jeho poznatky jsou pro mě k nezaplacení. Já se, na rozdíl od něho, druhou ligu teprve učím, teprve se s ní sžívám, nemám s ní zkušenosti,“ říká bývalý kouč Skalice či Znojma otevřeně.

Technika Hockey Brno POCITY MARTINA STLOUKALA PO PRVNÍM TRÉNINKU 0 0

Předsedovi druholigového brněnského nováčka Pavlu Kubicovi přesto stál za to, aby v listopadu, když se Technika řítila ke dnu tabulky, vytočil jeho číslo. „Martin je znám náročným přístupem k tréninku, k sobě i k hráčům. Naše mužstvo je mladé a bič nad sebou potřebuje. Martin je zárukou, že to bude fungovat,“ vysvětluje Kubica.

Aférou ocejchovaného kouče tedy zaměstnal ne navzdory, ale naopak právě kvůli tomu, jak s mládeží v Technice pracoval. „Kdo chce na druholigové úrovni hrát, ten musí vizi a drajv přijmout. Ti kluci za Martinem jdou,“ ujišťuje předseda.

Ironií osudu má Stloukal v současném druholigovém kádru i několik hráčů, kteří s ním byli před třemi lety v šatně, když jim jadrně kázal o jídelníčku, docházce na tréninky nebo o tom, jak musí soupeře zápasy s Technikou bolet. „Se tady nebudu dívat na to, že sem přijede nějakej Tábor, nebo tam v té pr...i za tou Plzní, kde jsme byli. Se všema se bude vyhrávat. A kdo nás porazí, tak dostane na tlamu!“ burácel tehdy.

Stačil naštvat i Kometu

Ostrá kontroverze, která po zveřejnění nahrávky vypukla, český hokej rozdělila na odpůrce a zastánce Stloukalových metod. Nějakou dobu se zdálo, že je kouč smířen s tím, že ho prostředí zpátky už nepřijme. Když se v lednu v břitkém rozhovoru pro deník Sport opřel do tehdejších výkonů Komety Brno a jeden z největších klubů v zemi si postavil proti sobě, zase byl o kousek blíž tomu, aby za ním dveře zůstaly zavřené.

„Za Kometu jsem hrál, nejsem proti ní. Ale jedna věc je osobní rovina a jiná je rovina profesní. Kometě se nedařilo, tak jsem řekl svůj názor, že když je její majitel Libor Zábranský zodpovědný za úspěchy, tak je podepsán i pod neúspěchem. Dostával jsem od novináře otázky a byl jsem čím dál tím víc v ráži,“ uculuje se Stloukal po čase. V letošní sezoně se mu prý Kometa líbí. „Její trenér Jarda Modrý je výborný, strašně mu fandím. O (předchozím trenérovi) Patriku Martincovi jsem přesvědčený nebyl, o Modrém jsem. Gólmana mají vynikajícího a u pár hráčů z Komety mě zajímá, kam až to dotáhnou. Vím, že šanci trénovat Kometu nikdy nedostanu,“ povídá Stloukal.

Ke klidu zbraní

přispěl i Hadamczik Návratu Martina Stloukala do českého hokejového prostředí nahrála i změna v čele svazu, kde Tomáše Krále vystřídal Alois Hadamczik. S bývalým hokejovým vedením se Stloukal soudil o pokutu, kterou za svůj vulgární výstup dostal, s Hadamczikem spor urovnal a jeho přístup ocenil. „Navrhl, ať zakopeme válečnou sekeru, a já jsem souhlasil. Taky mně pomohl s trenérskou licencí, kterou jsem měl propadlou. Tak si představuju předsedu svazu, že zvedne telefon. U Krále to bylo strašné,“ ohlíží se Stloukal. Dodnes trvá na tom, že kdo považoval jeho proslov za urážlivý nebo rasistický, ten se mýlil. „Když chci něco říct, musím tomu dát aranžmá. Můžu to předat zabalené v krabici s mašličkou, nebo u toho práskat bičem. Záleží na situaci. To, co jsem s nadsázkou říkal, ve finále funguje, nebyly to nesmysly,“ tvrdí.

Přiznává, že obnovení spolupráce s Kubicou bylo hlavním důvodem, proč vzal práci v druhé lize, s níž dosud neměl zkušenosti. Tři roky se věnoval individuálním tréninkům, rodičům pomáhal na chatě, jednal o práci v zahraničí.

„Přes známého agenta jsem se dostal ke kontaktu z klubu z Dánska, v němž jsem měl být šéftrenérem celé mládeže. Skončilo to tím, že se na mě informovali na českém svazu, a ať se nezlobím, že mě neberou. Podobně dopadl kontakt v Norsku. Vždycky se to uzavřelo e-mailem, že vzhledem k mé kauze se to neslučuje s jejich standardy a životními hodnotami, nashledanou,“ rekapituluje svoje snahy o restart Stloukal.

Kubicovo „laso“ zvedl i přesto, že ho šéf Techniky v roce 2021 – po několika měsících odolávání svazovému nátlaku – propustil. „On to udělat musel,“ připomene Stloukal, že Kubica ho od dorostu odvolal, aby oddílu pomohl k obnovení statutu Sportovního centra mládeže (SCM), který svaz Technice kvůli jeho excesu odebral. Letošní Stloukalův návrat na statut SCM nemá vliv, protože se odehrává u mužů.

Snadný krok to přitom nebyl ani pro jednu ze stran. „Zvažovali jsme všechno,“ odpovídá Kubica oklikou na otázku, zda bral v potaz, že přivedením kouče s takovým škraloupem z nedávné minulosti na Techniku může přitáhnout negativní pozornost.

Co na to Stloukal? Ten si pro změnu víc myslel na zahraničí než na amatérský hokej doma, kde má terč na zádech. „Jeden mančaft se zajímal z první ligy, a ani tam se mně moc nechtělo. Už jsem v ní byl a je to zvláštní soutěž. Potkáte hráče, kteří si o sobě myslí, že jsou nepochopení, že všichni kolem nich tomu nerozumí a oni jsou extratřída. To není med. Pokud jste v mančaftu, který nemá ambice na postup ani obavy ze sestupu a hraje klidný střed, tak tam narážíte,“ přibližuje maximalisticky nastavený kouč. A tak si zvyká ve druhé lize. Novinek je pro něho výrazně víc než jen večerní tréninky, kvůli nimž si musí odpustit uspávání dětí doma.

O své tři roky staré aféře mluví dál jako o bouři ve sklenici vody. „Možná se dotkla světa na internetu. Tím já nežiju. Ať mi někdo předhazuje, že jsem boomer, nebo jak se naší generaci říká, ale můj svět je reálný, ne ten na sociálních sítích,“ rozhorluje se.