Stloukal chce jít s hokejovým svazem k soudu. Hraje i o budoucnost v klubu

„Jsme relativně malý a chudý moravský klub, ale naším cílem mimo hokej je i řádné hospodaření. Nechci znít frajersky, ale kdybychom přišli od 1. prosince do dubna za každý měsíc o třicet tisíc korun, není to otázka života a smrti, to bychom byli špatní hospodáři,“ říká manažer Techniky Pavel Kubica.



S tím, že klub se do konce listopadu rozmyslí, zda si Stloukala ponechá na současné trenérské funkci a přijde o statut Sportovního centra mládeže (SCM) a z toho plynoucí svazové dotace, nebo přivede jiného člověka a o příspěvek nepřijde.

„Zůstávám,“ říká za sebe Stloukal, hlavní postava dění.

V červnu unikla nahrávka z kabiny, jak naštvaně tepe do svěřenců, použil v ní i výrazy jako „nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy“ nebo „kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch“.

V srpnu přišla z disciplinární komise hokejového svazu rázná reakce. Stloukala potrestala „za výroky se zjevně rasistickým podtextem dvouměsíčním zákazem činnosti s podmínečným odkladem do 31. 12. 2020“ a za maření činnosti, kdy Stloukal odmítl komisi své jednání vysvětlit, musel 49letý trenér zaplatit pokutu 10 tisíc korun.

Stloukalovo odvolání proti oběma verdiktům neprošlo, výkonný výbor svazu tresty potvrdil jako odůvodněné a v souladu s platnými řády.



„Stalo se tak bez mé přítomnosti a sdělení důvodu,“ tvrdí Stloukal. „Já jsem rozhodnut bojovat dále u civilního soudu. Už jsem pověřil svého advokáta Michala Zahutu, aby mě v této věci zastupoval.“

Co si o trestech pro Stloukala myslí Kubica? „Kdybych se k tomu vyjádřil v kontextu s dalšími událostmi, které se staly, viz Viktor Ujčík nebo výroky brankáře Dominika Hrachoviny, akorát bych klubu zadělal na problémy. Jasně, každý má právo se zastat, koho chce,“ říká Kubica. Ujčík se jako šéf disciplinární komise extraligy účastnil demonstrací proti vládním opatřením proti koronaviru, Hrachovina zase během reprezentační akce zpochybňoval koronavirus a uvedl, že jde o výmysl médií. Svaz je netrestal.

„Žalobu jsme dosud neobdrželi, žádné právní kroky proto v současné době nepřipravujeme,“ říká mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Stloukal stále může v Technice zůstat i při variantě, kdy klub o peníze ze svazu nepřijde. Musel by ale přejít k jiné kategorii hokejistů, na kterou smlouva o SCM není navázaná. Tomu nic nebrání.

Minimálně do konce listopadu zůstane u dorostu. Vše ale podle Kubici může rozhodnout sama vyšší moc, koronavirus.

„Kdybychom tu smlouvu se svazem chtěli i dál, kdo vám teď půjde trénovat profesionální hokej? Nikde se netrénuje, spousta zimních stadionů je rozpuštěných, svaz má nějakou lehkou vizi, jak sezonu dojet i v květnu, ale přistoupí na to provozovatelé stadionů? Rozjedou se vůbec ostatní soutěže?“ ptá se Kubica.

I na něm bude, jak situaci vyřeší. Právě on Stloukala do Brna přivedl, sliboval si zlepšení výkonů a výsledků.

„Po fyzické stránce přišlo obrovské zlepšení, Martinova myšlenka jde vidět v celém klubu. Druhá věc je herní stránka, osobně jsem myslel, že přínos bude lepší, ale to přičítám koronaviru. Sezona je totálně rozbitá, i na nás padla karanténa, 90 procent kluků se nakazilo. Do té doby jsme vypadali velmi dobře,“ říká Kubica.

Teď hokejisté musejí vyjíždět na tréninky do zahraničí, zatím i s trenérem Stloukalem.