Nadsázka, říká „trenér-bouřlivák“ Stloukal o nahrávce, kde tepe dorostence

Skoro každý v českém hokeji od pátečního večera ví, že k snídani si má hokejista Techniky Brno třikrát týdně naložit čtvrt kila tvarohu, že trenér týmu Martin Stloukal odmítá, aby za jeho svěřence časy tréninků řešily maminky hráčů, nebo že když jeho tým někdo dokáže porazit, musí u toho dostat pořádně přes ústa.



Záznam trenérského monologu si můžete poslechnout zde:

Stloukal takhle kázal dorostencům v Technice na začátku letní přípravy, kdy se – podle svých slov – zděsil, v jakém stavu mu někteří budoucí hokejisté na trénink přišli. Takže si je vzal pořádně na paškál. A vzhledem k tomu, že hráče sám vyzval, aby si jeho proslov buď nahrávali, nebo si dělali poznámky, protože se chystal mluvit o jídelníčku nebo přípravě na trénink, dostala se nahrávka ven.

„Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. Budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Stloukala v posilovně. Všechny uzdravím!“ zvyšuje Stloukal hlas v pasáži z nejmírnějších. Jinak je osmiminutová one man show protkána štiplavými narážkami na figury některých hráčů nebo výkony týmu proti soupeřům, na jejichž názvy si trenér ani nemůže vzpomenout a přesto s nimi Technika v minulé sezoně prohrála.

„Bylo tam hrozně moc nadsázky,“ vysvětluje kouč, který působil i v EBEL, kde vedl Znojmo a Klagenfurt, nebo na Slovensku na střídačce Skalice. Naposled měl podle svých slov „laso“ na podzim od Litvínova, než se tamní činovníci rozhodli povolat do akce Vladimíra Kýhose. „Když s klukama mluvíte , chcete jim nadávkovat, co je potřeba. Byly tam humorné věci, které u kluků vyvolávaly úsměvy, což jsem chtěl. To z té nahrávky není vidět, není to patrno,“ hájí svůj proslov jeho autor. „Mám desítky telefonátů, mailů a zpráv od lidí z branže nebo i z fotbalu, kteří se mnou souhlasí,“ říká.

Hokejový trenér Martin Stloukal (vpravo) a jeho kolega Karel Soudek.

Podporu má i v Technice Brno, jejíž dorost trénuje. Přesto zřejmě ne bezvýhradnou, protože na pondělí se tam chystá interní porada, kde se bude nahrávka na úrovni vedení – trenér probírat. Zřejmě přijde nejvíc na přetřes pasáž o tom, že se hráči nemají stravovat ve fast foodech.



„Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch. Nebo pizzu, tak to ani náhodou, hošánci,“ hromuje ostřílený kouč, působící v hokeji i jako agent. V minulosti byl mimo jiné spolupracovníkem Patrika Eliáše.

„Přece si nikdo nemůže myslet, že jsem rasista. Tohle je hodně velká nadsázka. Jako v Cimrmanech, kde běhá cikán s kudlou v zádech v lokále,“ brání se Stloukal.

Za svým proslovem si stojí. Mezi jeho nejlepšími výsledky v trenérské práci se totiž vyjímá i juniorský extraligový titul se Znojmem. „Takže jsem použil jen to, co už v minulosti fungovalo,“ hlásí 49letý hokejový bouřlivák sebejistě.

Za čtyři týdny, co nahrávka existuje, a slyšeli ji i rodiče hráčů, prý zaznamenal jenom kladné reakce. Na tréninku má maximální docházku a otec jednoho z hráčů mu prý poděkoval, že na své svěřence nejde oklikou, ale přímo.

Tak to zatím bere generální manažer brněnského klubu Pavel Kubica. „Kdo Martina zná, ví, jaký je impulzivní trenér. Patří do skupiny trenérů napříč Českou republikou, kteří jsou zkrátka takoví. Některá slova určitě nebyla zvolena adekvátně a nepatří tam, to si můžeme přiznat. Některá slova byla zase řečena správně, ale špatnou formou,“ vysvětlil deníku Sport.

Také Stloukal tvrdí, že některá slova mohla být špatně pochopena, pokud se je někdo snaží vyložit bez znalosti kontextu.

„Pánové, nebudu se bavit s vašima matkama! Ani s jednou! Hokej hrajete vy! Žádná matka mi nic nebude volat a nebude se mnou komunikovat, nezajímá mě to,“ rozčiluje se Stloukal.

Tyto věty vysvětluje snahou přenést zodpovědnost za trénování a práci v přípravě na hráče. „Zdůrazňuji, a chtěl bych, aby to bylo skutečně zdůrazněno, že nebýt maminek mladých hráčů, tak by český hokej zanikl,“ doplňuje verzi z dorostenecké kabiny Stloukal.

Z toho, že si jeho slovní explozi může poslechnout celá republika, s hlavu nedělá. Naopak věří, že kauza, jejíž středem teď Technika Brno díky němu je, poslouží mladým hokejistům jako vodítko, co příště nedělat.

„Kluky jsem vyzval, aby si nahrávku pořídili. Ale pokud si do budoucna odnesou to, že ne všechno z šatny patří na internet, instagram nebo facebook, tak to bude dobře,“ míní.