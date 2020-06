Trenér běsní v kabině a hokej řeší: Je to chyba? Co bude se Stloukalem dál?

„Příslušné orgány se případem zabývají, rozhodnutí vynesou později a potom se k tomu vyjádříme,“ reaguje stručně na dotaz iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Už dnes o osudu 49letého trenéra bude jednat i vedení Techniky Brno, kde chystá dorostence na premiérovou sezonu v extralize.

A to způsobilo nebývalý povyk.

Stloukalův monolog v kabině zachytila osmiminutová nahrávka, která se šíří po internetu. Když z ní zachytíte útržky, dá se pochopit několik zarážejících postřehů:

Před kolektivem zesměšňuje mladé hokejisty.

Odmítá telefonovat se starostlivými rodiči, kteří ovšem hokeji ročně obětují desetitisíce korun a stovky hodin volného času.

Dospívajícím junákům svérázně vytváří jídelníček, z něhož vyškrtal polévky, vepřové maso nebo brambory. „A nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy a kebaby u těch cikánů smradlavejch,“ přisadil. Vulgarismy nešetří.

Ukázku svérázného trenérského monologu si můžete poslechnout zde:

Byla to nadsázka

Stloukal nelituje, že nahrávka unikla z dorostenecké šatny a koluje po sportovních webech. Ostatně sám hokejisty nabádal, ať si vše nahrají. „Nebylo to myšlené jako urážky, je tam hrozně moc nadsázky,“ říká Stloukal pro iDNES.cz a zároveň požádá: „Mohli byste zdůraznit, že bez hokejových matek by se český hokej zastavil? ZA - STA - VIL! To jsem v proslovu použil jako obžalobu otců.“

Jeho výstup rozproudil vyschlý tok nových hokejových informací, kterých je po koronaviru nedostatek. Stloukal pobavil. Pobouřil. A sklízí chválu, že hochům s čerstvě nafasovanou občankou nekompromisně vštěpuje řád.

„Rozumím, že chce ukázat, co obnáší profesionalismus, ale tohle rozhodně není ta cesta,“ upozorňuje na Twitteru liberecký obránce Ronald Knot. Na sociálních sítích patří mezi nejaktivnější hokejisty v extralize a o Stloukalovi hovoří jako o rádoby kondičním trenérovi, doktorovi a nutričním specialistovi. „Těchhle idiotů, kteří si potřebují něco dokazovat na mladých klucích, jsem potkal dost. Kluků, kteří kvůli nim skončili s hokejem, ještě víc.“

Hokejový trenér Martin Stloukal.

Stloukalova etuda nejspíš odhaluje hlubší hokejový problém v tuzemsku. I díky náborům se za poslední sezonu rozrostla členská základna o 3 700 dětí, což je téměř o polovinu větší číslo než před pěti lety, jenže s výchovou to mnohdy drhne.

„Jako trenér jsem byl hodně přísný a tvrdý. I v Kanadě je spousta takových trenérů a často používají také f-words (hanlivý výraz začínající v angličtině na f),“ srovnával kouč Luděk Bukač mladší. „Přísnost, důslednost a respekt je základ a pak může občas nějaké sprosté slovo uletět. U nás tyto základní principy oboustranně chybí,“ zdůraznil na Facebooku syn uznávaného trenéra, který v tuzemsku toužil po reformě hokejové výchovy.

Hokejový trenér Martin Stloukal (vpravo) a jeho kolega Karel Soudek.

Na celou kauzu nelze hledět jen černobíle. Stloukalova ráznost v minulosti pomohla extraligovým juniorům ze Znojma k titulu. On povýšil k áčku v mezinárodní soutěži EBEL, kde později vedl i Klagenfurt. Teď si Stloukal pochvaluje, že se po proslovu přístup dorostenců zlepšil.

Jeho přísnější režim vesměs oceňují i rodiče, což pro iDNES.cz potvrzuje i otec nejmenovaného mládežníka z Techniky. „Je ale pravda, že jsem zastánce staré školy,“ podotýká.

Hon a kampaň

I to je další rozdíl. Společnost daleko citlivěji rozebírá nejrůznější vyjádření. V dnešní době sociálních sítí je i daleko snadnější někoho zesměšnit nebo poškodit. Pamatujete si na šest let starý výstup běsnícího trenéra Jägera, jehož tajně natočili klášterečtí junioři? V klubu po skandálu skončil.

U Stloukala podobná situace nejspíš nenastane. „Přijde mi to jako hon na čarodějnice,“ nechápe generální manažer Techniky Pavel Kubica. „Je to cílená kampaň proti klubu.“

Kubicovu domněnku nevyvrací, že audiosoubor natočený v závěru května přistál do emailových schránek vybraným sportovním novinářům nečekaně až koncem minulého týdne. I proto bude třeba vyjasnit víc věcí, o atmosféře v českém hokeji to už ale vypovědělo dost.