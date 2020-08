Křídla severu letí do univerzitní ligy. Ústecká škola představila hokejový tým

Publikum by mohlo být bouřlivější, tuší kapitán Na vlastní oči Patrik Balcar viděl, jaké nadšení vzbuzuje v zámoří univerzitní hokej. Teď bude tuhle vášeň i on coby kapitán vysokoškolského týmu HC North Wings probouzet v Ústí.

„Když jsme v roce 2013 vyhráli s Kladnem týdenní turnaj v Chicagu, šli jsme na univerzitní finále. Atmosféra byla neskutečná, plná hala,“ má ještě teď husí kůži. Rád by, aby se i nováček Univerzitní ligy ledního hokeje dočkal velké podpory. „Myslím, že budeme mít strašně mladých fanoušků. Mohla by být i jiná atmosféra, než znám třeba z 2. ligy v Děčíně. Bouřlivější, protože, co si budeme povídat, mladí lidi bouřlivější jsou. I to stýkání se s fandy může být jiné, jsou z univerzity a většinu známe. V tomhle to bude skvělé,“ těší se 23letý obránce, odchovanec Slovanu Ústí. Cestu na ústecký stadion si studenti i ostatní příznivci budou muset teprve najít. „Když jsem viděl Bitvu o Prahu, byla atmosféra úžasná a hala nabitá,“ vybavuje si. Ústecký tým spadá pod Univerzitu J. E. Purkyně. V North Wings nemají zástupce dvě z osmi fakult, umění a designu a filozofická. Dvanáct hráčů dodala pedagogická, osm sociálně ekonomická, po pěti přírodovědecká a strojního inženýrství a po jednom životního prostředí a zdravotnických studií. „Zatím se nehecujeme, ale časem určitě zdravá rivalita mezi fakultami v rámci týmu bude,“ usmívá se budoucí strojní inženýr. Studuje obor řízení výroby. Plno vzdělaných hokejistů, nebudou trenérům mluvit do práce? „V týmu jsou inteligentní lidi a kamarádská nálada. Není problém si s trenéry sednout a říct si svůj názor. Už na to máme věk. Ale takhle to funguje i v Děčíně,“ míní kapitán. Kouč Lukáš Místecký se zubí: „Doufám, že do toho kecat budou. V rozumné formě. Pokud chtějí něco zlepšit, jsem otevřený diskusi.“