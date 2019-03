Začali jsme hrát moc profesorsky, uznal budějovický Novák po prohře

Co se ve středu stalo s vaším týmem za stavu 2:0 pro vás?

Začali jsme hrát moc profesorsky, polevili jsme. Do té doby toho Vsetín moc neukázal, ale pak jsme dostali první gól a to je asi nakoplo.

Kde se zápas lámal?

Možná tehdy, když jsme dostali gól na 2:3. Jenže místo abychom vyrovnali na 3:3 a že jsme na to těch šancí měli dost, tak akorát dostaneme čtvrtý gól. Potom nám celkem pomohl time out ve druhé třetině, od té doby jsme už zase začali hrát lépe a lépe. Jenže tentokrát jsme už šance nedokázali proměnit.

Vsetín hrál jinak než v předchozích zápasech, které prohrál?

Spíš jsme jim šance nachystali my sami. I třeba jejich čtvrtý gól, který dal Luboš Rob v oslabení, padl po tom, co jsme si špatně nahráli. Občas se to stane, ale teď nás za to potrestali.

Nemysleli jste si přeci jen, když jste vedli o dva góly, že už je rozhodnuto?

To by byla velká hloupost. Možná jsme si mysleli, že se porazí sami. Jenže teď kvůli tomu musíme my jet do Vsetína, i když jsme měli spousty šancí se zápasem ještě něco udělat a otočit ho.

Vsetín teď bude hrát doma a asi bude ve větší pohodě než vy.

Pořád vedeme 3:1. Zase teď nesmíme hrát moc ustrašeně, musíme si pořád věřit. Je pravda, že Vsetín teď může mít jakousi výhodu do startu utkání, a my se na to musíme dobře připravit. Věřím, že to ve Vsetíně zvládneme.

Chtělo by to navázat na hru v prvních dvou utkáních ve Vsetíně, že?

Budeme chtít zase dát první gól my, i když nám to teď doma moc nevyšlo. Je to však základ.