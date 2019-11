V Havlíčkově Brodě je úžasná parta, lebedí si brankář Holík

„Vyhrává se, což musím rychle zaklepat, takže super. Jsem moc rád, že tady můžu být,“ hlásila dvacetiletá brankářská jednička letošního brodského A-týmu.

Oproti loňské sezoně, kdy jste byl v Pelhřimově, je to nepopsatelný rozdíl?

Samozřejmě. Tady je úžasná parta. A taky tréninky, na kterých se neustále pracuje. Sice je to pořád jen začátek sezony, ale já si všechno moc užívám. A myslím, že se to odráží i na ledě.

Je pravda, že dostáváte hodně prostoru a trenéři vás vesměs chválí. To musí být balzám pro vaši psychiku...

Jasně, díky tomu času si víc věřím, jsem sebevědomější. Trenéři na mě sází a já se snažím v každém zápase ukázat, že to není chyba. Že jsem skutečně tou správnou volbou.

V zatím posledním utkání s Hodonínem jste urvali další výhru, ovšem ta se nerodila vůbec jednoduše. Vlastně jste ji urvali až v poslední třetině...

Hodonín hrál nepříjemný hokej. Nešlo na mě moc střel, takže jsem se musel pořád udržovat v nějaké provozní teplotě. Ale nakonec jsme zápas zvládli týmově.

V úvodu druhé části vám ale asi nebylo nejlépe, když jste inkasoval dva slepené góly během jedné minuty a soupeř odskočil na 1:3. Co vám běželo hlavou?

Trenér si hned po těch dvou gólech vzal oddechový čas a řekl nám, ať začneme pěkně od základu, jednoduše. A myslím, že tam se to zlomilo. Pak jsme zápas postupně otočili a dotáhli ho do vítězného konce.

Brankář Martin Holík .

Do statistik jste tentokrát přispěl nejen svými zásahy, ale také jednou asistencí u gólu Tomáše Semráda...

Hráli jsme přesilovku, soupeř vyhodil puk a šel střídat. Tomáš si klepl o puk, já využil toho, že je v rychlosti, poslal mu ho a on dal gól. Byla to jednoduchá asistence, ale jsem za ni moc rád.

Mluvil jste o tom, že se v kabině sešla super parta, přitom kromě vás mladých hráčů je tam i spousta o dost starších borců. Opravdu tam není žádný problém?

Popravdě řečeno ten rozdíl vůbec nevnímám. Jasně, někdy si s mladýma klukama zasrandujeme na účet těch starších, záměrně neříkám starých (směje se), ale jinak mám pocit, že jim je zase znovu dvacet. Kolikrát dělají horší srandičky než my. Na druhou stranu ovšem umí podržet tým ve správnou dobu.