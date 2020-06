Chceme bavit sebe i lidi, kteří na nás budou chodit, říká Hanzal o novém klubu

„Přišel s tím Franta Mrázek a oslovil mě s bráchou, jestli by nás to zajímalo. Nám se to líbilo. Myslím si, že Budějovice jsou dostatečně velké město na to, aby se tu hrála extraliga, druhá liga i kraj. Začali jsme celou věc řešit,“ vysvětluje.

Martin Hanzal spolu s o dva roky starším bratrem Jiřím a bývalým budějovickým útočníkem Františkem Mrázkem skládají tým nově vzniklého klubu. „Tvoříme partu kamarádů, kteří hokej hráli nebo stále hrají, ale nechtěli na zápasy jezdit daleko. Takhle si můžou zahrát doma a pobavit se s přáteli. Navíc jsme s některými spolu v týmu nikdy nehráli,“ pokračuje.



Celým názvem MH Hockey Academy České Budějovice ozdobí jihočeskou krajskou ligu. „Nemáme žádné ambice. Už slýchám hlasy, že budeme mít kádr na první ligu. Ale o tom to není. Chceme bavit sebe i lidi, kteří na nás budou chodit,“ uvádí Martin Hanzal.

Budějovičtí hokejisté budou hrát své domácí zápasy v Hokejovém centru Pouzar. Znají už také jména trenérů. „Domluvili jsme se, že nás povedou Milan Stárek a Norbert Král,“ doplňuje.

Spekuluje se o jménech zajímavých hokejistů, kteří by mohli v Hanzalově týmu hrát. Sám útočník je ale zatím prozrazovat nechce. „Minulou sobotu jsme odehráli fotbalový zápas v Plané, kde nastoupila část našeho týmu. Ale není snadné se s někým domluvit v červnu, že za vás bude v září hrát. Nechceme nikoho napínat, nebudou to žádné superhvězdy, ale normální hráči,“ tvrdí s tím, že v srpnu odhalí kompletní složení kádru.

Martin Hanzal by mohl být největší hvězdou vlastního týmu. Jestli ale bude hrát, to zatím neví. „Koronavirus prodloužil sezonu NHL. Od 1. července jsem měl být volný hráč, což se nyní posunulo. Uvidíme, co se bude dít, až mi skončí kontrakt. U mě vždy záleží na zdraví,“ nepředbíhá.

Bývalý reprezentant se ale stále udržuje v kondici. „Chodím do posilovny, snažím se posílit hlavně záda. A jednou nebo dvakrát týdně jdu na led jen pro zábavu a žízeň. To mi vyhovuje. Zatím nevím, jestli budu hrát, nebo ne,“ popisuje.

Nový klub ponese zkrácený název HC Samson podle svého generálního partnera. „Pivo a hokej patří k sobě. Poslední dobou se pověst pivovaru zvedla a řadě lidí jeho pivo chutná. Oslovili jsme Samson už v zimě a oboustranně se nám spolupráce líbila. Po skončení pandemie jsme to dotáhli do konce,“ říká mladší z bratří Hanzalů.

Provozování hokejového klubu na amatérské úrovni není levná záležitost, proto se podpora budějovického pivovaru hodí. „Počítali jsme pronájmy ledů, rozhodčí, základní vybavení pro hráče a další věci. Dostali jsme se na půl milionu na sezonu. Je to dost peněz na to, že jde o amatérskou soutěž,“ přiznává.

Krajská liga tak má pro příští sezonu hlavní lákadlo. „Věřím, že jako atrakce budeme i prohrávat,“ směje se Hanzal.

„Nebude to tak, že když budeme mít na soupisce pár jmen, která dřív hrála hokej na vyšší úrovni, že se z nás ostatní posadí na zadek. Věřím, že se úroveň soutěže zvedla. Nemyslím si, že budeme všechny válcovat a postoupíme do druhé ligy. Ale když budou lidé chodit, budeme rádi,“ pokračuje.

Nováček krajské ligy uvažuje také o zapracování mladých hráčů, kteří by oživili jinak zkušené mužstvo. „Nebráníme se tomu. Už jsme se o spolupráci bavili i s David Servisem. Je to dobrá příležitost pro obě strany,“ myslí si Martin Hanzal, který bude zároveň hlídat i hokejový vývoj svého syna jako asistent trenéra Richarda Heřmánka u základny B v budějovickém Motoru.