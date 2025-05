„Těšil jsem se. Když jsem ráno přišel na zimák, připomnělo mi to všechno. Cítím se tady dobře,“ říká čerstvá posila Beranů.

Ve Zlíně jste se sblížil s Hufem. V čem je váš vztah speciální?

Když potřebuje poradit, zeptá se mě na názor. Třeba když mu volaly kluby z extraligy.

Radíte mu i v chytání?

To bylo na začátku ve Zlíně, často se stresoval. Prohry si až moc bral. Snažil jsem se ho dostat zpátky do pohody, do klidu.

Neříkáte si, proč při jeho vysoké kvalitě ještě nehraje v extralize?

Měl nějaké nabídky. Extraligu určitě chytat bude. Má čas. Raději bude jednička ve Zlíně než dvojka v extralize. Tady chce něco vybudovat. Lidi ho tu mají rádi. Ve Zlíně má velké jméno, parádní kariéru.

Jak berete fakt, že mu přicházíte hlavně krýt záda?

Jasně. Takhle jsme se o tom bavili. Aby Hufíno měl pohodu, aby chytal co nejlépe, abych mu pomohl.

Už nemáte ambice být jedničkou?

Všechno se uvidí v sezoně. Pořád mám svoje ambice. Vždycky mám ty nejvyšší cíle. Přišel jsem do Zlína s tím, abychom postoupili do extraligy. Když to bude v roli dvojky, budu klukům radit. Pokud budu chytat, vím, co mám dělat. Musí si všechno sednout.

Současný systém baráže ale dělá z extraligy prakticky uzavřenou soutěž.

Nikdy jsem ji nehrál, ale co jsem slyšel, je náročná. Říkají to všichni z první ligy, že je nemožné postoupit. Ale i extraligoví hráči říkají, že je to šílené na hlavu. Má to dvě strany a nebyl jsem ani na jedné.

Co vy a první liga?

Chytal jsem ji jednu sezonu v Třebíči. Když jsem pak hrál v Kometě, občas jsem si požádal o nějaké zápasy v Třebíči, když jsem cítil, že potřebuji změnu.

Víte, co vás v první lize čeká?

Nesrovnával bych to s tím, co bylo. Musím se rozkoukat. Byl jsem se podívat na jeden zápas Zlína v Porubě, ten mu nevyšel, ale nijak bych ho nehodnotil. Týmy ze špičky jsou vyrovnané. Asi to bude zase boj mezi Zlínem, Vsetínem, Jihlavou.

Poslední dvě sezony jste strávil ve francouzském Marseille, což je spíše fotbalové město. Jaké byly?

Na fotbal jsme se chodili dívat, ale hokej jsme ve městě vybudovali slušně. Zimák býval plný, chodilo pět a půl tisíce lidí. V lize jsme měli největší stadion. Fandění bylo zvláštní. První sezona byla super. Nebyli jsme pod žádným tlakem. Lidi nevěděli, co čekat. Chytil jsem nahození od červené čáry a tleskali. Měl jsem úplný klid. Prohráli jsme a nic. Udělali jsme dobrý výsledek, v play off jsme vypadli v sedmém zápase čtvrtfinále a po prodloužení. Nikdo to nečekal. Před druhou sezonou říkali, že musím uhrát minimálně čtvrté místo. V Marseille jinak pořád svítilo slunce, bylo teplo, krásné moře. Pamatuji si, že se v něm děti koupaly v prosinci.

Nechtěl jste pokračovat?

Ne. Byl jsem tam sám bez rodiny. Občas dojeli. Nemám moc rád cizí prostředí. Nerozuměl jsem lidem. Je hezké si zajít po tréninku na pláž, opalovat se, kousek je Monako, Saint Tropez. Ale nakonec vás to omrzí. Bavil jsem se o tom s kluky ze zahraničí. První dva týdny byl každý nadšený, ale pak odtrénujete a sedíte doma a koukáte do zdi. Děti a žena mi strašně chyběly, celkově rodina. Když jsem byl ve druhé sezoně zraněný, mohl jsem létat domů, kde jsem strávil celé Vánoce.

Jaká je úroveň francouzské Ligue Magnus?

Baví se tam hokejem a také podle toho vypadá. Je útočný, hodně šancí, nehraje se moc systémově. Chodí tam šikovní cizinci. Každé mužstvo mělo hráče, na kterého jsem si museli dávat pozor. Pro gólmana je to strašně těžká soutěž.

A život v Marseille, které patří mezi nejvíce nebezpečná města Evropy?

Loni tam byli se mnou dva Češi, a než jsme tam šli, vyhledali jsme si to na Googlu. Kluci bydleli kousek od zimáku, já mám rád větší klid, takže jsem bydlel na straně od pláže ve čtvrti, kdy byl klid a čisto. Nic nebezpečného jsem tam nezažil, a to jsem chodil i na fotbal.

V Marseille vás střídá Libor Kašík. Věděl jste o tom?

Asi se podíval na můj Instragram a fotky z Marseille. Když tam jdete bez dětí jen s přítelkyní nebo manželkou, užijete si to. Jste u moře, netrénuje se tam tolik, zápasů je méně, před sezonou jsme měli trénink a už ve dvanáct leželi na pláži.