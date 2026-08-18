Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Ondřej Bičiště
  7:51
Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Boleslavský útočník Sebastian Malát. | foto: BK Mladá Boleslav

Útočník hokejové Plzně Sebastián Malát.
Budějovický brankář Jan Strmeň (2) hlídá plzeňského útočníka Sebastiána Maláta,...
Martin Osmík z Karlových Varů a Sebastian Malát z Plzně.
Momentka z utkání Litvínov - Plzeň. Zleva Filip Suchý z Plzně, Šimon Stránský z...
7 fotografií
Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál jen 16 zápasů. „Když se podívám na ty dvě sezony, tak opravdu nebyly ideální. Ale pořád věřím v restart,“ nechce zabalit kariéru teprve čtyřiadvacetiletý forvard.

Věří mu i prvoligové Litoměřice, které mu nabídly roční smlouvu. „Cítil jsem zájem z vedení klubu, rád bych to splatil tím, že budu platným pro tým. Ať už góly, asistencemi či bojovností a celoplošným hokejem,“ přeje si posila Stadionu.

Hlavně se chce zase někde na čas usadit, v posledních dvou letech Malát nikde dlouho nevydržel. Všude spíš paběrkoval a skoro nebodoval, tohle jsou jeho čísla od začátku sezony 2024/25 do konce 2025/26: Mladá Boleslav – 17 zápasů, 0 gólů, České Budějovice – 13 zápasů, 0 gólů, Kolín – 14 zápasů, 1 gól, Karlovy Vary – 14 zápasů, 0 gólů, Sokolov – 13 zápasů, 0 gólů.

Sparťané nemají Litoměřice za trest, ujišťuje trenér. A extraliga? Nesmysl

„Bylo to těžké. Loni jsem toho kvůli zranění moc nenahrál, ten rok předtím mi taky moc nevyšel. A měl jsem i jinou roli, nebyl jsem tam od střílení gólů. Ale tady snad zlepším i svoje statistiky,“ chce být produktivní útočník, jenž v extralize prošel Plzní, Mladou Boleslaví, Českými Budějovicemi a Karlovými Vary.

Během angažmá na západě Čech utrpěl vážnější zranění, které ho vyřadilo ze hry téměř na celý minulý ročník. „Dostal jsem náraz do krku, léčení trvalo delší dobu, zotavil jsem se až konci února. A pak už jsem se do toho nedostal.“

Momentka z utkání Litvínov - Plzeň. Zleva Filip Suchý z Plzně, Šimon Stránský z Litvínova a Sebastián Malát z Plzně

V nejvyšší soutěži Malát zatím odehrál 210 zápasů s bilancí 17 gólů + 25 asistencí, nikde neměl roli střelce.

„Táhne se to se mnou už od sedmnácti, kdy jsem začínal v Plzni. Šíleně dlouho jsem tam čekal na první gól, poprvé jsem se trefil snad až ve čtyřicátém zápase. Přitom šancí jsem měl hodně, klidně jsem mohl dát sedm osm gólů a možná by to vypadalo taky malinko jinak,“ ohlíží se na začátek své extraligové dráhy.

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Od té doby je ve škatulce útočníka, který je spíše na černou práci, ale v Litoměřicích by z ní rád vystoupil. Těžit by mohl z vyššího času na ledě.

„O tom jsme se také bavili, že bych měl mít větší vytížení a herní praxi. Je to pro mě nová výzva, tak uvidíme, jaká bude ta příští sezona. Snad co nejlepší,“ doufá Malát.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kolín vs. Pardubice BHokej - - 18. 8. 2026:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
18. 8. 16:30
  • 2.07
  • 4.32
  • 2.77
Třinec vs. ZvolenHokej - - 18. 8. 2026:Třinec vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 1.26
  • 6.22
  • 7.98
Karlovy Vary vs. SokolovHokej - - 18. 8. 2026:Karlovy Vary vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 1.20
  • 7.07
  • 9.39
Slavia vs. TáborHokej - - 18. 8. 2026:Slavia vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:30
  • 1.66
  • 4.43
  • 4.03
Přerov vs. VsetínHokej - - 18. 8. 2026:Přerov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:30
  • 2.41
  • 4.38
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Láska z překladače. Americký hokejista a Češka: Evropa je bezpečnější než USA

Premium
Chomutovský hokejista Cole Coskey z USA a jeho česká rodina.

Ztraceno v překladu? Naopak, nalezeno! Když hokejista Cole Coskey začínal randit s Terezou Šarlingerovou, společníka jim dělal Google Translator. A našli lásku. Teď už jsou rodina – i díky tomu...

Omlouvám se vám, ale končím. Kanadský hokejista překvapil, klub zůstal v šoku

Noah Philp z Edmontonu se snaží uvolnit se od obránce Detroitu Alberta...

Kdo ho zná, možná něco podobného očekávat mohl. Ale ostatní pořádně zaskočil. Kanadský hokejista Noah Philp, jenž ještě v uplynulé sezoně oblékl dres Edmontonu nebo Caroliny, se ve 27 letech rozhodl...

Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Rozhodčí Lukáš Květoň ukazuje čtyři. To je právě i počet nových pravidel, která přináší nová hokejová sezona 2026/27.

Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek...

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Rozhodčí Lukáš Květoň ukazuje čtyři. To je právě i počet nových pravidel, která přináší nová hokejová sezona 2026/27.

Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek...

17. srpna 2026  14:25

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

vydáno 17. srpna 2026

Hradečtí vítězí, ale přišli o Dána. Kocha čeká delší léčba, cílí na start extraligy

Dánský obránce Anders Koch padá před Marcusem Petterssonem ze Švédska.

Jde o nepříjemnost, která by ale snad nemusela zasáhnout až do hokejové extraligy. Každopádně minimálně poslední týdny přípravy v jeho případě určitě ovlivní. Anders Koch, nedávná posila hradeckého...

17. srpna 2026  8:29

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Příprava jako břitva, v Jihlavě panovala top atmosféra. Provázely ji ale také incidenty

Fanoušci Komety na přípravném utkání v Jihlavě.

Podobnou kulisu, která ve čtvrtek vládla v Horácké aréně, mnohdy nemá ani soutěžní utkání, natož zápasový test. Jihlavští hokejisté hostili v rámci přípravy na Maxa ligu extraligovou brněnskou Kometu...

15. srpna 2026  12:26

Mora Express jede popáté, v říjnu dorazí opět na Spartu: Jiná destinace není v plánu

Fanoušci Olomouce během utkání se Spartou.

Oblíbený projekt hokejistů Olomouce Mora Express se letos v říjnu dočká už svého pátého pokračování. Společný vlakový výjezd hráčů a fanoušků na venkovní extraligové utkání s pražskou Spartou v...

15. srpna 2026  9:51

Nervozita v Detroitu. Kde je manažer? Kde je kapitán? ptají se fanoušci. A stále čekají

Skleslí hokejisté Detroitu po dalším neúspěšném tažení do play off.

Do startu tréninkových kempů zbývá zhruba měsíc. Týmy v NHL už vyhlížejí novou sezonu a před jejím začátkem dolaďují detaily, v srpnu zpravidla vládne klid, vybírají se dovolené. A pak je tu Detroit....

14. srpna 2026  16:36

Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka, uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu.

14. srpna 2026  12:56

Sparťané nemají Litoměřice za trest, ujišťuje trenér. A extraliga? Nesmysl

Trenéři Tobiáš Slavíček (vlevo) a Daniel Tvrzník při děkovačce hokejistů...

Třikrát v řadě se hokejové Litoměřice probily do semifinále první ligy a o špičku chtějí hrát znovu, ale extraligové ambice nebudou mít ani v příští sezoně. „Je to nesmysl. Jsme pětadvacetitisícové...

14. srpna 2026  11:25

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Válka není překážka, peníze vyřeší každý problém. Rusko stále láká Čechy i Slováky

Slovenský hokejista Adam Ružička na olympijských hrách.

Kvůli sporu o nevyplacenou mzdu slovenský hokejista Adam Ružička opustil uprostřed sezony kabinu Spartaku Moskva a za klub z Kontinentální ligy odmítal dál hrát. Rebelie se mu nevyplatila, vedení...

14. srpna 2026  10:30

Prosadit se v Dynamu? Pro Urbana bez šance. Ukázat se chce v Litvínově

Litvínovský útočník Tomáš Urban se vydává pro puk před pardubickým brankářem...

Dělal, co mohl, ale do nabité sestavy pardubického Dynama se hokejový útočník Tomáš Urban stejně nepropracoval. „Je to hodně těžké, až nereálné se tam probojovat. I když jsem měl minulý rok výbornou...

14. srpna 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.