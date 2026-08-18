Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Věří mu i prvoligové Litoměřice, které mu nabídly roční smlouvu. „Cítil jsem zájem z vedení klubu, rád bych to splatil tím, že budu platným pro tým. Ať už góly, asistencemi či bojovností a celoplošným hokejem,“ přeje si posila Stadionu.
Hlavně se chce zase někde na čas usadit, v posledních dvou letech Malát nikde dlouho nevydržel. Všude spíš paběrkoval a skoro nebodoval, tohle jsou jeho čísla od začátku sezony 2024/25 do konce 2025/26: Mladá Boleslav – 17 zápasů, 0 gólů, České Budějovice – 13 zápasů, 0 gólů, Kolín – 14 zápasů, 1 gól, Karlovy Vary – 14 zápasů, 0 gólů, Sokolov – 13 zápasů, 0 gólů.
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„Bylo to těžké. Loni jsem toho kvůli zranění moc nenahrál, ten rok předtím mi taky moc nevyšel. A měl jsem i jinou roli, nebyl jsem tam od střílení gólů. Ale tady snad zlepším i svoje statistiky,“ chce být produktivní útočník, jenž v extralize prošel Plzní, Mladou Boleslaví, Českými Budějovicemi a Karlovými Vary.
Během angažmá na západě Čech utrpěl vážnější zranění, které ho vyřadilo ze hry téměř na celý minulý ročník. „Dostal jsem náraz do krku, léčení trvalo delší dobu, zotavil jsem se až konci února. A pak už jsem se do toho nedostal.“
V nejvyšší soutěži Malát zatím odehrál 210 zápasů s bilancí 17 gólů + 25 asistencí, nikde neměl roli střelce.
„Táhne se to se mnou už od sedmnácti, kdy jsem začínal v Plzni. Šíleně dlouho jsem tam čekal na první gól, poprvé jsem se trefil snad až ve čtyřicátém zápase. Přitom šancí jsem měl hodně, klidně jsem mohl dát sedm osm gólů a možná by to vypadalo taky malinko jinak,“ ohlíží se na začátek své extraligové dráhy.
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Od té doby je ve škatulce útočníka, který je spíše na černou práci, ale v Litoměřicích by z ní rád vystoupil. Těžit by mohl z vyššího času na ledě.
„O tom jsme se také bavili, že bych měl mít větší vytížení a herní praxi. Je to pro mě nová výzva, tak uvidíme, jaká bude ta příští sezona. Snad co nejlepší,“ doufá Malát.