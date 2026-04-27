Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Dukla ztratila pátý zápas série na Hlinkově zimním stadionu 0:5 a celou baráž 1:4, Pavlíček se ovšem nemračil.
Když jeho hráči odcházeli do kabiny po vřelé děkovačce s kotlem, s každým si ťukl rukou, s kapitánem Tomášem Čachotským setrval v družném hovoru. „Tak příště!“ ozvalo se od nich.
Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit
A ikona armádního klubu pak líčila: „Pan majitel je naprosto skvělý, pozitivní!“
Šedesátník Pavlíček, který se věnuje hernímu průmyslu, investicím a médiím a hodnota jeho majetku je 10,7 miliardy korun, svoji optimistickou náturu potvrdil. „Splnili jsme, co šlo. Příští rok to zkusíme znova!“
Stesky na nespravedlivou baráž, kdy se prvoligový král vysiluje v play off a extraligový otloukánek síly naopak sbírá v nekonečné pauze, od něj nepršely.
„Postup je teď hodně těžký, ale dokud se situace nezmění, musíme to dokázat v systému, jaký je,“ neskuhral rodák z Pardubic nad modelem, po jehož znovuzavedení ještě výš nikdo neprošel.
Přisypat další miliony do rozpočtu? Sehnat dvě extraligové pětky, jak je podle trenéra Viktora Ujčíka potřeba? Pavlíček tvrdil: „Nabrali jsme zase spoustu zkušeností, tým máme pořád mladý. Musíme ho jen doplnit. Kdyby Litvajz neměl bratry Kašovy, mohli jsme to urvat.“
Ondřej a David Kašovi roztáčeli kolotoč, z kterého se Dukle motala hlava. Stali se nejproduktivnějšími muži baráže, nepolapitelnými.
„Ale já jsem na náš tým hrdý,“ pravil Pavlíček, zanícený sportovec a účastník pražské hokejové ligy. „Dvakrát za sebou jsme vyhráli první ligu a dostali se do baráže, po čtyřech letech jsme v ní zase vyhráli zápas. A mohli jsme vyhrát i ten první. Akorát v něm se projevilo to, na co si všichni stěžují – v prodloužení už kluci nemohli.“
Objevily se návrhy na zkrácení play off Maxa ligy, aby se její šampion mohl důstojně připravit na vrchol sezony. „Jestli se model zkrátí nebo ne, není jen na mě. Slyšel jsem rozhovor, že už takové návrhy padly, ale týmy argumentovaly, že play off znamená hodně velkou část jejich příjmů. Holt příště musíme vyhrát finále první ligy 4:0 na zápasy, pak týden navíc bude,“ pousmál se spolumajitel herní společnosti Bohemia Interactive.
Výši letošního rozpočtu si nechal pro sebe. Už dříve prosákly informace o postupové prémii čtyř milionů korun pro mužstvo, pokud se přes Litvínov vyšvihne mezi elitu. Ačkoli útok na extraligu nevyšel, majitel Dukly nevypadal sklesle, zdrceně nebo dokonce zahořkle.
Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava
„Tohle je přece krásné,“ ukázal na vlajkonoše oslavující své hrdiny navzdory smutnému konci. „Naši fanoušci jsou skvělí. Upřímně řečeno – návštěvnost, jakou máme na Dukle, nám můžou jinde závidět. Minimálně šest klubů extraligy ji má nižší než my.“
Jihlavské průměry jsou luxusní: v základní části 4 616 diváků, v play off 5 450, v baráži 5 750, což už je plná kapacita Horácké arény.
Nový stadion, movitého majitele i sportovní úspěchy Dukla má. Nabízí se tak otázka, zda extraligu neotevřít tomu, kdo splňuje nutné podmínky, a tedy ji rozšířit. I tahle diskuse už se v hokejovém prostředí vede. Pavlíček by hlasoval pro, zároveň krčí bezmocně rameny: „To není otázka na mě.“