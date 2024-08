Oddlužení i díky gestu hráčů. Hokejové Ústí má povolené přestupy

„Se spoustou z nich jsme se domluvili, byli vstřícní a třeba jednu výplatu nám odpustili. Krásné gesto. Od těch, kteří zůstali, jsme ho čekali,“ uvedl Lukáš Vobecký, předseda spolku HC Slovan Ústečtí Lvi, který zadlužený oddíl převzal v květnu po podnikateli Mikaelu Agateljanovi.

Nové vedení uhradilo svazu 128 tisíc korun za rozhodčí, delegáty, přestupy a pokuty. A také milion a 115 tisíc korun jako dlužné platy hráčům, realizačnímu týmu a dalším hokejovým klubům. Pokud by to neudělalo, seniorský hokej by se v krajském městě nehrál a dluhy by musela zaplatit mládež Slovanu.

„Čekal jsem, že to zvládneme, když už jsme se do toho pouštěli. I tak se nám ulevilo, do poslední chvíle naskakovaly další dluhy vůči hráčům, bylo to nepříjemné a termín konec července šibeniční,“ přiznal předseda Vobecký. „Ještě se přihlásili cizinci Amirov a Anosov, o kterých jsme si mysleli, že jim pan Agateljan dával nějaké peníze hotově. Bohužel ne, museli jsme to narychlo vyřešit.“

Podařilo se a ve druhé půlce srpna Lvi dostali glejt od svazu, že jim odblokoval přestupy a hostování. Jak druholigovému áčku, tak mládeži. „Gesto hráčů, kteří nám odpustili část svých výplat, nastartovalo partu, která je v kabině. Je hladová po tom, co se tady stalo. A vypadá zdravě,“ potěšilo Vobeckého.

Ústí má za sebou tři přípravná utkání v Kadani, Mostě a Děčíně, třikrát vyhrálo při skóre 23:10. V úterý poprvé nastoupí doma proti Řisutům.

„Fanouškům patří díky, třikrát jsme hráli prakticky doma. Věříme, že budou chodit i v sezoně, což by pomohlo rozpočtu. Ale to není jeho rozhodující faktor, protože to je pohyblivá částka, navíc závislá na výsledcích,“ zdůraznil předseda.

Nový útočník Adam Gajarský na klubovém webu tvrdil: „Nečekal jsem, kolik fanoušků za námi bude jezdit. Víme, v jaké situaci tu hokej byl. A že fandové pořád drží s týmem, je naprosto skvělé. Máme profesionální mužstvo a skvělé zázemí.“

Kádr je podle Vobeckého z 95 procent hotový. „Ještě přicestuje na test zahraniční obránce se zkušenostmi z norské ligy.“