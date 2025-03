Šéf Slovanu: Situace? Katastrofa. Ústí musí řídit tvrdý byznysmen, kraj není řešení

„Největší podíl má na tom trenér Petr Rosol. Nebýt jeho, sezona by skončila daleko dřív. Chtěl by tady pokračovat,“ říká ústecký šéf.

Po arménském podivínovi Mikaelu Agateljanovi zdědil Vobecký hokejové dluhy, které krotil se spojenci Pavlem Šímou a Miroslavem Kanisem, ani jeden však už v Ústí nepůsobí. Ozdravný proces se zvrtl v další minusy.

„Nemyslím si, že by Slovan měl startovat z krajské ligy. Postup by stál stejné peníze jako udržení v druhé lize.“ Hokej čeká na spásnou dotaci 3,2 milionu korun od města, zatím pozastavenou.

Když budu pokračovat, tak ve druhé lize, protože jsme ji dohráli. Musím udělat všechno, aby tu zůstala. Ale k tomu se potřebuji obklopit lidmi, kteří drží slovo a chtějí opravdu ústeckému hokeji pomoct. Lukáš Vobecký

Co se stalo, že se ani vám zatím nepodařilo vyléčit ústecký hokej?

Nadělala se spousta manažerských chyb. Nečekali jsme, do čeho jdeme. A byli jsme jednoznačně slabí ve vyjednávání s městem. Vadí mi, že jsem v tom zničeho nic zůstal sám, přitom zodpovědnost by měla být i na lidech, kteří se v tom pohybovali se mnou od začátku.

Vyčítám si, že jsem byl celkově hodný, že jsem všechno odkýval. Od začátku jsem se měl chovat tvrdě navzdory tomu, že jsme byli tři. Vyčítám si to dodnes. V Ústí není hokej na to, abychom se plácali po ramenou a podávali si ruce. Tady musí nastoupit tvrdý byznysmen, který řekne jasný plán a podle něj se pojede.

Jaká je situace?

Katastrofální. Já mám jen propůjčenou licenci na druhou ligu a nevím, co se bude dít dál. Mám zájem s dluhy něco dělat. Tím pádem by pokračovala druhá liga.

Schytáváte to za krizi?

Na Facebooku je dnes tisíc majitelů klubu a ono je hrozně jednoduché napsat: on krade, on to dělá špatně. Ale já jsem na rozdíl od předešlého majitele prokazatelně peníze do klubu dal. Maximálně bych kradl svoje. Jiné tam nebyly.

Kolik peněz jste utopil?

Konkrétní být nechci. Dělám fotbal, dělal jsem futsal, věděl jsem, že mě hokej bude stát peníze. Já do toho šel s dobrou vůlí. Spoléhal jsem na svoje spolupracovníky, že co si řekneme, to bude. A člověk v srpnu zjistí, že absolutně není připravený chod týmu.

Proč jste to taky nevzdal?

Já klub chtěl položit 27. prosince. Situace se mi zdála absolutně bezvýchodná, ale byl jsem přemluven fanoušky, hráči, zástupci mládeže, panem Coubalem (potenciálním novým majitelem), abych pokračoval. Jediný, kdo mi pomohl, přestože jsme na čas přerušili styky, byl Vláďa Evan z mládeže. Přispěl k tomu, aby se druhá liga dohrála. I on chce, aby tady byla dál. Mohl jsem odejít a mít klid. Jenže je hrozně jednoduché zavřít dveře a neprat se s problémy. Absolutně se nezříkám odpovědnosti, naopak.

Město nemá ke klubu důvěru a pozastavilo třímilionovou dotaci kvůli změně členů v dozorčí radě. Chápete jeho postoj?

Na jednu stranu chápu, ale myslím si, že největší problém nastal v lednu 2024. Kdyby bývalý majitel Agateljan nedostal nebo řádně vyúčtoval městskou dotaci, nebrečíme dnes, že tu nejsou peníze, že hráči neměli pět měsíců zaplaceno. Za tím si budu stát. Nám teď dávají různé podmínky, než dotaci udělí, museli jsme předložit kompletní účetnictví a jeden zastupitel ty materiály na prosincovém zastupitelstvu zneužil. Podle mě by měla fungovat nějaká mlčenlivost. A proč tak důkladně nelustrovali i pana Agateljana? Nechal za sebou více než milionový dluh.

Věříte, že vám město nakonec dotaci udělí?

Situace mě mrzí, přijde mi, že teď už je to ve fázi, že buď chtějí pomoct ústeckému hokeji, nebo ne. Uvidí se na dubnovém zastupitelstvu.

Hrozí Ústí pád do kraje?

To není otázka na mě. Když budu pokračovat, tak ve druhé lize, protože jsme ji dohráli. Musím udělat všechno, aby tu zůstala. Ale k tomu se potřebuji obklopit lidmi, kteří drží slovo a chtějí opravdu ústeckému hokeji pomoct.

Jak naložíte s penězi, když vám město dotaci v dubnu přiklepne?

Polovina půjde na závazky roku 2025 a druhá do nové sezony. Dluhy za rok 2024 se musí vypořádat splátkovými kalendáři, jednáním; jsou to závazky hlavně za ledy a hráče. Možná by stálo za úvahu, aby dotace byla do budoucna účelová, jen na ledy a mandatorní výdaje. To by mohlo město zaplatit rovnou. A provozovatel A-mužstva ať si sežene na platy hráčů.

Bylo by to reálné?

Podle mě ano. Není úplně pravda, že rozpočet je tady postavený jen na dotacích. Když spočítám, co se zaplatilo za Agateljana, co se do té doby vyplatilo hráčům, je to třetina rozpočtu. Agateljan zanechal dluh zhruba milion sto tisíc.

Když nastane ideální stav a město vám peníze pošle, o co bude Ústí hrát v příští sezoně?

Bude to boj o záchranu ve druhé lize. Přestože někteří říkají, že třetí nejvyšší soutěž je amatérská, tak určitě není. I Řisuty podle mě měly dvě nadstandardně placené lajny.

Není lepší cesta začít restart od kraje po vzoru Chomutova?

Pokud by se začínalo od kraje, nové vedení to bude mít obrovsky těžké. Sehnat hráče, peníze. Náklady na led budou pořád stejné. Hokejky taky. Návrat by byl stejně nákladný jako zachránit druholigovou příslušnost. Teď je bod nula, příští sezona by měla být stabilizační, pokud bude druholigová.

Osmifinále play off druhé ligy Ústečtí Lvi vypadli se suverénem západní divize Táborem. První zápas venku prohráli 1:9, druhý doma před 580 diváky 0:8, třetí zase venkovní v sobotu 4:11.

I přes všechny potíže se Ústí dostalo do play off, co je za tím?

Před začátkem sezony se postavilo silné mužstvo, kdyby se nerozpustilo, hráli bychom o špičku tabulky. Klobouk dolů před hráči, že dokázali sezonu dohrát. A ještě se dostat do play off. Největší podíl na tom má kouč Petr Rosol, nebýt tady on, sezona skončila daleko dřív. A po rozhovoru se mnou má dokonce chuť pokračovat. A jestli má pokračovat ústecký hokej, tak jedině na regionálních hráčích. Ne někomu zajišťovat bydlení, žádné daleké dojíždění.

Když jste hráčům dlužili, mohli to zabalit. Proč to neudělali?

Patří jim za to velký dík, obrovskou roli v tom sehrál Petr Rosol. Jiný trenér by to pohromadě neudržel.

I fanoušci klub podporovali, skládali se i na výplaty a jídlo.

Fanouškům také patří velký dík, i kvůli nim to podle mě hráči dohráli. Ale mělo to také stinné stránky.

Jaké?

Každý z okolí si najednou myslel, že do toho může mluvit. Byla spousta teorií, jak to je, kde se dluží, komu, kdo je ten špatný. Ale nikdo nebyl schopný přijít a říct: Pojď, půjdeme do toho s tebou.

Proč hráči vás berou a naopak bývalého sportovního ředitele Kanise šatna odmítla?

To se musíte zeptat hráčů, měli k tomu svoje důvody. Mě možná berou proto, že jsem toho 27. prosince neutekl.

Nelitujete zpětně, že jste do toho vůbec šel?

Asi ne. Zeptejte se manželky, ta už nechce o hokeji ani slyšet. Na zimák už nikdy nepůjde, ani na ten v Povrlech. Já nelituji, jen bych si od začátku dělal všechno sám, po svém. Jak jsem zvyklý z dřívějška.

V Ústí se obecně sportu moc nedaří, proč je zakleté?

Nefunguje tady nepřímá podpora města. Kam tečou peníze z místních velkých firem? Já si dokonce myslím, že v Ústí není úplně složité sehnat peníze, ale člověk se tomu musí věnovat hned od začátku, jednat s lidmi napřímo. A to jsem nedělal. Zase jsem se spoléhal na jiné.