Trenér Sáblík o novotách: Nejsem fanda pukometu, o GoPro kameru bych se bál

„Bylo to pro mě ze začátku překvapení. Ale semlelo se to tak rychle, že nebylo nad čím uvažovat,“ říká s úsměvem bývalý gólman, který v minulosti kromě mateřské Jihlavy nastupoval také za Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem. „Byl to takový týden překotných změn. Takže jsem v tom trošičku lítal a nevěděl jsem, co dřív.“

Vedle prvoligového áčka máte na starosti také mládež.

Tím, že jsem tu na chvilku zůstal sám, to bylo docela náročné. Áčko zaplaťpánbůh začalo trochu později, takže jsem část letní přípravy odjel s dorostem a akademií. A k áčku jsem se připojil potom. Ale už spolu nějaký ten týden trénujeme, teď jsme začali i na ledě. A myslím, že je to úplně v pohodě.

Když jsme spolu v minulosti mluvili, říkal jste, že vás láká trénování spíš mladších kluků. V áčku to nyní bude trochu jiné kafe.

Určitě bude. Na druhou stranu tam mám taky mladé kluky. Oba gólmani, co tady jsou – Adam Beran a Adam Wolf – mají dvaadvacet let. A smlouvu už mají také Filip Maláč a Adam Černý, kluci z juniorky. Takže to pořád bude práce s mladými kluky. I když je pravda, že tím, že přicházím od žákovských kategorií, to skok určitě je.

Říká se, že gólmani ve svém růstu potřebují více času než útočníci nebo obránci. Souhlasíte s tím?

Souhlasím. Ti kluci potřebují hlavně sbírat zkušenosti. Tréninkové i zápasové. Činnost brankáře není o ničem jiném než o zkušenostech. Pořád dokola opakování situací a řešení různých modelů. To se dá jenom časem vylepšovat. Samozřejmě je pár talentovaných kluků, kteří jsou už ve dvaceti letech schopní chytat na vrcholové úrovni. Ale u většiny brankářů hrají obrovskou roli právě ty zkušenosti.

Těch v Dukle nemáte zrovna málo. Kromě vás extraligu pravidelně chytal také Pavel Falta. Neříkali jste si, že byste to klukům na ledě ukázali vy dva?

Pavel Falta do toho moc nemluví. Občas se samozřejmě pobavíme, ale také toho má spoustu na starost. V kanceláři a během sezony i u videa. Takže o tomhle jsme se ještě nebavili. Nebyl na to ani čas.

V pozici trenéra brankářů jste nahradil uznávaného odborníka Petra Jaroše. Ten kdysi do Dukly přinesl řadu novinek jako chytání bílých puků či se síťkou na masce. Budete tyto věci používat i vy?

Jasně. Petr to přinášel a my to teď používáme běžně. Ale není to tak, že bychom tyto věci měli na každém tréninku. To určitě ne. Je to vždy nějaké zpestření, to řeknu na rovinu. Nedá se to dělat tak, že by brankář každý druhý trénink chytal se síťkou na očích a s bílými puky. Je to vhodný doplněk, ale dnešní doba přináší spoustu dalších možností včetně virtuálního tréninku, který v Jihlavě také máme k dispozici.

Vzpomínám si, že svého času byl v Jihlavě i pukomet. Dojde také na něj?

Někdy se kolem mě mihne. Ale já jeho velkým zastáncem nejsem. Pukomet je dobrý v tom, že cíleně střílí do jednoho místa. Ale v tom zásadní smysl nevidím. Je to věc názoru. Jako doplněk bych ho nezatracoval, to určitě ne. Ale pukomet je i dost nákladná věc. Jeho pořizovací náklady a případné využití nejsou nic, co by teď v Jihlavě bylo potřeba.

Zmiňoval jste, že Pavel Falta v sezoně točí videa. Může pro vás být přínosné, že se na zápasy dívá očima gólmana?

Určitě. Ale on své záběry dělá pro hlavního trenéra Viktora Ujčíka. Pro nás a naše použití jsou potřeba trochu jiné záběry. Takže potom budu mít svou kameru. Tak jak je to běžné. To není doména Jihlavy, to je v dnešní době standard. Kamera nalepená přímo za branku a záběr z ní. Pro mě jsou z takového záběru vidět některé nedostatky a chyby. Ze záběrů z boku nevíte, jestli brankář stál dobře, byl na ideálním místě v brankovišti. To někdy není vidět. A právě to zůstává na mně jako na trenérovi brankářů.

Přemýšlel jste o tom, že byste třeba během tréninků dali některému z vašich svěřenců na masku GoPro kameru?

GoPro kameru máme, i různé držáčky na nalepení. Ale já bych měl o ni asi strach. (usmívá se) Protože není trénink, na kterém by jeden z gólmanů nedostal několikrát pukem do hlavy. Takových záběrů se dá najít dost, internet je toho plný. Ale je to spíš pro zajímavost. Pro mě je důležitější celkový záběr, kdy vidím brankoviště a pohyb gólmana proti puku. To je pro mě daleko lepší záběr, než kdybych to měl z helmy. Tam by nebylo poznat, jestli gólman stojí v brance moc nalevo, nebo napravo.

Na závěr to trochu odlehčím: v současné chvíli má Dukla pod profesionální smlouvou čtyři gólmany a tři z nich jsou Adamové. To byl nějaký záměr?

No a aby toho nebylo málo, máme ještě nového kolegu Adama Petříka, který nahradil Honzu Dršatu. Takže se tu s Adamy roztrhl pytel. Je ke zvážení, když už to máme takhle rozjeté, jestli nebudeme v linii Adamů pokračovat. To by šlo. (směje se)

Pikantní je také to, že oba kandidáti na post jedničky mají zvířecí příjemní: Beran a Wolf, což je německy vlk.

Vlk a beránek. Je to zajímavé. Bude se to dát v sezoně určitě využít, nějaký příměr k tomu. Ale já hlavně doufám, že oba budou v pohodě a dobře připravení chytat.