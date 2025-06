První liga po dvaceti letech. Pech v Táboře pokračuje, slíbil to zesnulé manželce

Ten se v lednu do tehdy ještě druholigového Tábora přesunul z extraligových Českých Budějovic, kde neměl příliš dobrý vztah s trenérem Ladislavem Čihákem.

A protože od vedení Motoru věděl, že k prodloužení smlouvy nedojde, kývl na výpomoc Táboru. Během necelého roku si tak po postupu vyzkouší třetí různou soutěž.

„Byl jsem už dříve domluvený, že tady budu v kariéře pokračovat, ale úmrtí mé manželky do toho pochopitelně zasáhlo. Ten slib chci splnit, a proto jsem se tak rozhodl,“ přiblížil pro klubový web.

Českobudějovický Lukáš Pech slaví gól svého týmu v utkání s Vítkovicemi.

Chuť do hokeje velezkušený hráč stále má, hnacím motorem je i podpora od rodiny: „Pokračuju vlastně i kvůli mým malým klukům, aby mě ještě viděli hrát a mohli na nás chodit. Navíc mě přemlouvali i rodiče manželky, abych hrál dál, což pro mě samozřejmě bylo také hodně důležité.“

V Táboře zatím naskočil do 20 duelů, ve kterých získal 27 bodů (6+21).

Vzhledem ke komplikovanému zdravotnímu stavu manželky chyběl ve finálové sérii s Havířovem, jihočeský celek i bez jeho příspěvku dokázal slezského soupeře porazit 4:1 na zápasy.

V první lize se Tábor představí poprvé od roku 2011. Klub tehdy postihly finanční problémy a propadl se až do krajské soutěže. Posléze se stal stabilním druholigovým týmem, kterému ale postup výše opakovaně unikal. Až do letoška.

Pech se na prvoligové scéně ukáže po 20 letech. Naposledy nastupoval v sezoně 2004/05 v rámci hostování z Karlových Varů za Kadaň, v jejíž dresu odehrál 39 zápasů a zaznamenal 32 bodů (14+18).

„Teď jsme ale nováčkem, takže nás samozřejmě nečeká vůbec nic jednoduchého a musíme se pořádně nachystat,“ hlásil po prodloužení kontraktu Pech, jenž v extralize odehrál 1104 zápasů a v roce 2009 slavil titul.

Lukáš Pech

Po triumfu ve druhé lize bude chtít nyní zaútočit i na prvenství ve vyšší soutěži.

„Vím, že ne vždy je to možné, ale já chci každý zápas vyhrát. Bylo by fajn, abychom hráli někde nahoře a zase tu laťku v Táboře o kousek posunuli. A třeba to i vyhráli, proč ne…?! To jediné mi vlastně v českém hokeji ještě chybí,“ líčil odhodlaně Pech.

A pokud by Tábor v soutěži nezvítězil, má ostřílený útočník i skromnější plány.

„Bylo by dobré, kdybychom si po celou sezonu udržovali dobrou a konstantní výkonnost a hráli hokej, který by zároveň lidi bavil a rádi na něj chodili. Navíc musí být samozřejmě účelný, potřebujeme sbírat body, abychom se vyhnuli starostem a zbytečným stresům,“ popisoval jihlavský rodák.

V průběhu září, tedy během prvních kol nového ročníku, oslaví Pech dvaačtyřicáté narozeniny. A i nadále bude své kvality ukazovat na hokejových stadionech. I díky slibu manželce, o kterou po dlouhém boji s nemocí přišel.