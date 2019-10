Strýc tvrdí, že mám střelu jako on, říká chomutovský útočník Klíma

Nejvíc Klímy proslavil jeho strýc Petr, který si s Edmontonem sáhl v roce 1990 na Stanley Cup. Teď je duší kadaňských Trhačů. „Těžký rozhovor to byl, když jsem strejdovi oznamoval, že chci pryč. Na Kadaň ale nemůžu říct nic zlého. Hrál jsem hodně, byl jsem spokojený, měl jsem tam rodinu. Jen ty ambice...“

Původně měla být Kadaň štikou 1. ligy, vždyť se stala farmou Sparty, jenže v soutěži se souží. „Strejda chápe, proč jsem nezůstal. Viděl, že máme dost mladé mužstvo. Když jsem v létě přišel, říkali jsme si, že v Kadani dlouho nebylo play off a že ho chceme hrát. A už ne se plácat dole. Lidi pak nechodí a je těžké se herně zvednout, když se proti lepšímu soupeři skoro jen bráníš. Všichni včetně mě jsme si mysleli, že to bude v Kadani lepší jak loni. Ale není.“

Proto vyslyšel volání od sousedů. „Dohodli jsme se, že bude lepší, když rozvážeme smlouvu. A že půjdu tam, kde jsou větší ambice,“ zopakoval své pohnutky. „V týmu, kde jsou zkušenější hráči, to je lehčí než jen s mladíky, co mezi dospělými začínají. V Chomutově jsou mazáci i výborní mladí kluci.“

A taky kulisa, která hokejisty motivuje. „Je lepší hrát pro víc lidí, kteří vás navíc povzbuzují. V Kadani chodí 50 diváků. Teď si v Chomutově užívám dlouhou děkovačku, v Kadani trvala snad pouze deset sekund, protože na ní zůstalo jen pět fanoušků. Ale i těm je potřeba po zápase poděkovat, že přišli, projevíte jim tím úctu,“ pravil Klíma.

Za Trhače si letos odkroutil dva zápasy a zažil tam i legendárního trenéra Vladimíra Růžičku, který do klubu nastoupil coby konzultant. „Normálně tam trénuje a je vidět, že se to tam dost zlepšilo. Hráči se na tréninku víc snaží, jezdí, byl to přínos tréninkový i taktický,“ míní 29letý Klíma. „Dělá taktiku, řeší, co se bude hrát, nacvičovat. To je základ, aby každý věděl, kde jezdit. Na střídačce Růžička není, na tréninku bývají ve třech, on, kouč Hamara a můj strýc.“

A ten mu radil: „Tlačil mě do toho, abych hrál jako on. Ale on byl někde jinde, to se nedá. Z každé střely dát góly možná zvládl jen on. Chtěl, abych víc střílel, protože říká, že mám celkem dobrou střelu jako on. Razí myšlenku, že je lepší vypálit než zbytečně a špatně nahrát.“

Josef Klíma starší, děda. Synové Josef Klíma mladší a Petr Klíma. Vnukové a dvojčata Lukáš a Tomáš, slovenští rodáci, Kevin a Kelly, rodáci z USA a taky dvojčata. Toť dynastie Klímů. „Kevin hraje za Spartu a jsme spolu v kontaktu, voláme si, bavíme se, co u něj, co u mě,“ líčí střelec Pirátů. „Já jsem nepřemýšlel, že by si mě Sparta vytáhla z Kadaně, má široký kádr a plno útočníků.“

A tak šíří slávu Klímů v Chomutově, kde jeho dědu uctívají jako velikána. Zemřel v lednu 2018. „Hrál tady 15 let, dal skoro 400 gólů, je pátý nejlepší střelec historie,“ ví jeho vnuk. „Jen škoda, že tu nemůže být, zrovna když jsem přišel. Jako malému mi o Chomutovu vyprávěl, ale popravdě, moc si to už nepamatuju. Jen že tady skončil, protože prý řekl, co neměl.“

Čtyři zápasy, čtyři góly a dvě asistence, to je Klímova bilance v pirátském trikotu. „Mám velký icetime, chodím na přesilovky a oslabení, dostanu se líp do tempa. Takhle jsem to zatím hrál všude a jsem rád, že můžu i tady,“ pochvaluje si. „Láká mě postup do extraligy. Loni s Kladnem nikdo nepočítal, i my můžeme překvapit. Nic není nemožné.“