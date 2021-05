Endála to táhlo blíž domů. Za Brod však hrát nebude, plácl si s Táborem

Odchovanec havlíčkobrodského hokeje Lukáš Endál se po dvou sezonách strávených v prvoligových Českých Budějovicích a jedné v Porubě vrací zpátky do druhé ligy. Jenže, kdo by čekal, že zamíří do mateřského klubu, byl by pořádně překvapený, Endál totiž kývl na nabídku konkurenta ze skupiny Jih - Tábora.