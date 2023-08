Endál v roli hrajícího manažera: Můžu na sebe zařvat nebo si napsat výpověď

Po pěti letech se útočník Lukáš Endál vrací do havlíčkobrodské Kotliny, kde kdysi svoji hokejovou kariéru odstartoval. Tentokrát však nejen jako posila útočných řad zdejšího druholigového A-týmu, ale také jako sportovní manažer klubu.

A až nadcházející soutěžní ročník ukáže, jestli si neukousl větší sousto, než je schopný spořádat...

„Jasný, může to tak na první pohled vypadat. Ale pokud má člověk kolem sebe lidi, kterým věří, zvládnout se to dá. A já tady v Brodě teď takové lidi mám, v čele s Mírou Třetinou,“ zmínil Endál nového šéfa BK Havlíčkův Brod, který s ním v jedné formaci odehrál v minulých letech nejednu vydařenou sezonu.

Když to na úvod malinko zlehčím, jste připravený...

(skočí do řeči) Vím přesně, na co se chcete zeptat.

Vážně, tak schválně?

Jak budu coby člen vedení klubu řešit situaci, kdy se mi jako hráči na ledě nebude dařit. Trefil jsem se? (směje se)

Přímo do černého. Je vidět, že střelec jste pořád slušný. A vaše odpověď je tedy jaká?

Jednoduchá – pokud se sebou nebudu spokojený, můžu si dát výpověď. Předtím na sebe ale můžu řvát tak, jak na sebe řvu pořád už spoustu let. (směje se)

Vážně byste takovou situaci ustál?

Se vší vážností můžu říct, že tyhle věci budou především v režii trenérů. Tak jsme si to nastavili. A pokud by bylo nejhůř, pořád přece může zasáhnout Třéťa. Každopádně já věřím, že všechno bude v pohodě.

Znovu jste zmínil svého dlouholetého parťáka z útoku Miroslava Třetinu, nezkoušel jste mu navrhnout, že byste vedle funkce hrajícího sportovního manažera mohli mít klidně i hrajícího šéfa klubu?

Já bych byl samozřejmě moc rád, ale na druhou stranu si myslím, že on tu svoji práce teď dělá tak dobře, že je tady potřeba hlavně jako šéf. Asi by nebylo dobré, aby svoje síly rozmělňoval. Na ledě to raději vezmu já, dokud ještě můžu.

Nějaký ten týden už od vašeho návratu do Havlíčkova Brodu uběhl, dá se říct, jak náročné období to pro vás bylo?

To je strašně těžká otázka. Jsou věci, které se ani nedají publikovat... Řeknu to tedy takhle: povídá se, že nové koště dobře mete, ale my se snažíme nastavit pravidla, vize a směr cesty tak, aby fungovaly co nejlépe a co nejdéle. Takovou cestou jsme se rozhodli jít.

Vzhledem k tomu, že jste teprve na začátku, tak na ambice v nové druholigové sezoně se asi ptát nemám. Nebo můžu?

Raději ne, stejně jsou to většinou jen fráze. My teď chceme hlavně chod klubu nastavit tak, aby opravdu fungoval. Aby do Kotliny zase chodili lidi v co největším počtu, aby je náš hokej bavil a my si pokud možno zahráli play off. Zkrátka aby tady z toho znovu byla ta skvělá brodská rodina jako kdysi.

Zmínil jste fanoušky, kteří vás velmi dobře znají. Věříte, že za vámi půjdou, že vám uvěří?

Moc bychom si to s Mírou přáli. Nezříkáme se ale ani kritiky. Jen bychom byli rádi, aby místo toho, že ji budou psát někde anonymně na internetu, za námi přišli a zeptali se přímo. Důležitý je pro nás každý názor, zpětná vazba. Víme, že bez komunikace to nepůjde.

Jak se vám zatím coby sportovnímu manažerovi líbí kádr?

Tým podle mě vypadá dobře. Přišel Lukáš Bureš, vrátil se Dominik Vacík. A jsou tady i kluci z juniorky, kteří hráli velmi dobře a zaslouží si šanci. Myslím, že bychom mohli mít slušnou sílu, abychom dokázali konkurovat ostatním.