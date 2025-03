Z Přerova se stává gólmanská bašta. Kouč Dostála posunul do extraligy další talent

Mokry stejně jako jeho předchůdce opanoval úspěšnost zákroků (93,08 %) mezi všemi gólmany z Maxa ligy. A nejde o ojedinělé duo. V Přerově se rozvíjeli i Lukáš Klimeš či Tomáš Suchánek, který před dvěma lety dovedl národní dvacítku ke stříbrným medailím z mistrovství světa.

„Z osobního hlediska můžu být spokojený. Jistě, vždy to může být lepší, nějaké zápasy jsem mohl odchytat o moc lépe. S koučem brankářů jsme si dali cíl, ať na příští rok podepíšu v extralize. To se povedlo,“ řekl Mokry klubovému webu Zubrů.

Podle informací iDNES.cz by měl zakotvit v Mladé Boleslavi. V základní části musel čelit nejvíce střelám ze všech brankářů, průměrně přes třicet na zápas. „Když to na vás lítá, rychleji se do toho dostanete. Pro gólmana je pak chytání lehčí,“ konstatoval Mokry.

Po sezoně si ještě odskočí k hokejbalu, v extralize ho čeká play off. Loni dokonce Česko v méně populárním sportu reprezentoval na mistrovství světa. „Nedokážu být v klidu. Hokej mi po chvilce začne chybět a hokejbal je mu nejbližší,“ smál se Mokry.

Po pauze pak začne přípravu s extraligovým týmem. „Velký podíl na tom má trenér gólmanů Jiří Sklenář, pracuje s námi výborně. Většina trenérů brankářů mu volá a ptá se na různé gólmany z první ligy. Má kredit už i v extralize. Vedle jeho zásluhy je to taky o tom, jak hraje celý tým,“ ocenil Mokry trenéra brankářů.

Ten má na maskované muže vytříbené oko. „Fungoval i jako takový náš psycholog. Mohli jsme s ním probrat každou situaci, sledovali jsme společně videa nejen moje, ale i kolegů, co byli se mnou v Přerově. Není náhoda, že trénuje i Lukáše Dostála,“ prozradil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Michal Postava.

Přerov bych doporučil každému brankáři

I Mokry by teď jeho cestu rád napodobil, vždyť Postava se v premiérové sezoně v extralize stal brankářskou jedničkou Brna a za 42 zápasů má průměrnou úspěšnost zákroků téměř 92 procent.

Svoji kariéru začínal Mokry v Havířově, juniorské léta strávil v Olomouci, kde si odbyl i extraligový debut. A byť měl ve třech extraligových zápasech úspěšnost téměř 94 procent, větší šanci nedostal. Následovaly štace v Šumperku či Frýdku-Místku, ale průlom přišel až teď v Přerově, ve 23 letech.

Frýdecko-místečtí hokejisté, brankář Vojtěch Mokry a obránce Filip Haman, představují psa z útulku.

„Byl naším hlavním pilířem. Vojta mi zakotvil v paměti ještě, když hrál ve Frýdku a Šumperku. Je to sice malý gólman, ale je hrozně těžké mu dát gól. Jsem rád, že tady dostal šanci, v Přerově mají na gólmany dobré oko. Tuhle příležitost potřeboval a určitě je to brankář pro extraligu,“ chválí Mokreho také útočník Zubrů Tomáš Jáchym.

Zda se Mokremu zadaří i o level výš ukáže až čas. Při loučení se Zubry poznamenal, že kdyby nedostal nabídku z extraligy, chtěl by v Přerově zůstat. „Nesmírně jsem si to tady užil. Opravu se mi tady líbilo, říkal jsem to i Sklínovi. Byla tady super parta, výborné prostředí. Můžu jen doporučit všem gólmanům, aby šli do Přerova. Je to fakt bomba,“ uzavřel