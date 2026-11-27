„Je to pro mě speciální utkání. Ke Zlínu mám vztah, s kluky se občas popíchneme,“ připomněl Adámek svoji minulost.
V ročníku 2024/25 odehrál ve Zlíně 21 zápasů (0+5) v základní části. Poslední právě v derby na Lapači, kde Stříteského sekeru odnesl zraněním achilovky, které mu předčasně ukončilo sezonu.
Ve středu si naopak užíval sladké vítězství. „Zlín si zasloužil nějaký bod, hrál dobře. Bylo to fifty fifty,“ uznal sportovně křídelník, který patří spíše mezi sváteční střelce. Před derby měl v bodování bilanci 2+3.
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Divoké derby zvládl Vsetín, padlo třináct gólů. Rozhodující sedm vteřin do konce
Vsetín si ho vytáhl v létě z farmy v druholigovém Valašském Meziříčí a v přípravě si vybojoval místo v sestavě.
Také pro Frömela si lídr Maxa ligy sáhl minulý týden při bobtnající marodce mezi útočníky do nedalekého partnerského klubu ve Valašském Meziříčí.
„Podává tam vynikající výkony. Rychlý hráč do brejkových situací,“ řekl vsetínský kouč Luboš Jenáček, který svého času Frömela trénoval ve zlínské juniorce.
Jeho hvězdný okamžik v derby přišel v 34. minutě, kdy se prohnal kolem finského obránce Rajaniemiho a zavěsil pod víko, čímž předčasně poslal na střídačku zlínského gólmana Kantora.
„Prostě jsem si nahodil puk a jel za ním. Byl jsem rychlejší než soupeř a najednou jsem byl sám před brankou,“ usmíval se Frömel.
V první lize se naposledy trefil za Třebíč proti Vsetínu 2. prosince 2023. První gól v soutěži po bezmála třech letech mohutně oslavil. Že by přitom cítil zadostiučinění, když se ho Zlín po sezoně 2022/23 zbavil, odmítl.
„Žádný vzkaz to nebyl. Jenom emoce. Byl jsem rád, že jsem mohl nastoupit tam, kde jsem vyrůstal,“ líčil.
Zatímco Adámek má na Lapači svoje jisté, Frömel je kmenovým hráčem Bobrů a ve Vsetíně může nastupovat v rámci střídavých startů. V letošní sezoně má dva, v loňské zapsal čtyři.
„Beru to den po dni. Ve Valmezu se hokejem bavím. Přišlo povolání nahoru. Snad jsem ukázal, co umím,“ prohodil Frömel, který si vyzkoušel valašské hokejové derby z obou stran. „Je specifické, užil jsem si ho stejně jako předtím ve Zlíně ve finále.“
Za osm minut na ledě toho ve středu stihl dost.