Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Petr Fojtík
  12:07
První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené hostování do Přerova, aby se u konkurenta chytil.

Luboš Rob v dresu Vsetína | foto: Patrik Žák, VHK Robe Vsetín

„Věděl jsem, že je to do konce prosince. Měsíc utekl docela rychle. Ve Vsetíně se mezitím událo dost změn. Samozřejmě jsem se zpátky těšil. Vsetín je můj domov. Byl jsem nastavený, že tady budu pokračovat,“ povídal Rob po středeční domácí porážce od béčka Pardubic, která mu návrat na Lapač pokazila.

Jak se ohlížíte za krátkou přerovskou epizodou?
Chtěl jsem to vzít za správný konec. Doufám, že jsem klukům v Přerově pomohl. Vyhráli jsme pětkrát za sebou. Kdyby mi to po prvním utkání někdo řekl, nevěřil bych. Myslím, že mi to prospělo a v závěru sezony týmu pomůžu.

Byla výhoda, že Přerov je kousek od Vsetína?
Vsetín se mi snažil hledat tým v dojezdové vzdálenosti. Čekal jsem to horší, ale hodinka v autě se dala. Jezdili jsme spolu s Tondou Pechancem. Byla to změna, ale cítil jsem se v Přerově dobře.

Váš trejd byl pro mnohé šokem. Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že vás klub poslal do Přerova?
Něco jsem tušil. Poslední týden, než se to stalo, jsem byl vyřazený z přesilovek. Jen jsem nevěděl, na jak dlouho mě vymění, jestli to nebude do konce sezony. Nejsem typ člověka, který by se sekl. Vnímal jsem, že to není ono. Poslední dny před výměnou jsem necítil důvěru. Možná to bylo dobré pro obě strany.

Čím to, že od začátku to nebylo ideální?
Je těžké být pořád na vrcholu. Horší období jsem si vybral v této sezoně. Naneštěstí si ho vybral i tým. Kdyby se vyhrávalo, bylo by to něco jiného. Sezona byla od začátku zvláštní. Střídali jsme vítězství s porážkami, měli jsme hodně prodloužení. Nesedlo si to.

Styl tehdy nového a nyní už odvolaného trenéra Daniela Babky vám nevyhovoval?
Nechci to shazovat na trenéra Babku. Nemůžu proti němu říct špatné slovo. Ale když nejsou výsledky, je to složité. Končil, když už jsem byl dva týdny v Přerově. Nějaké informace jsem měl, ale jelo se pořád ve stejných kolejích. A tím, že ve Vsetíně jsou vysoká očekávání, bylo to těžké. Hráči si nevěří, psychika jde dolů, systému přestávají věřit.

Prvním signálem, že něco není v pořádku, bylo, když trenéři rozhodili vaši lajnu s Pavlem Klhůfkem a Vítem Jonákem, že?
Nelpěli jsme na tom, že budeme hrát pořád spolu, ale nebyl důvod nás rozdělovat. Dařilo se nám i týmu. Nepamatuji si moc hluchých období, kdy bychom prohráli více zápasů po sobě. Udělala se změna, aby to pomohlo týmu, ale vyšlo to jen v nějakých utkáních. Nemohli jsme čekat, že budeme hrát dohromady do konce života.

Proti Pardubicím jste už nastoupil v lajně s Jonákem. Až se uzdraví Klhůfek, budete zase spolu?
Když mi před Vánocemi volal nový trenér, jak to plánuje, naznačil mi, že nás zase spojí. Ale musíme to ukázat na ledě. Když nám to nepůjde, není důvod, aby nás držel na sílu u sebe. Hráčů je tady dost, může se to promíchat. Ale byl bych rád, kdybychom oprášili úspěšnou spolupráci z předchozích sezon. Trošku jsme si od sebe odpočinuli, snad najedeme na vlnu jako dříve.

Ve Vsetíně skončil v pozici asistenta i váš otec Luboš. Jak jste to bral?
V kabině jsem ho jako tátu nevnímal. Je to trenér, máte k němu respekt. Vždycky je nepříjemné, když končí trenéři. Většinou to není jejich chyba, na ledě jsme my hráči. Ale nějaké indicie se daly vycítit, že se to stane. Nepomohli jsme mu. Kdyby se vyhrávalo, změny by nenastaly. Teď odpočívá od hokeje. Vrátil se do Prahy, kde bydlí a čeká na nějakou nabídku.

Nového trenéra Luboše Jenáčka znáte z vaší úvodní sezony na Lapači. Tehdy jste opanoval po základní části kanadské bodování soutěže. Vybavily se vám vzpomínky?
Je to celkem dlouho, nějakých sedm let. Byla to super sezona, dařilo se nám v základní části, došli jsme do semifinále, očekávání přitom byla menší. Sezona mi sedla od prvního až do posledního zápasu. Vím, co pan Jenáček po hráčích chce. Je to místní patriot a šanci si zaslouží.

Co změnil?
Jsem teprve týden zpátky. Některé prvky jsou odlišné. Bohužel v zápase s Pardubicemi jsme nic nepředvedli. Bylo to špatné od začátku do konce. Neměli jsme se čeho chytit. Doma musíme hrát agresivněji, tlačit se více do brány, aby soupeř věděl, že odsud body neodveze. Musíme na to rychle zapomenout. Ale předchozí zápasy kluci hráli dobře a vyhrávali.

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Může vás zocelit před play off, že si složitějším obdobím procházíte už v základní části?
Plno zápasů jsme ztratili na konci. Nechci mluvit o krizi, co by pak říkali ve Zlíně, může být ještě hůře. Rozhodují maličkosti, které se od nás odklonily. Musíme jim jít naproti. Věřím, že nás to posílí. Takovou zvláštní základní část jsem ve Vsetíně ještě nezažil. Soutěž je strašně vyrovnaná. Týmy, které měly být nahoře, jsou dole. Přímým sestupem je ohrožena spousta klubů. Hrají jako o život, zápasy s nimi jsou jako play off. Když jsme hráli doma se Zlínem, mohli jsme po první třetině prohrávat 0:6, když jsme pak snížili na 1:2, úplně se rozsypali a ještě jsme to v nájezdech otočili. Všechny týmy kromě prvních dvou, které jsou odskočené, hrají o všechno. Dříve se body, hlavně v domácích zápasech, sbíraly lehčeji.

Čerstvě přišel brankář Miroslav Svoboda. Jak se jeví?
Věřím, že bude posilou. Za poslední sezony se tady vystřídalo hodně gólmanů. V Přerově jsem poznal, že brankář dělá strašně moc. Když chce tým uspět, musí začít od výborného gólmana, na kterého se může spolehnout. Máme dva výborné brankáře, Míra chytal v kvalitních soutěžích. Doufám, že to u nás potvrdí a bude stejně jako David Honzík oporou a v závěru sezony nás podrží.

Vstoupit do diskuse
