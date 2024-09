Vsetín, druhý domov. Priority se mění, říká Rob o dlouhém kontraktu na Lapači

„Cítím se tady dobře. Jsem tady spokojený, i s rodinou. Vím, že Vsetín má v lize nejvyšší ambice, skvělé fanoušky, kteří chodí na hokej. Město jím žije a mě tady baví. Mám skvělé spoluhráče. Nechtěl jsem něco měnit,“ říká Rob před odloženou sobotní domácí premiérou.

Takže Vsetín vám přirostl k srdci?

Pro mě to bude speciální město už vždycky. Vychováváme tady dceru od jejího půl roku, narodil se nám tady syn. Momentálně je to můj domov.

Plánujete se na Valašsku usadit po kariéře?

Domů do Českých Budějovic, kde jsem se narodil a kde jsem vyrůstal, je to dálka. Moc se tam nedostanu. Ale určitě si dokážu představit, že bych ve Vsetíně žil, až skončím s hokejem. Uvidím, jak se to vyvine, jestli dodržím čtyřletou smlouvu. Třeba tady budu pokračovat.

Vsetín podepisuje s hráči spíše kratší kontrakty. Chtěl jsem mít jistotu?

Měl jsem smlouvu na rok, klub mi nabízel prodloužení o dva s opcí, ale říkal jsem, že ji nechci. Bude mi třicet, jsem ve věku, kdy se mění priority. Největší smysl mi dávalo zůstat ve Vsetíně, kde mě hokej baví. To je pro hráče nejdůležitější než se někde trápit a začínat znovu od nuly.

Navíc ve Vsetíně máte významnou roli v týmu.

Je to hodně důležité. Každý hokejista chce hrát přesilovky, být při rozhodujících momentech na ledě, když se hraje finále se Zlínem a je vyprodaný stadion. Tuhle pozici mám, doufám, že ji udržím a že se nám bude dařit. Každý rok děláme postupné krůčky. Věřím, že nová sezona bude úspěšnější než letos.

Což znamená jediné, postup do extraligy.

Nechci na nás vytvářet zbytečný tlak. Soutěž je čím dál tím vyrovnanější. Letos jsou minimálně čtyři týmy, které můžou hrát baráž. První úkol je vyhrát soutěž v play off. Všichni víme, že baráž je pro vítěze první ligy těžká.

Co vám odhalila jarní baráž s Kladnem? Není to marný boj?

Když jsme do ní šli, nečekali jsme, že to bude 0:4. V sérii se ukázaly zkušenosti. I když skončilo Kladno v extralize poslední, bylo zkušenější. Rozdíl je pak znát. Když se zápas lámal, vždycky se to překlopilo na jeho stranu.

Podle většiny jste největším favoritem soutěže. Berete tuhle roli?

Nezříkáme se jí. Vnímáme, že tým je silný, že jsme vyhráli ligu. Ambice máme pořád stejné, obhájit titul. Každý se na nás bude chtít vytáhnout, porazit nás ještě více než ostatní týmy.

Kdo bude největším konkurentem?

Zlín, Poruba, také Prostějov bude silný. Každý rok někdo vyskočí. V play off nás hodně potrápila Jihlava. Proti nim se hraje vždycky hrozně těžko. Jsou nepříjemní.

Už jste si zvykli na nové odpružené mantinely na Lapači?

Kdyby se měnily v průběhu sezony, změna by byla větší. Máme je od začátku přípravy a ani to moc nevnímáme.

Díky nim nebudete muset v případné baráži vandrovat do Brna jako na jaře.

Jak jsme se toho trošku báli, pro mě to byl v Brně zážitek do konce života. Fanoušci dvakrát po sobě vyprodali stadion, sedm tisíc lidí. To bylo neskutečné. Dopadlo to nad očekávání dobře. Samozřejmě Lapač je Lapač. Vím, že tady nějaké maličkosti chybí, abychom tady mohli baráž hrát. Věřím, že by to klub dal dohromady, abychom tady mohli kdyžtak nastoupit.

Byl jste nejproduktivnějším hráčem prvoligového play off. Bylo to pro vás zadostiučiněním po kritice za předchozí play off?

Když se člověku nedaří, kór v závěrečné části sezony, kdy to tým od vás čeká, není to lehké. Člověk se musí s tlakem naučit pracovat. Předtím jsme prohráli ve finále s tím, že góly se ode mě čekaly, a nedával jsem je. Svoji úlohu jsem nesplnil. Štvalo mě to. Letos se to povedlo, nějaké góly jsem dal a přispěl jsem svým dílem. Každý hráč splnil, co měl, což bylo zásadní.

V průběhu minulé sezony jste zdolal metu sta gólů za Vsetín. Co to pro vás znamená?

Vážím si toho. Ukazuje to, že jsem tady odvedl nějakou práci. Hrálo tady plno skvělých hokejistů, kteří toho nedosáhli. Také jich to ale spousta dokázala a můžu být v jejich společnosti. Doufám, že jich ještě pár přidám.

Jak vycházíte s tátou Lubošem, který dělá druhou sezonu asistenta trenéra?

Už mi bude třicet, nevnímám to jako zamlada. Nějakou pozici v týmu mám. Nesvazuje mě to. Beru ho jako jakéhokoliv jiného asistenta. Kolikrát na sebe na střídačce vyjedeme, ale to je hokej.