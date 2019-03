Rob starší: Postup do baráže o trochu víc přeju Vsetínu

V českobudějovickém Motoru vyrostl. Odehrál 17 sezon mezi muži a v loňské sezoně jako asistent trenéra Jelínka chtěl dostat tým do extraligy. Ve Vsetíně naopak dohrával svou kariéru. Ve dvou sezonách tým zachraňoval v nejvyšší soutěži i s kapitánským céčkem na hrudi.

S klubem ze Vsetína je jméno Luboš Rob spojeno i v aktuálním ročníku, kdy v první lize střelecky exceluje jeho syn.

Osud pro Roba staršího nemohl připravit těžší volbu, komu v důležitém souboji o postup do baráže o extraligu přát víc. „Sám moc nevím, jak si s tím poradit,“ pokrčí rameny Luboš Rob starší.

Co říkáte na to, že se střetnou zrovna tyhle dva týmy?

Prvně mě to napadlo někdy v listopadu při pohledu na tabulku. Můj předpoklad ale byl, že na sebe narazí ve čtvrtfinále. Teď nastalo to, co před sezonou asi nikdo nečekal. Průběh play off však potvrdil fakt, že do semifinále prošly čtyři nejlepší celky celé sezony.

Přehled Semifinále 1. zápas Vsetín - Motor ČB 15. března

2. zápas Vsetín - Motor ČB 16. března

3. zápas Motor ČB - Vsetín 19. března

4. zápas Motor ČB - Vsetín 20. března

Případný 5. zápas Vsetín - Motor ČB 22. března

Případný 6. zápas Motor ČB - Vsetín 24. března

Případný 7. zápas Vsetín - Motor ČB 26. března Pozn.: Série se hraje na čtyři vítězné zápasy. Druhou semifinálovou sérii tvoří Jihlava - Kladno. Vítězové postoupí do baráže, která začne 29. března.

Teď ta těžší otázka, kterou nelze nepoložit. Komu budete přát?

Abych řekl pravdu, jsem rozpolcený. V Budějovicích jsem strávil nesrovnatelně delší dobu, jsem Budějčák a všichni asi předpokládají, že bych měl fandit Motoru. Ale bohužel pro fanoušky Motoru to tak nebude. O malinko víc asi budu přát Vsetínu. Doufám, že se na mě nebudou zlobit a že to pochopí, když tam hraje můj syn. Navíc mám na Vsetín dobré vzpomínky z dob, kdy jsem tam působil.

Myslím si, že tohle musí pochopit asi každý...

Sám moc nevím, jak si s tím poradit. Fandím Motoru strašně moc, aby se dostal do extraligy, a Vsetín je mi na druhé straně sympatický tím, jakým způsobem to tam dělají. Je to takové rodinné. A ten přístup tam zůstává už od těch dob hojnosti a titulů přes dobu, kdy jsem tam hrál já, až po současnost a ten boom, který tam znovu nastal. A pak je tam i rodinné pouto ohledně syna. Je to tak padesát na padesát, ale z toho rodinného pohledu budu asi o něco malinko více přát Vsetínu.

Tak zkusme odložit pocity a řekněte mi, kdo je podle vás favorit. Také je to padesát na padesát?

Před rokem by byl favorit jasný. Motor. Teď v průběhu soutěže se ukázalo, že je liga vyrovnanější, a celé čtvrtfinále play off to potvrdilo. Všechny série byly zajímavé a já jsem přesvědčený, že na sebe narazí dva různé styly hokeje. Na jedné straně Motor. Snaží se hrát bruslivý a bojovný hokej. A vedle toho Vsetín, který si hraje víc s pukem a snaží se něco tvořit. Je to takový líbivější hokej. Když si to týmy rozdaly v posledním zápase základní části o druhé a třetí místo, tak byla ta konfrontace jasně vidět. Nemyslím si, že v tom budou velké rozdíly, co se týče skóre. Padesát na padesát je přesně vyjádřený stav šancí obou týmů. Semifinále nemá favorita.

Překvapilo vás, že hrál Vsetín s Prostějovem sérii na sedm zápasů?

Já jsem viděl naživo mimo jednoho zápasu v Prostějově všechna utkání. Prostějov měl, co se soupisky týče, jeden z nejzkušenějších týmů celé soutěže. Vsetín to měl na lopatě při domácím zápase za stavu 3:1 a tam Prostějov neskutečně podržel brankář Neužil. A jedním zápasem se série může vždycky překlopit. Vsetín ale dokázal využít v sedmém zápase domácí prostředí, protože ať si říká, kdo chce, co chce, tak v sedmém zápase série je domácí prostředí výhoda a na Lapači to platí dvojnásob. Pro Vsetín to může být výhoda, že si hráči prošli určitým tlakem a nejistotou kousek od vyřazení.

Není pro Motor naopak výhoda, že hrál zápasů jen šest a pošetřil fyzické síly?

Jsem přesvědčený, že všechny tyhle týmy trénují kvalitně, a já bych nikoho nevyzdvihoval, že má lepší fyzičku. Ono se to tvrdí o Motoru nebo o Jihlavě, ale psychika a fyzička jsou v téhle fázi sezony tak spojité nádoby, že podle mě rozhoduje víc hlava než fyzička. Tu mají na určité úrovni všichni. Koneckonců, jsou to profesionálové.

A co syn Luboš? Ten zažívá fantastickou sezonu.

Když vidím svého syna, jak se mu ve Vsetíně daří, mám z toho jako otec radost. Při určitých věcech, které v Budějovicích nedopadly, pro něj byl Vsetín nejlepší volbou. Vsetín ho chtěl, sednul si se spoluhráči, důvěřují mu trenéři a prostředí mu vyhovuje. Když chcete mít hráče, který má být bodový, tak důvěru potřebuje. Všechno si tak nějak sedlo a jeho to může odrazit k dalšímu posunu. Uvidíme.

Mě překvapil tím, že si držel výkonnost po celou sezonu...

Sportovní sinusoida během sezony není vždy na sto procent. O to je to cennější, že formu plus minus nějak udržel. V play off dal dva góly hned v prvním zápase a pak se odmlčel. Tam se pro Vsetín ukázalo jako dobré, že ho nahradili jiní hráči a on se chytil v tom posledním utkání, kdy dal důležitý první gól. On to nebyl ani tak výkonnostní pokles, jako spíš odklon nějakého střeleckého štěstí, které může potkat řadu hráčů. Měl nejvíc střel na bránu ze všech, ale někdy se to zadrhne.

Je vidět, že o Vsetínu máte přehled. Co Motor? Jak se vám zamlouvaly jeho výkony?

Viděl jsem i zápasy Motoru. Nastavil určitý trend hokeje, jednoduchý, přímočarý. Aby se puk co nejdřív dostal do útočné třetiny a tam se snaží vyvíjet tlak na soupeře a obránci hrají hodně aktivně za útokem. Je to jiný styl, než jsme hráli v minulé sezoně. Já mám raději hokej s pukem. Tohle je ale styl, který chce hrát Venca Prospal. Má typy hráčů, kteří to hrát mohou, a když skončili do třetího místa, tak tomu věří, neustupují z toho a sezonou tím prochází a chtějí s tím i do baráže.

To chce i Vsetín. Když jsme se bavili o tom, že ta série nemá favorita, co bude rozhodovat?

Jsem přesvědčený, že domácí prostředí. Kdo bude v domácím prostředí úspěšnější, ten tu sérii zvládne a vyhraje. Může dospět až do sedmého zápasu.