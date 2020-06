Trenérská výzva pro Roba: zvednout hokej v Písku

Jeho jméno v českém hokeji už něco znamená. Luboš Rob starší. Bývalý útočník a obávaný střelec, který v domácí extralize odehrál 734 zápasů. Sám 230 gólů dal a na 314 jich nahrál. Pod statistickými čísly je tak vidět spousta zkušeností.

I to zřejmě pomohlo v rozhodování vedení píseckých hokejistů. Ti na nadcházející sezonu angažovali právě Luboše Roba staršího nejen jako hlavního trenéra.

„Za Písek jsem sám nikdy nehrával, ale v dorostu to byl s Táborem náš největší soupeř. Spíš si vzpomínám na spoluhráče z Písku, kteří pak se mnou hráli v Motoru. Vím, že Stanislav Bednařík i Roman Turek tam byli na vojně a velice dobře jsem se znal s Janem Slivkou, který dlouhodobě vedl tamní hokej,“ říká 49letý trenér, jenž v minulé sezoně vedl českobudějovickou juniorku.

V té mu však s koncem dubna končila i smlouva a Kondor, jak se Robovi přezdívá, už od letošního ledna přemýšlel, co dál. Buď pokračovat v práci s mladými hokejisty, nebo zase přejít k dospělým.

„A to mě lákalo hodně,“ přiznává Rob, který v sezoně 2017/2018 vedl společně s Marianem Jelínkem A tým českobudějovického Motoru. „Chtěl jsem pokračovat u dospělých, takže jsem dopředu oznámil manažeru mládeže Jaroslavu Liškovi, že po sezoně skončím. Připadalo mi to fér, byť jsem tou dobou ještě neměl nic jistého,“ popisuje bývalý hráč Českých Budějovic, Vsetína, Sparty či finské KalPy z Kuopia.

Na práci v Písku ho jednak zlákala představa nabízené spolupráce, jež by neměla trvat jen jeden rok, a pak i pozice sportovního manažera, kterou bude také zastávat.

V Písku tak jedna trenérská generace střídá druhou. Ale trochu nezvykle, 27letého dosavadního kouče Karla Herra střídá právě o generaci starší Luboš Rob. „Shodli jsme se na tom, že mládežnické kategorie v Písku fungují velice dobře a teď by chtělo vytáhnout nahoru i dospělý hokej. A potom, co Karel Herr odstoupil, chtěli oslovit někoho se známějším jménem, aby to tím nastartovali,“ domnívá se Rob.

Ve druhé hokejové lize se Písek v posledních sezonách pohyboval spíše v dolní části tabulky. V uplynulém nedohraném ročníku ve skupině Střed skončili Písečtí předposlední a o 25 bodů pozadu za šestým českobudějovickým David servisem.

Robův úkol tedy zní jasně. Sestavit a připravit kádr tak, aby se tým zase začal zvedat. „Mám veškerou zodpovědnost za chod A týmu, takže do toho patří i nemálo kancelářské práce. Dobrali jsme se k tomu, že budu trénovat i dělat sportovního manažera. Což mě láká a vlastně jsem to vždycky chtěl dělat. Ne vždycky se taková možnost naskytne. Navíc, když máte Písek jen padesát kilometrů od domova,“ těší ho a vzápětí říká, že každé jednání v Písku ho jenom utvrzovalo v tom, že se rozhodl správně.

Stačilo přitom málo a klubová ikona budějovického Motoru mohla koučovat hokejisty extraligového Litvínova. Opět by si Rob starší oživil spolupráci z Motoru, kde v sezoně 2017/2018 trénoval po boku Mariana Jelínka.

„Nakonec z toho sešlo, protože se v Litvínově změnil sportovní manažer. Pavel Hynek si pak vybral jiné trenéry, ale tak to chodí,“ zmiňuje písecký kouč a dodává, že o jeho služby stál ještě jeden z moravských týmů z první ligy. „V té době jsem už ale byl pro Písek rozhodnutý, i když mě oslovil velmi dobrý kamarád, co tam dělá manažera. Do dvou dnů jsem mu však musel zavolat a omluvit se, že letos to nepůjde a že jdu do Písku. Nic jsem už nechtěl měnit, cítil jsem, že to tak má být,“ říká.

Do města u řeky Otavy už dojíždí a dohlíží na tréninky. „A také zjišťuji, které hráče a za jakých podmínek bychom mohli získat. Má vize i vedení klubu je taková, že chceme zpátky dostat písecké kluky, kteří tu byli úspěšní. Mohl by to být například Martin Parýzek, Petr Hučko a Jan Sýbek. Můj cíl je postavit mančaft okolo těchto kluků a být prospěšný,“ odtajňuje nový trenér některé vize s tím, že herním cílem pro nadcházející druholigový ročník bude účast v play off.

S příchodem Roba do druholigového jihočeského celku se nabízí možnost spolupráce s extraligovými Českými Budějovicemi. „Zní to logicky, já mám vazby v Motoru celoživotní. S generálním manažerem Stanislavem Bednaříkem si sedneme a probereme, jaké by byly možnosti,“ předpovídá Luboš Rob starší.