Vsetínský Rob: Teď to z nás spadne, o baráž se chceme poprat

Jeho úvodní branka nasměrovala favorita do semifinále, ve kterém ho od pátku čekají České Budějovice. „Poprvé jsem hrál sedmý zápas a bylo to hodně nepříjemné. Série byla hodně náročná. Teď to z nás spadne,“ věří Rob.

Připouštěli jste si vyřazení?

Když vedete v sérii 3:1, mančaft se už pomalu vidí v dalším kole. A najednou je to během tří dnů 3:3. Moc dobře se mi nespalo, ještě když se mi nedařilo. Základní část nám vyšla, takže lidé od nás hodně očekávali. Zklamání by bylo veliké. Den před zápasem jsem měl v hlavě, že nechci končit sezonu. Celý rok jsme hráli dobře. Byla by škoda, kdybychom kvůli čtyřem zápasům vypadli.

Co vám dávalo víru, že to zvládnete?

Hodně jsme spoléhali na domácí prostředí. Že na ně nastoupíme. Měli jsme více sil. V předchozích zápasech jsme viděli, že je přehráváme a dostáváme pod tlak. Ale oni se poslední dva zápasy na góly nenadřeli tolik jako my. Nastavili jsme si hlavu na vítězství, chytli jsme začátek a nakonec jsme jasně vyhráli, i když jsme se až do stavu 4:2 o výsledek strachovali.

Ulevilo se vám, že jste se konečně střelecky prosadil?

V hlavě jsem to trochu měl. Ode mě i naší lajny se góly čekají. Bohužel jsme je nedávali a ještě jsme blbě inkasovali. Před zápasem jsme si promluvili s trenéry, ať hraji pro tým, účelný hokej a že se mi to vrátí. Naštěstí hned v desáté minutě jsem se trefil. Pět zápasů bylo dost. V sezoně jsem takhle dlouho na gól nečekal. Důležité je, že jsme vyhráli. Je jedno, kdo gól dal. Ale jsem rád, že jsem týmu takhle pomohl. Naši fanoušci si zaslouží další kolo, aby chodili třeba další měsíc na hokej.

Kolik sil vám vzala série?

Teď, když jsme v euforii po postupu, tak řeknu, že málo. Čekají nás Budějovice. Obtížný soupeř. Chtějí do baráže o extraligu. My jsme si dali za cíl semifinále. Neskládáme zbraně, chceme se o baráž poprat také.