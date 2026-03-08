„Mám věk na to, abych měl nadhled, i když emoce budou bublat,“ přiznává 53letý Jenáček, který se vrátil na Lapač v rozehrané sezoně po pěti letech.
Jste napnutý, až play off vypukne?
Snažíme se s Michalem Brošem a Ondrou Němcem dělat věci v týmu, bavíme se o nich. Samozřejmě největší zodpovědnost je na hlavním trenérovi a jde za mnou. Člověk to jinak bere ve třiceti, čtyřiceti, padesáti. Ale cítím, že v podbřišku pomalu začíná mravenčení, že už se to blíží. Sám jsem zvědavý, když půjdu v neděli na střídačku, jaké budu mít pocity. Těžko odhadovat. Považuji se za emotivního trenéra, takže úplně klidný nebudu, ale věřím, že to zvládneme.
Zmínil jste svoje asistenty. Broš i Němec jsou velké hokejové persony, mistři světa. Jak to mezi sebou máte?
I tím, že jsem v pozici asistenta byl a znám obě role, snažím se, aby kluci byli spokojení a nebyli jen podavači kuželů nebo posouvači puků na tréninku. Mají svoje role, svoji zodpovědnost. Michal dělá přesilovky, Ondra oslabení. Věci rozebíráme každý den. Každý máme svoje a já je velmi respektuji. Už jen za to, co dokázali jako hráči.
Byli jste i soupeři, že?
S Michalem jsme proti sobě hrávali posledních pět let juniorskou extraligu, když on byl v Jihlavě a já ve Zlíně a pak ve Slavii. Vnímáme se dlouho. Je obrovská výhoda, že tady taky hrál, má tituly se Vsetínem. Ondra přišel do Vsetína z Třebíče v dorostu, usadil se tady. Potkávali jsme se celé roky na hokeji nebo na tenise, který hrávaly naše děti. O hokeji jsme toho nadiskutovali spoustu. Vzájemně se respektujeme, vybalancovali jsme to tak, aby byli všichni zapojeni. Známe svoje role a pravomoce, věřím, že nám to funguje. Ale musíte se zeptat i jich, jestli to vidí podobně. (úsměv)
Jste spokojeni, že jdete do čtvrtfinále ze čtvrtého místa?
Je těžké přijít k týmu v rozehrané soutěži a něco přenastavovat. Každý trenér má svoji představu, něco jsme pozměnili. Když jsem v prosinci přišel, měl Vsetín sedm tříbodových vítězství, což pro mě bylo velké překvapení. Byla spousta prodloužení, a kdyby se dobře nezvládla, byl by Vsetín v úplně jiné situaci. Chtěli jsme hlavně dobře začít, což se nám podařilo. Střídali jsme pak povedené a horší zápasy, určitě bylo co zlepšovat. Dílčí cíl v podobě čtvrtého místa jsme splnili a můžeme čtvrtfinále začínat doma.
Kde vás čekají Litoměřice, k čemuž to směřovalo delší dobu a mohli jste se pečlivě nachystat.
Bude to velmi těžká série. Litoměřice považuju za jeden z nejlepších týmů v lize, výborně složený. Mají hodně mladých hráčů, ale ne tolik kluků, kteří teprve sbírají zkušenosti s mužským hokejem jako v béčku Pardubic. Doplňují je zkušení hráči, kteří první ligu hrají spoustu let a dlouhodobě prokazují vynikající výkonnost, plus hráči v ideálním věku, většinou vynikající bruslaři. Hrají lehkonohý hokej, dávají spoustu gólů. Je to nejofenzivnější mužstvo v lize, nejlepší při hře pět na pět. Navíc mají výjimečného hráče na přesilovku, mistra světa Kubu Klepiše. Litoměřice zvládly poslední dvě čtvrtfinále, vyřadily Porubu a Třebíč. Série na tři vítězství je vratká, hodně je to o prvním zápase a využití domácího prostředí.
To bude klíčové?
Věřím, že máme natolik zkušený tým, že domácí prostředí využijeme. Přijdou lidi, budou fandit. Vždycky – a kór v play off – je tady vynikající atmosféra. Fanoušci tím žijí a hráčům dodávají do žil sílu, i když je to někdy těžké a zápas nejde podle plánu.
Nemaže se v posledních letech výhoda domácího prostředí? Dva ze tři minulých vítězů Maxa ligy vyhráli play off ze šestého místa po základní části.
Je to sezonu od sezony. Dám příklad. Dva roky zpátky nedokázal Vsetín vyhrát nájezdy a najednou se nám v nich začalo dařit. Přitom hráči jsou často stejní. A to platí i o domácím prostředí. Vždycky je to o týmu, jeho pohodě, jeho nastavení. Věřím, že letos bude Lapač nedobytnou tvrzí. V základní části jsme hráli dobrá utkání venku. V play off by to do sebe mohlo zapadnout.
Vsetín má poslední sezony nejvyšší ambice. Co bude úspěchem, baráž?
Heslo Vsetína pro letošní play off je „Co nejvýš!“ Nechtěl bych sklouznout ke klišé, že půjdeme zápas od zápasu, ale na druhou stranu, ona je to velká pravda. Dívat se teď na baráž a sledovat Litvínov, je chucpe, nesmysl. Máme opravdu velký respekt k letošní sezoně. Už jen proto, jak probíhala pro Vsetín. Museli jsme se sami z určitých problémů vyškrábat a stálo to hodně úsilí. Za druhé kvalita soupeřů, a nejen Litoměřic, ale i Slavie, Kolína, Jihlavy. Letos byla soutěž tak vyrovnaná, že poslední mohl porazit kohokoliv. Každopádně máme obrovskou touho přinést lidem vítězné série. Pro nás je zásadní zvládnout Litoměřice a dostat se do semifinále.
To je ovšem pro vsetínské fanoušky málo.
Byl jsem tady loni na sedmém zápase semifinále s Jihlavou a vím, jaké zavládlo zklamání, rozčarování a smutek, když Vsetín prohrál. Žiji ve městě, potkávám lidi a vím, jaká mají očekávání, že jsou i díky posledním letům vysoká. Věřím, že je nezklameme.
V mužstvu je hodně hráčů, kteří byli ve finále ligy, hráli extraligovou baráž. Cítíte, že jsou ještě hladoví?
To se všechno ukáže. Jsme opravdu napjatí. Museli jsme si některé věci vysvětlovat, co se nám třeba i nelíbilo. Pořád věřím, že jádro týmu je nastavené pro úspěch padnout. Že jsou bojovníci, chtějí mít co nejdelší sezonu a hlavně chtějí fanouškům udělat radost a pochopitelně i sami sobě. Každý hraje, aby byl úspěšný, a až obuje po kariéře bačkory, aby měl na co vzpomínat. Věřím, že teď to pro ně začíná, a co nebylo v základní dobré, se spláchne. Že ze sebe vydolují to nejlepší, odevzdají pro Vsetín maximum a najdou vítěznou mentalitu.
Vsetín léta táhla produktivní lajna Jonák–Klhůfek–Rob. Váš předchůdce Daniel Babka je rozdělil, Roba dokonce poslal na měsíční hostování do Přerova. Vy jste je opět dal dohromady a teď zase rozpojil. Jak jste přemýšlel?
Po návratu Luboše z měsíčního hostování v Přerově jsme hledali vazby. Sestava prošla korekcemi. Prvotní myšlenkou bylo, že jim to prospěje, že spolu navážou na dřívější úspěšné roky. Prostor dostali. Měli dobré zápasy, ale pak to zase spadlo do stavu, kdy jim to tolik nešlo a nebyli produktivní, takže se hledali další varianty. Luboše jsme nakonec dali k Radku Prokešovi. Oba jsou Jihočeši, kamarádi od malička, na což jsme vsadili a zatím to vypadá dobře i s Martinem Novákem, který přišel v prosinci a hledali jsme mu místo. Do první lajny jsme počítali s Tomášem Šmerhou, který ale vypadl na dva týdny, takže tam šel typologicky stejný hráč pravák Pospíšil. Složení prvního útoku do úvodního zápasu ještě zvažujeme.
Vsetínu scházel po odchodu Jakuba Málka do Finska v létě 2022 brankář, na něhož by se tým mohl stoprocentně spolehnout. Získal ho v osobě Miroslava Svobody?
Troufnu si říct, že máme perfektní trojici. Adam Pavlíček je v mých očích jeden z nejtalentovanějších mladých gólmanů u nás. Chytal výborně stejně jako David Honzík, než přišel Mira. Velká věc, že se k nám dostal takový gólman. Že projevil zájem se vrátit do mateřského oddílu, kde vyrostl a sbíral zkušenosti, než se přesunul do Třince. Navíc v dobrém věku třiceti let. Super, že máme tak silnou brankářskou trojici, v play off se může stát cokoliv. Viděli jsme to v Chomutově, kde se v jednu chvíli zranili oba gólmani a kvůli tomu málem sestoupili. Brankářský post je extrémně důležitý. Všichni tři kluci mají velkou kvalitu, navíc spolu velmi dobře vychází a nejsou mezi nimi žádné třenice, i když brána je jen jedna a může chytat jeden.
Prioritou je play off, ale určitě už skládáte tým pro příští sezonu. Současný má věkový průměr 29 let. Vnímáte, že potřebuje omladit?
Všechno se dnes zrychlilo. Co se dřív řešilo až po sezoně, se teď řeší už v prosinci, v lednu, některým klukům dobíhají opce. Kromě přípravy na play off tak řešíme i kádr na příští rok. My tři jsme současný neskládali a je tady hodně kluků, kteří mají smlouvu ještě na příští rok. Patříme k nejstarším týmům v soutěži a Maxa liga je dnes hodně o rychlosti, dravosti. Do budoucna musí tým určitě projít obměnou, oživením a hlavně omlazením. Ale náš manévrovací prostor je teď zúžený.
Po minulé sezoně přestoupil ze Vsetína do Chomutova váš syn Šimon. Mrzí vás, že jste se nepotkali v jednom týmu a nepotkáte se ani v play off?
Uvidíme se v neděli, kdy bude v hledišti. Potřeboval změnu, poznat jiné prostředí, byl tady od šesté třídy. Toužil zkusit extraligu. V Chomutově byl příslib spolupráce s Litvínovem. Měl tam i vyřízené střídavé starty. Ale tím, že se Litvínov od začátku extraligy topil dole, na nějaké zkoušení hráčů nebyl absolutně prostor a nedostal se tam. Chomutov měl turbulentní sezonu, zachránil se posledním zápasem a teď je šťastný, že se nepodepsal pod sestup. Uvidíme, kam ho povedou další kroky.
S Litoměřicemi přijede obránce Ondřej Smetana, který byl až do loňské sezony pět a půl sezony oporou Vsetína. Pořád z něj jde respekt, že?
Soustředíme se na sebe, ale Ondru vnímáme všichni. Za pět let tady odevzdal kus svého života, kus svého srdce, byl pevnou součástí úspěšných medailových let. Výborný kluk, jsme kamarádi, znám jeho paní i jeho děti. Na Valašsko ho to pořád táhne, zapustil tady kořeny, určitě to pro něj bude speciální. Už minule tady lidé skandovali jeho jméno.
Na konci základní části jste měli početnou marodku. Stihli jste se uzdravit?
Možná je to trošku i daň toho, že mužstvo má už svůj věk a hráči mají těla mnohdy opotřebovaná a jsou náchylnější ke zraněním a nemocem. Pět šest klíčových hráčů si prošlo buď zraněním, nebo virózou. Ale dá se říct, že do prvního zápasu budeme kompletní. Na ledě jsou už i Tomáš Šmerha s Ondrou Slováčkem. Jsou zkušení, takže by jim to mělo hned naskočit. Věřím, že zápasové tempo chytnou rychle, jak půjdou utkání za sebou. Vynechali pár zápasů, ale možná je dobře, že si odpočinuli a budou o to hladovější