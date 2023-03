Krev není voda. Jenáček bude ve finále fandit synovi a Vsetínu

„Pár klukům ve Zlíně bych to přál, ale ve Vsetíně mám syna a strávil jsem tam větší část kariéry,“ připomíná starší potomek někdejšího obránce TJ Gottwaldov Josefa Jenáčka.

Jako jeden z mnoha odložených zlínských hráčů slavil v roce 1995 po vzájemné finálové sérii první extraligový titul Vsetína, kde pak až do předloňské sezony nepřetržitě čtrnáct let trénoval mládežnické kategorie a s Jiřím Dopitou také prvoligový tým mužů.

Když na Lapači skončil, přesunul se do Zlína, kde nejdříve jako záskok za Roberta Svobodu a pak jeho plnohodnotný nástupce zachraňoval nezachranitelné a s Berany spadl do extraligy. „Doteď mě to strašně mrzí,“ kaboní se Jenáček při zmínce o sestupu.

Stejně tak ho mrzí, že v klubu už nepůsobí lidé kolem Petra Čajánka s Jiřím Marušákem, kvůli nimž se dal na později prohranou záchranářskou misi. I proto po letošní sezoně ve Zlíně po dvou letech končí. O to více si ale užije nadcházející finále.

„Jsem rád, že jméno Jenáček bude opět aktérem významného derby,“ těší Luboše Jenáčka, jehož mladší bratr Martin zažil hokejovou rivalitu z opačné strany a extraligový titul získal ve Zlíně.

I když se Šimon před dvěma lety postavil na vlastní nohy a s přítelkyní se usadili ve Vsetíně, zůstává s ním táta v pravidelném kontaktu.

„Voláme si po každém jeho zápase. Už je to ale jiná komunikace než před čtyřmi lety, kdy jsem na něj více tlačil a byl přísnější. Je mladý, sbírá zkušenosti, snažím se mu poradit, podržet ho, když se mu nedaří,“ líčí Luboš Jenáček.

Teď se téma rodinných hovorů stáčí logicky k derby. Šimon odehrál i loňské finále s Jihlavou, série se Zlínem je ale jiný level.

„Těší se hodně. Zatím je to pro něj vrchol kariéry. Má dobré období, hraje slušně, jeho role ve finále by mohla být výraznější než loni,“ míní Jenáček senior.

Střet nesmiřitelných soků vyhlíží s nedočkavostí. Syna možná zbytečně nabádá, aby si ho „užil“.

„Derby bude žít celý region, bude se hrát v pekelné atmosféře. Bude to hokejový svátek nejen našeho kraje, ale celé republiky. Blížit se mu může pražské derby Sparty se Slavií nebo Hradce s Pardubicemi,“ soudí Jenáček, který vypichuje sílu okamžiku. „Zlín a Vsetín se utkávají v play off po 24 letech od extraligového finále a znovu půjde o hodně.“

Že dojde na valašské derby ve finiši, by přitom v průběhu sezony neřekl. Zlín dlouho tápal a vypadalo to na blamáž.

„Byl jasný favorit soutěže, ale hráči ji podcenili a odskákali to trenéři. Pak se povedly trejdy, mužstvo získalo rychlost a drajv. Play off hraje, jak se má, tvrdě, bojovně,“ oceňuje Jenáček. Přesto více věří Vsetínu. „Má nejkvalitnější kádr v soutěži, dostatečně široký už s výhledem na baráž.“