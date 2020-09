Štach je zpátky ve Vsetíně. Hokejový bek se znovu léčí slivovicí

Ze Vsetína zmizel v pouhých dvaceti letech v průběhu sezony 2006/07, ve které se sice šestinásobný šampion v extralize zachránil, jenže pak ho Asociace profesionálního klubů z nejvyšší soutěže vyloučila.

Štach už v té době válel ve Znojmě, kde prožil deset plodných sezon v extralize, první lize a nakonec mezinárodní EBEL.

„Bylo to tam super, Znojmo jsem bral jako svůj druhý domov,“ pravil v květnovém rozhovoru pro klubový web.

Comeback na Lapač neplánoval. Vyplynul ze situace a protnuly se v něm zájmy obou zainteresovaných stran.

„Když jsem končil v Trenčíně, tak jsem věděl, že na Slovensku už pokračovat nebudu, a zvažoval jsem co dál. Vsetín byl jedna z variant a do toho mi zavolal pan Tobola (jednatel klubu) s tím, že jim odešli typově podobní obránci jako já,“ líčí Štach. „Zapadlo to do sebe. Řekl jsem si, že je ideální čas se vrátit.“

Spolu s ním se vrátil na Lapač také člen zlaté vsetínské dynastie Jan Srdínko, ale už v roli hlavního trenéra.

„Jako malý jsem se na něho chodil na zimák dívat. Fandil jsem mu, stejně jako všem ostatním. Hodně to brousil, byl silový. Já jsem se ale viděl spíše v techničtějším obráncích,“ přiznává Štach, jemuž našili na dres áčko pro jednoho ze zástupců kapitána.

Ve věku 34 je ostatně po Radimu Kucharczykovi druhým nejstarším hráčem mužstva a logicky mu připadla úloha mentora mladších spoluhráčů.

„Je pravda, že občas se někdo na něco zeptá. Nebo občas někomu ukážu, co a jak dělat, nebo se o tom pobavíme. Věřím, že kluci, kteří mají zájem, si z toho něco pozitivního vezmou,“ říká Štach.

Na obnovenou vsetínskou premiéru se těší. Nad tím, že by koronavir mohl sobotní domácí zápas proti Šumperku narušit, nepřemýšlí.

„To mě nenapadlo, vůbec si to nepřipouštím. Všichni se chystáme, že se bude hrát. Hlavně to ani neovlivníme. I když máme respekt k soupeři, snad vstoupíme do sezony vítězně,“ přeje si Štach.

Že ale bude sezona nejen kvůli covidu nevyzpytatelná a otevřená, nepochybuje.

„Celkově je liga vyrovnaná. Nečekal jsem, že Frýdek nebo Prostějov budou mít tak dobré mančafty. Těžko se proti nim hrálo. Nahoře může hrát hodně týmů. Každý bod se bude počítat, každý bude mít cenu zlata. Bylo by fajn chytnout začátek,“ zopakoval zadák Vsetína.

Hrací systém Chance ligy totiž počítá s tím, že ne každý stihne absolvovat v základní části plný počet 51 zápasů. Podmínkou postupu do play off ale je, aby mužstvo sehrálo alespoň 50 procent utkání.

„Nepřipouštíme si, že bychom byli nemocní. Pravidelně se léčíme slivovicí,“ culí se Štach. „Snad budeme zdraví. A kdyby ne, tak víme, že každý zápas, každá třetina, každé střídání budou důležité. Tak k tomu musíme přistupovat, aby byla sezona úspěšná.“