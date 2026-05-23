Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Moc často se nevidí, aby do české druhé ligy – neprofesionální soutěže – přijel hokejista z USA, který se pyšní zlatou medailí z juniorského mistrovství světa. Prostějovští Jestřábi tuto zdánlivě nereálnou představu proměnili v realitu. Jenže celý příběh nakonec dostal až bizarní kontury. Řeč je o brankáři Loganu Steinovi, který na Hanou dorazil v prosinci.
Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí. | foto: LHK Jestřábi Prostějov

Gólman Patrik Hamrla, s nímž Jestřábi sezonu začínali, se totiž zranil a musel na operaci. Klub se s ním tak domluvil na ukončení smlouvy a hledal náhradu. Různé námluvy probíhaly také v Česku, jenže doveďte spolehlivého gólmana uprostřed sezony...

A tak Prostějov ukázal na tehdy 24letého rodáka z americké Georgie.

„Stein patřil už od útlého věku k výrazným talentům amerického hokeje. Prošel programy TPH Thunder a Oakland Jr. Grizzlies, kde dlouhodobě vykazoval špičkové statistiky a stal se jedním z nejžádanějších mladých brankářů v zemi,“ psali hrdě Jestřábi, když zámořskou posilu oznamovali. Jenže přišel první trénink a neštěstí bylo na světě.

„Trénovali jsme sotva pět minut, když se od puku odlomil kus ledu a vletěl mu pod masku přímo do oka!“ kroutil hlavou trenér a sportovní manažer klubu Miloš Říha. „On skoro o to oko přišel. V Česku byl dva dny i s cestou, měl jet na první zápas jako dvojka a my řešili, jestli nebude slepý na jedno oko, hrozné. Byl jsem rád, že se z toho nakonec za dva tři týdny dostal,“ pokračoval Říha.

Jak sám podotkl, během probíhající sezony nemohli brankářské trápení medializovat. Jestřábi měli předdomluveného i dalšího gólmana, Pavla Jekela z Chomutova, ten ale nakonec začal nastupovat na severu Čech. „Tím pádem už nesplňoval kvóty pro play off druhé ligy,“ zmínil Říha.

Když už se Steinovo oko dalo do pořádku, dostal chřipku.

Konec trampot? Kdepak.

Po uzdravení zase chytil virózu. „Play off měl přitom začínat jako jednička,“ posteskl si Říha. Steinovo angažmá v Česku se tam smrsklo na devět zápasů v dresu Prostějova.

„Byl zlomený z událostí, které se kolem něho děly. Přišel za mnou s tím, že chce odjet domů. Myslím, že psychicky podlehl problémům, které se v jeho případě násobily. My tak přišli o výhodu dvou kvalitních brankářů v play off,“ popsal Říha.

„Strašně mě to štvalo. Když přiletěl, byl úplně v pohodě! Říkal, že je to tady skvělé, že je tu rád. Ale nakonec to bylo celé tak smolné... Jak kdyby to bylo někde předepsané,“ pokrčil Říha rameny. Hlavní pozici v bráně Prostějova tak nakonec zaujal Tomáš Sajdl, a byť si nevedl špatně, postup Jestřábům nevychytal.

Stein nebyl jediným zámořským hráčem, který se v dresu Prostějova proháněl po ledových kluzištích druhé ligy. U Jestřábu figurovali také kanadští útočníci Nick Campoli a Devon Skoleski. „Do kabiny zapadli všichni dobře, ke konci už pochytávali nějaké slovíčka, ale ty bych radši nezmiňoval,“ řekl útočník Jestřábů Jakub Apolenář.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

