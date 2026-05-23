Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Gólman Patrik Hamrla, s nímž Jestřábi sezonu začínali, se totiž zranil a musel na operaci. Klub se s ním tak domluvil na ukončení smlouvy a hledal náhradu. Různé námluvy probíhaly také v Česku, jenže doveďte spolehlivého gólmana uprostřed sezony...
A tak Prostějov ukázal na tehdy 24letého rodáka z americké Georgie.
„Stein patřil už od útlého věku k výrazným talentům amerického hokeje. Prošel programy TPH Thunder a Oakland Jr. Grizzlies, kde dlouhodobě vykazoval špičkové statistiky a stal se jedním z nejžádanějších mladých brankářů v zemi,“ psali hrdě Jestřábi, když zámořskou posilu oznamovali. Jenže přišel první trénink a neštěstí bylo na světě.
|
Jestřábi na rozcestí. Rychlý návrat nevyšel, majitel chce, aby klub zůstal profesionální
„Trénovali jsme sotva pět minut, když se od puku odlomil kus ledu a vletěl mu pod masku přímo do oka!“ kroutil hlavou trenér a sportovní manažer klubu Miloš Říha. „On skoro o to oko přišel. V Česku byl dva dny i s cestou, měl jet na první zápas jako dvojka a my řešili, jestli nebude slepý na jedno oko, hrozné. Byl jsem rád, že se z toho nakonec za dva tři týdny dostal,“ pokračoval Říha.
Jak sám podotkl, během probíhající sezony nemohli brankářské trápení medializovat. Jestřábi měli předdomluveného i dalšího gólmana, Pavla Jekela z Chomutova, ten ale nakonec začal nastupovat na severu Čech. „Tím pádem už nesplňoval kvóty pro play off druhé ligy,“ zmínil Říha.
Když už se Steinovo oko dalo do pořádku, dostal chřipku.
Konec trampot? Kdepak.
Po uzdravení zase chytil virózu. „Play off měl přitom začínat jako jednička,“ posteskl si Říha. Steinovo angažmá v Česku se tam smrsklo na devět zápasů v dresu Prostějova.
„Byl zlomený z událostí, které se kolem něho děly. Přišel za mnou s tím, že chce odjet domů. Myslím, že psychicky podlehl problémům, které se v jeho případě násobily. My tak přišli o výhodu dvou kvalitních brankářů v play off,“ popsal Říha.
„Strašně mě to štvalo. Když přiletěl, byl úplně v pohodě! Říkal, že je to tady skvělé, že je tu rád. Ale nakonec to bylo celé tak smolné... Jak kdyby to bylo někde předepsané,“ pokrčil Říha rameny. Hlavní pozici v bráně Prostějova tak nakonec zaujal Tomáš Sajdl, a byť si nevedl špatně, postup Jestřábům nevychytal.
Stein nebyl jediným zámořským hráčem, který se v dresu Prostějova proháněl po ledových kluzištích druhé ligy. U Jestřábu figurovali také kanadští útočníci Nick Campoli a Devon Skoleski. „Do kabiny zapadli všichni dobře, ke konci už pochytávali nějaké slovíčka, ale ty bych radši nezmiňoval,“ řekl útočník Jestřábů Jakub Apolenář.