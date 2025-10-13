Bývalý slávista Michajlov o šanci ve Spartě i Nedvědovi: Umí nastavit morálku

„Pro kluka, který je odchovancem Litoměřic, který tady prošel juniorskou ligou, to je sen. Lidi mi říkají: Užívej si to, co to jde, to se jen tak někomu nepovede,“ září roudnický rodák.
Už v minulé sezoně si ho Sparta dvakrát vytáhla, hned napoprvé šokovala jeho nasazením v Třinci jen na nájezdy. Uspěl. Letos přidal další čtyři starty a jednu výhru.
„Myslím, že jsem odvedl dobrou práci. I v 31 letech jsem nabral zkušenosti, třeba ještě nějakou šanci dostanu,“ doufá muž s maskou, který ochutnal extraligu už před šesti lety v Mladé Boleslavi, ale šlo jen o pětiminutový předkrm.
V životopise má i třísezonní etapu ve Slavii. „Fanoušci Sparty na to měli ze začátku narážky, ale já na to nekoukám. Vždy chci odvést co nejlepší výkon za svůj tým,“ nedělá rozdíly. „Jako maličký jsem měl čest trénovat ve Slavii pod Romanem Málkem. Fandil jsem mu, byl menší brankář jako já. Tehdy jsem Slavii přál, ale nikdy jsem nebyl zarytý slávista ani sparťan. Teď to beru jako příležitost, Sparta je top klub a jsem rád, že mě kluci, trenéři a nakonec i fanoušci přijali.“
Rozdíly mezi soutěžemi Michajlov vnímá. „Jsou v rychlosti provedení, v kvalitě, v herním přemýšlení, ale ligy se dost vyrovnávají. Pro mě je to stejné: vždy se snažím puk chytit,“ mávl rukou.
V Litoměřicích přišel o trenéra Jaroslava Nedvěda, ale při povolávacím rozkazu z partnerského klubu ho zase potká. Kouč Stadionu povýšil právě do Sparty.
„Všichni mu přejeme, ať se mu to nahoře povede!“ vzkázal Michajlov a bezmála dvoumetrového trenéra blahořečil: „Dobře tady nastavil morálku i systém. Vycházíme z dobré obrany a máme kvalitní útočníky. Odchod pana Nedvěda je pro nás nepříjemný, zvykli jsme si na něj, měl nám co dát.“
Jak sparťanská legenda nastavovala morálku? Michajlov líčí: „Nedal nám nic zadarmo, chtěl z nás vymačkat co nejvíc. I když se nám dařilo, neplácali jsme se po ramenou. Každou chybu jsme si rozebrali a chtěli jsme se dál zdokonalovat. V dobrém nás nenechal oddechnout, pořád po nás chtěl víc. Pořád nás tlačil kupředu.“
Což se propsalo i do výsledků: loni semifinále první ligy, letos pozice lídra po jedinečné sérii sedmi výher na startu sezony. „Hrajeme výborný hokej, bruslivý, dravý,“ těšilo Michaljova po sobotní výhře 6:2 v derby nad Chomutovem. „Na tři zápasy nám dravost a vyčůranost mládí chyběly, ale teď jsme to tam zase dali. Chceme sbírat body, dokud nám to lepí!“