Krasojízda Litoměřic trvá. Baráž by byla pecka, sní senzační lídr 1. ligy

„Dvě třetiny jsme to nebyli my, oni hráli nahazovací hokej a my se s tím museli vyrovnat,“ líčil litoměřický útočník Ondřej Procházka. „Do třetí třetiny jsme si řekli, že budeme hrát to, co hrajeme celou vítěznou šňůru, a tak to i dopadlo. Rozhodčí vykompenzovali předchozí naše fauly a z přesilovek jsme dali hodně gólů.“

Domácí Slovan zlomil právě Procházkův zásah ve vlastním oslabení. Sólo ve 42. minutě proměnil, Kališníci utekli na 4:2 a pak řádili, využili tři početní výhody. „Gól v oslabení se cení, je to něco unikátního,“ kochal se svým počinem Procházka.

Zato ústecký asistent trenéra Jaroslav Roubík se mračil: „Rozhodla druhá třetina, její půlku jsme hráli skvěle, k ničemu jsme Litoměřice nepustili. Ale pokazili jsme si to sami tím, že jsme nedokázali skórovat v přesilovkách. Po gólu jsme 2:4 jsme se sesypali.“

Zato Litoměřice našly v zápase sebevědomí, které je předtím katapultovalo do čela tabulky. Hřeje je šestibodový náskok před Třebíčí, která má zápas k dobru. Kališnický kotel v Ústí skandoval „Vládci severu!“, fanoušci vyprodali povolenou tisícovou kapacitu.

„Máme silný tým, hlavně takticky vyspělý oproti ostatním. Když náš plán plníme, hrajeme dobře. Občas nám to taky ujede. Snažíme se na tom pracovat, abychom to potvrdili v play off,“ řekl útočník Martin Kadlec z Litoměřic. Vedení klubu o extraligové baráži prý nic v kabině neříká, hráči mají podle Kadlece jasno: „Postupová baráž by byla zážitek a pecka pro každého hokejistu.“

Už ve středu lídr hostí sestupem ohrožený Havířov a svou krasojízdu končit nehodlá. „Musíme udělat ještě delší sérii, než teď máme. Náš tým je zkušený a umíme se poprat se složitými situacemi v zápase. Dokážeme odolat a zvítězit,“ cítí sílu i útočník Procházka. „Nikdo nečekal, že budeme na konci roku první, teď to jen dotáhnout do vítězného cíle.“

Pojem vítězný cíl má pro poražený Slovan jiný význam, chce se vyhnout sestupu a baráži. „Asi to bude boj do posledního kola. Jeden prohraný zápas nic nedělá, nesmíme si ale dovolit jejich sérii,“ apeluje ústecký kouč Roubík. „Nesmíme ani na tým přenášet extrémní nervozitu, ale pořád mluvit pozitivně.“ Slovan je zatím dvanáctý, tedy na poslední příčce znamenající přímou záchranu.