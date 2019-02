Litoměřičtí hokejisté po výhře nad Kladnem: My šíleli, trenéři si oddychli

„Je to obrovská euforie,“ rozplýval se jeden z litoměřických koučů Daniel Tvrzník. Aby ne, když pro Kališníky je play off vzácnost a nejednou jim uniklo jen o fous. Jde teprve o jejich druhou účast ve čtvrtfinále, dvakrát byli v předkole.

V pátek a v sobotu rozehrají sérii v Jihlavě, tedy na ledě dominátora soutěže, příští úterý a středu bude burácet Kalich Arena. S Duklou mají bilanci zápornou 1-3, doma od ní dokonce schytali výprask 1:7.

Ale teď jsou posíleni last minute postupem. Nebýt dvoubodového obratu z 2:4 na 5:4, play off by se Litoměřic netýkalo. Před posledním kolem měly nejsložitější výchozí pozici, nakonec místo v osmičce vyfoukly o bod Frýdku-Místku.

„Na začátku 3. třetiny domácí otočili a za stavu 2:4 nám už asi nikdo moc nevěřil. Klobouk dolů před kluky, jak zvládli poslední minuty, prodloužení a nájezdy,“ chválil je trenér Tvrzník na webu kladenských Rytířů. „Kolikrát nás podržel brankář Král nebo zvonily tyčky.“

Když v čase 58:02 srovnal Průžek na 4:4, vytryskl gejzír litoměřické radosti. „My šíleli, trenéři si oddychli,“ líčil na litoměřickém webu útočník Filip Jirásek. „Když člověk zažívá takovéhle momenty, jdou zábrany stranou a cloumají s ním emoce. Celá střídačka vybouchla.“

A po úspěšných nájezdech, které rozhodl právě Jiráskův zásah, se nadšení násobilo. „Byla to hrozná úleva. Opadla nervozita z toho, že to nemusí vyjít. Můžeme to krátce oslavit, ale pak už se budeme připravovat na Jihlavu. Budeme se snažit udělat fanouškům další radost,“ slíbil mladík Jirásek.

Stařík Jágr byl vidět: dal gól, trefil tyčku a neproměnil nájezd, sjel mu puk z čepele. „Hru z posledních dvou minut s Litoměřicemi nemůžeme předvést v play off, kde rozhoduje každý detail. I kdybychom pak vyhráli, tak pořád dáme soupeři krev do žil,“ citoval slavnou osmašedesátku server iDNES.cz.

Ve 47 letech se Jágr stal nejstarším českým střelcem v profesionální soutěži. „Sám sebe neřeším,“ povídal zlatý olympionik. „Pro nás nebylo utkání jednoduché i proto, že jsme rozhodovali o osudu někoho jiného. Byl bych radši, kdyby si to Frýdek s Litoměřicemi rozdaly ve vzájemném zápase. Ale taková je realita. Není to příjemné.“ Pro Kladno ne, pro Litoměřice ano.